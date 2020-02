Februarie ne aduce 4 seriale pe care nu ai voie să le ratezi! Netflix și ShowTime caștigă competiția lunii cu două continuări de excepție!

Ianuarie a fost luna producţiilor de agaţament, adică acele seriale cu care streamerii încearcă să capteze şi să ţină publicul legat câteva luni. Februarie, însă, sta sub semnul marilor continuări, multe seriale de top care au confirmat în anii trecuţi inunda televizoarele cu episoade noi menite parcă să ne lipească şi mai mult de ecranele colorate.

Februarie începe timid cu McMillions, un serial marca HBO în care descoperim că unul dintre cele mai tari jocuri gen loterie al anilor 90, McDonalds Monopoly, a fost un mare fake. Celebra loterie girată de McDonalds le-a dat câtorva milioane de americani şansa de a câştiga un milion de dolari. Afacerea mergea strună, oamenii cumpărau bilete iar premiile se câştigau. Însă puţină lume ştie că timp de 10 ani nici un premiu nu a fost acordat pe bune. Cineva din umbră a manipulat extragerile şi banii s-au scurs către persoane care ”trebuiau” să câştige. Mini seria în 6 părţi produsă de HBO vrea să aducă lumina în acest caz” clasic” de ciordeala la nivel înalt. Serialul promite dezvăluiri interesante aşa că merită urmărit.

Ca să nu rămână mai prejos, Netflix începe şi el luna cu un documentar. The Pharmacist este povestea unui lui Dan Schneider, un farmacist din Lousiana care în dorinţa de a afla cauza morţii fiului său, recurge la măsuri extreme pentru a scoate la iveală corupţia din spatele crizei opioidelor generate de fenomenul ”pill mill”. Cei de la Netflix sunt specialişti în documentare aşa că Farmacistul este un serial care nu trebuie ratat.

Pe 6 februarie, CBS arunca în arenă două seriale care se vor interesante. The Unicorn este o comedie cu un bărbat al carui status de tatic văduv îl transformă în vedeta site-urilor de matrimoniale. Serialul mi-a atras atenţia datorită lui Walter Goggins, profesorul țăcănit din serialul Vice Principals, care joacă în rolul principal.

Al doilea serial propus de CBS este Interogation (Interogatoriul) un serial inspirat din fapte reale care urmăreşte povestea unui tânăr acuzat şi condamnat pentru uciderea mamei sale. Fiecare episod este structurat în jurul interogatoriilor transcrise în dosarele poliţiei, iar ordinea de vizionare a episoadelor este aleatorie. Gasesc interesanta ideea de a face seriale ale căror episoade se pot vedea în orice ordine. Am să urmăresc mai îndeaproape ”Interogatoriile” celor de la CBS după care o să ”raportez” pe blog.

Tot pe 6 februarie apare sezonul trei din The Sinner, serialul de succes care i-a adus actriţei Jessica Biel o nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun rol într-o producţie de televiziune. Sezonul 3 îl are în prin plan pe detectivul Harry Ambrose (Bill Pullman) a cărui ancheta asupra unui banal accident de maşină îl conduce către cel mai periculos şi mai suprinzator caz al carierei lui. Dacă producătorii au folosit reţeta primelor două sezoane, atunci Sinner 3 va fi cu siguranţă, o reușită.

Lock and Key este serialul fantasy/horror pe care Netflix îl propune pentru acest început de lună. Inspirat dintr-o serie de comic-book-uri, Lock and Key este o poveste despre magie, puteri supranaturale şi demoni. După ce seniorul Locke este ucis în circumstanțe misterioase, copiii şi mama se mută în casa tatălui lor unde descoperă câteva chei magice. Pe măsură ce copiii explorează diferitele chei și puterile lor unice, un demon misterios se trezește și încearcă să le fure. Din trailer, serialul îmi miroase a Supernatural combinat cu Sabrina, ceea ce nu e rău deloc. Rămâne să vedem care e treaba cu aceste chei magice şi cu demonii din jurul lor, pe 6 februarie când va avea loc premiera.

Pe 9 februarie toată suflarea serialistica îşi va ţine respiraţia pentru că începe ultimul sezon din Homeland probabil cel mai bun serial de spionaj din ultimii ani. Sezonul opt o găsește pe Carrie Mathison (Claire Denes) recuperându-se după câteva luni de închisoare brutală petrecute într-un gulag rusesc. Corpul ei se vindecă, dar memoria ei rămâne în pioneze ceea ce devine o mare problemă pentru Saul Berenson (Mandy Patinkin) acum consilier pentru securitate națională al noului președinte american. Principala prioritate a tinerei administrații Warner este încetarea pentru totdeauna a războiului din Afganistan, iar Saul a fost trimis să angajeze talibanii în negocieri de pace. Pentru asta el are nevoie de relațiile și expertiza vechiului său agent. Împotriva sfaturilor medicale, Saul îi cere lui Carrie să intre cu el în bârlogul leilor pentru ultima dată.

Producătorii au spus că acesta va fi ultimul sezon şi deja simt ca o să-mi fie dor de el. Început în 2011, serialul Homeland a ocupat un loc aparte în inima mea de serialist ajungând pe în topul preferinţelor mele alături de Stargate, X Files sau Person of Interest.

