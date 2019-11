Kirsten Dunst așa cum nu ai văzut-o niciodată! „On becoming a God în Central Florida”, o comedie dark care nu trebuie ratată!

nu e o actriță de care să te îndrăgostești din prima. Nu face parte dintre frumusețile Hollywood-ului și dacă o vezi prima dată poți spune că e chiar urâțica. Cu toate astea, talentata actriță de 37 de ani cu dublă cetățenie (americană și germană) a reușit să-și facă loc printre marile vedete de film și să ajungă pe podiumul Globurilor de Aur reușind să scape astfel de ștampila „gagica lui Spider Man”, infama ”etichetă” pe care a purtat-o multă vreme.

Pe Kirsten am văzut-o multe în filme remarcabile, începând cu celebrul „Interview with a vampire„ (1994), unde a rupt audiența jucând rolul unei fetițe care se îndrăgostește de un vampir. ”Interviul…” i-a adus tinerei actrițe prima nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar și premiul Saturn (echivalentul Oscarului pentru genul SF/Fantasy/Horror) pentru cea mai bună actriță la început de carieră.

În 1995 Kirsten a fost numită una dintre cele mai frumoase 50 de persoane ale renumitei reviste People. Impresionant început de drum pentru tânăra actriță de 13 ani care visa la un moment dat să-și facă o carieră în modă.

După aventura cu vampiri, Kirsten a jucat în filme de casă precum Jumanji, Melancholia sau Wimbledon, pelicule care au confirmat talentul tinerei actrițe, dar și în drama istorică Maria Antoaneta, film care a primit un Oscar pentru cele bune costume.

Vedetă de film autentică, Kirsten Dunst a servit puține seriale, cred că le poți număra pe degetele de la o mână, ultima apariție pe ecranul unui televizor a fost în 2014 în ”Fargo”. De atunci nimeni nu i-a mai văzut mersul pe platoul de filmare al vreunui serial. Motivul? Pretențiile financiare exagerate ale vedetei. Poate de aceea am fost foarte surpins să o găsesc anul asta jucând în sfârșit într-un serial de televiziune, după 5 ani de pauză ”competițională”.

Kirsten Caroline Dunst și-a clădit carieră exclusiv pe roluri din filme. Statistic vorbind, ea a jucat în peste 50 de lung metraje și doar în două seriale de televiziune. Interesant este faptul că în ciuda numărului mare de filme în care a prestat, a doua nominalizare la un Glob de Aur a primit-o pentru rolul dintr-un serial (Fargo), si nu pentru un film, de unde putem trage concluzia că talentata blondă se simte mult mai bine la televizor decât la cinematograf.

Poate de aceea anul 2019 a găsit-o pe Kirsten în rolul principal din On becoming a god în Central Florida, un serial dark despre o femeie dispusă să facă absolut orice pentru a nu rămâne pe străzi și a-și crește copilul în siguranță. Dunst joacă rolul Krystal Stubbs, o tânără angajată a unui parc acvatic al cărui salariu de mizerie o „convinge” să între într-o ciudată combinație financiară de tip piramidal pentru a-și putea salva casa ipotecata la bancă.

După ce am văzut primele episoade mi-am dat seamă că On becoming a god… este un film de actor și nu de autor. Lăsând la o parte acțiunea, care este mai mult sau mai puțin credibilă, tot serialul este un recital actoricesc de mare clasă care o să te țină lipit de televizor de la început până la sfârșit. Pe un scenariu bine scris, croșetează un rol asa cum nu ai mai vazut încât nu m-am mira să o văd pe podiumul unui Glob de Aur întârziat. Actrița americană joacă bine, joacă dur și credibil, rolul unei femei de afaceri dispusă să calce pe cadavre pentru a ajunge unde dorește. Prin asta, Dunst dovedește că este capabilă de partituri complicate cu treceri subtile de la bucurie la furie și încrâncenare toate îmbrăcate elegant în mantia profesionistului care își dorește să dea pe scenă tot ce poate.

Alături de ea l-am găsit pe Théodore Pellerin, un actor canadian deosebit de talentat pe care l-am mai văzut în ”OA” sau ”30 Lives” și pe Mel Rodriguez, un serialist profesionist pe care l-am mai văzut în „The last man on earth”

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș.

