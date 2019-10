LIFE BETWEEN SHARE AND FOLLOW

sunt cuvinte care au intrat deja în vocabularul universal. Nu cred că există cineva în lumea asta care să nu fi auzit cel puțin o dată de ele. Fac parte din viața noastră, le-am adoptat repede cu o bucurie și un devotament de care noi oamenii suntem foarte capabili. Le iubim și se pare ca nu putem trăi fără ele.

Pe cât de mult le iubim acasă, pe atât le iubim și la serviciu. De fapt, le iubim pretutindeni – în parc, la film (da, am văzut oameni în sălile de cinema care se uitau pe Facebook în timpul filmului), la masă, la școală, pe stradă, în metrou, la volan, în timp ce facem sex. Nici măcar la teatru sau la un spectacol nu ne mai putem abține să nu scoatem telefonul. Odată, am fost la un concert live cu o trupă tare. Am rămas mască, oamenii din fața scenei se uitau la concert prin ecranul telefonului, la 10 metri de artisti!

Practic, oricând avem fiecare 10 secunde libere, scoatem telefonul și verificăm mesajele, WhatsApp-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, Snapchat-ul.

Share-ul este alt cuvânt pe care l-am halit cu mare poftă. Ne punem viața pe net, de când ne trezim dimineața și până adormim în miez de noapte, ca să vadă și ceilalți ce facem noi. Punem poze cu ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, ce chiloți avem pe noi și ce păstrăm prin buzunare sau prin genți. Punem poze cu noi în pat, la baie, la toaletă, sub duș, dăm share la tot ce facem ca să vadă lumea ce tari suntem și pe unde am mai hălăduit.

Multă vreme m-am încăpățânat să nu-mi fac cont pe Instagram și cineva mi-a spus la un moment dat – „Prietene, dacă nu ai Instagram nu existi”. Ete na, i-am răspuns, atunci înseamnă că vorbesti cu o fantomă? Mi-a zambit superior…

După ce ne punem viața pe net – poze, snap-uri, instastory-uri, share-uri etc., trecem la faza a doua a existenței noastre digitale – ne uităm la viețile celorlalti. Urmărim avizi pozele, clipurile, snap-urile, story-urile prietenilor, amicilor, etc. ”Oare ce a mai facut X, uite ce poze a pus…” sau ”Hmmm, se pare că Y a fost acolo, trebuie să merg și eu”.

Nu mai avem experiență personală pentru că filmam, pozam share-uim, tag-uim și aruncăm totul pe net. Toate astea fac parte dintr-un ritual pe care îl facem în fiecare zi cu o temeinicie demnă de invidiat.

Acestă introducere m-a dus cu gândul la 2 seriale interesante în care viața se amestecă cu virtualul de ajungi să te întrebi unde începe una și unde se termină cealaltă.

Serialul You al celor de la Warner Bros se vrea o poveste frumoasă de dragoste cu oameni tineri și frumosi, cu fete și baieți care își trăiesc viata între cele două repere de care am pomenit mai devreme – Share and Follow. Dar ceea ce începe frumos și minunat se termină tragic într-un amestec ciudat de dragoste, gelozie, ură și răzbunare.

Unui bibliotecar din New York îi cade cu tronc o frumoasă scriitoare, clientă a bibliotecii lui. Tânărul vanzator se îndrăgostește atât de tare încât devine obsedat de ea și începe o adevarată urmărire pe toate rețelele de socializare, acolo unde această tânără „Modern Lady”, își face veacul.

Cu victima prinsă în colimator, bibliotecarul amorezat nu se dă în lături de la nimic pentru a intra în grațiile tinerei femei. Ii clonează telefonul, îi ascultă și citeste toate mesajele, o urmărește pe stradă și acasă. Și nu se oprește aici…

Serialul ăsta mi-a arătat cât de mare este implicarea online-ului (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, samd) în viața tinerilor și cum poți (dacă esti dibaci) să urmărești viața cuiva fără ca acesta să aibă habar.

În rolurile principale îi avem pe Penn Badgley (Gossip Girl, Margin Call) si pe Elizabeth Lail (Dead of Summer, One upon a time).

Al doilea serial pe care l-am găsit se numește T@gged și este tot despre online, share și tag. Serialul urmărește viețile a trei fete de liceu, Hailey, Rowan și Elisia, ale căror profiluri online sunt tag-uite (etichetate) în câteva videoclipuri violente postate de userul ”monekeyman”.

Aparent nu ar fi mare lucru doar că la un moment dat o fată este ucisă cu bestialitate pe stradă și videoclipul crimei este share-uit și pe telefoanele celor trei fete. Toată lumea crede că sinistra filmare este o farsă a unuia, menită doar să atragă atenția doar că nimic nu este ceea ce pare, iar trei fete află că sunt următoarele pe listă criminalului.

În rolurile principale: Lulu Antariksa (Side Efects, What Still Remains), Katelyn Nacon (The Walking Dead) si Lukas Gage (American Vandal)

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate iti vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, asa că recomand numai seriale bune.