Tot pe 9 februarie apare sezonul doi din comedia Kidding, cu Jim Carey în rolul principal. Serialul al cărui prim sezon a împuşcat doua nominalizări la Globul de Aur se introarce cu noile poveşti ale lui Jeff Pickles şi a emisiunii sale pentru copii Mr. Pickles’ Puppet Time în încercarea lui de a-i învăţa pe copii să fie buni. Pentru rolul din Kidding Jim Carey a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bună actor într-o serial de comedie, lucru care mă face să cred că sezonul doi vă cel puţin la fel de bun ca primul.

Pe 13 februarie Netflix se întoarce cu un nou sezon din Narcos: Mexic, fratele mai mic şi mai prăpădit al celebrului Narcos. Sezonul 2 continuă povestea lui Miguel Ángel Félix Gallardo, acum Nașul primului cartel mexican – cartelul din Guadalajara – în timp ce se străduiește să mențină controlul, să-și crească imperiul și să împace trădările și sacrificiile pe care trebuia să le facă pentru a deveni El Padrino.

Primul sezon din Narcos: Mexic a fost mai slab în comparaţie cu seria precedenta şi toţi fani aşteaptă ca acest al doilea sezon să ducă un strop aer proaspăt unei poveşti care a început bine, dar care s-a stins încet încet.

Pe 26 avem parte de o super mega surpriză. Unul dintre cei mai apreciaţi actori ai Hollywood-ului, cel care a făcut istorie cu rolul Michael Corleone şi care a luat un Oscar pentru rolul colonelului orb din Scent of A Woman, s-a hotărât să pună în cui lung metrajele şi să îmbrace hainele serialelor de televiziune. Alfredo James Pacino, pe numele lui de scena Al Pacino a bătut palma cu Amazon Studios şi iată, la 17 ani de la ultima apariţie intru-un serial de televiziune (Angels în America), avem bucuria să-l vedem în Hunters, un serial produs Jordan Peele (premiul Oscar pentru KKKlansman) şi regizat de Nelson McCormick (Prison Break) în care descoperim povestea unei trupe de Nazi-Hunters din New York-ul anilor 70, care au descoperit că sute de înalți oficiali nazişti locuiesc și conspiră pentru a crea un al patrulea Reich în SUA. Echipa eclectică de vânători porneşte o luptă sângeroasă pentru a zadarnicii noile planuri genocide şi de a aduce gaşca de ofiţeri nazişti în faţa justiţiei. De aici de sus din avion totul pare super interesant, ideea este nouă, producătorii sunt de top iar actorii girează cu greutatea lor o producţie interesantă care are toate şansele să devină serialul începutului de an.

Pe 23 februarie ne întâlnim din nou cu Saul, avocatul mafiot cu mustrări de conştiinţă din serialul Better Call Saul. Sezonul 5 aduce schimbări majore în cariera şi viaţa lui Saul Godman, mişcări telurice care vor creea valuri neașteptate și profunde pentru cei din anturajul său. Sincer să fiu, mi-a plăcut acest serial cu personaje din Breaking Bad, deşi pe alocuri povestea se mişca ca melcul în marşarier, iar cazurile avocatului Godman deveneau enervat de plictisitoare. Sper că sezonul 5 să schimbe ceva în această privinţă şi să avem parte de revigoarea mult aşteptată,

Finalul de luna aparţine celor de la Netflix care lovesc naprazic cu sezonul doi al unuia dintre cele mai interesante seriale SF pe care le-am văzut în utlima vreme. Lansat acum 2 ani, Altered Carbon spunea povestea unei lumi în care conștiința umană poate fi transferată în diferite corpuri. Adică cine avea chef şi bani putea să-şi schimbe” look-ul” și să-și păstreze sufletul. Sezonul întâi a avut un imens succes ceea ce i-a determinat pe cei de la Netflix să mai încerce încă o felie de carbon. Întrebat dacă va juca în sezonul doi, Joel Kinnaman, interpretul mercenarului Takeshi Kovacs, a spus: „Dacă este o poveste mișto, cu siguranță. Mi-a plăcut să fac acest film. Am avut o experiență grozavă iar Feedback-ul a fost fantastic. Dar nu am idee ce se întâmplă in cel de-al doilea sezon „. Dragă Joel, sper să fi aflat între timp ce ai de făcut şi să ne spui şi nouă pentru că cortina de fier aruncată de Netflix peste plotul acestui noi sezon a fost impenetrabilă. Noi te aşteptam cu veşti pe 27 februarie şi să nu dea carbonul să întârzii!

În rolul principal îl găsim pe Joel Kinnaman, actor de mare angajament pe care l-am mai văzut în The Killing alături de Mireille Enos sau în For all Mankind, flagshipp-ul celor de la Apple TV+. Alături de el îl găsim pe Chriss Conner pe care l-am mai văzut în American Crime Story sau în The Night Shift.

Şi ca luna februarie să se încheie apocaliptic, Netflix ne mai oferă o porţie de spionaj la cuptor sub numele de Queen Sono. Serialul ne spune povestea unui super mega spion sud-african care trebuie să se confrunte cu relațiile schimbătoare din viața personală, în timp ce își asumă cea mai periculoasă misiune din viaţa lui. Hmm, nu ştiu ce să zic, dar îmi sună a poveste cu hoţii şi vardiştii cu invizoace şi cornete cu ace. Rămâne să vedem ce şi cum…

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro