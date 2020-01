Dupa o lună de pauză, HBO Go contraatacă și țintește locul întâi! Care sunt așii din mâneca streamerului american

Aşa s-a întâmaplat şi acum. Corporatiștii nu s-au chinuit să prindă începutul de an şi au aşteptat să treacă două saptămâni ca să scoata producţiile proprii. Lansat pe 12 ianuarie, The Outsider este serialul cu care HBO vrea să câştige maratonul acestei luni şi trebuie să spun că până acum, cel puţin, serialul are toate şansele să umfle locul întâi.

Catalogat ca fiind un drama/horror, The Outsider este o adaptare pentru televiziune a nuvelei cu acelaşi nume a lui Stephen King în care urmărim ancheta mortii violente a unui baiat, investigaţie care se dovedeşte a fi mult mai complicată pe cât se credea.

Convins că a reuşit să identifice autorul acestei crime oribile, şeriful unei mici localităţi din America, arestează cu tam-tam un antrenor de baseball, punându-i cătuşele chiar în mijlocul unui meci pe care acesta îl susţinea în fata locuitorilor oraşului. Dovezile erau copleşitoare, amprentele, martorii şi filmările camerelor de supraveghere arătau fără nici o urmă de îndoială că antrenorul era criminalul, dar un clip video descoperit de avocati îl plasează pe acesta la 100 de km distanţă de locul crimei. Şi totuşi cine este autorul asasinatului? Cum este posibil ca un om să apară simultan în două locuri diferite?

Trebuie să spun că pentru serialul ăsta mă pregătisem temeinic, o tonă de cola, un lighean de floricele, linişte şi o noapte întreagă pusă la dispoziţia lui Stephen King şi a poveştii lui… Dar n-a fost să fie pentru că HBO Go s-a hotărât să-l difuzeze în porţii mici, săptămânale, reiterând ideea că serialele trebuie văzute încet, fără grabă şi nu binge-uite nopţi întregi pe modelul inventat de Netflix.

Avem aşadar câteva săptămâni bune în care să aflăm misterele lui Stephen King, într-un serial care promite un deznodământ surprinzător.

Avenue 5 – O comedie în care umorul și cartonul fac casă bună

Pe Hugh Laurie nu l-am considerat niciodată un actor de comedie. Omul are talent cu carul şi rolul din Dr. House a fost doar o mică felie din prăjitura actoricească pe care actorul englez o dăruieşte publicului. A câştigat până acum 3 Globuri de Aur, două pentru rolul Gregory House, medicul nesuferit din serialul cu același nume şi unul pentru rolul traficantului de arme din The Night Manager. Este un actor care poate juca orice rol, de la dramă (Dr House) la SF (Tomorrowland) sau comedie (Veep) cu o uşurinţă demnă de invidiat.

Anul acesta l-am găsit pe H. Laurie în comedia Avenue 5, jucând rolul unui căpitan de nava de agrement spațial, angajat pe post de ”pretty face” adică un comandant cu multe atributii de PR si putine sarcini de conducere. Serialul a apărut pe 20 ianuarie și este distribuit cu lingurița de HBO Go, adică un episod pe săptămana, lucru salutat de vechii serialisti și mai puțin iubit de nerăbdătorii pasionați de ”binging sessions”.

Şi că tot am pomenit de HBO Go, mi se pare puţin ciudată dorinţa streamerilor de a revenii la ”one week episode routine”, acel obicei vechi detronat cu succes de către Netflix. Este al doilea serial HBO de anul ăsta care revine la un episod pe săptămână, ”tradiţie” care începe să fie reluată de tot mai multe canale de streaming.

Revenind la Avenue 5. Serialul se vrea o comedie cu sirop şi multă culoare despre o navă transformată în cruiser de agrement spaţial care are ghinionul să se defecteze în spațiu, tocmai în timpul unui ”live” de marketing pe care proprietarii liniei maritime intergalactice îl propuneau unui grup de turişti. Şi astfel, ceea ce se voia o excursie de agrement spaţial de numai câteva săptămâni se transformă într-un voiaj muuult mai lung, din cauza unei defecţiuni care a modificat traiectoria navei cu 0.13 grade.

Comedia ni-l propune pe Hugh Laurie în rolul căpitanului acestei nave ”naufragiate” care trebuie să readucă lucrurile pe ”linia de plutire” lucru deloc ușor pentru că titratul comandant habar nu are cum se conduce așa ceva.

Nu ştiu care a fost bugetul acestui serial, dar nu prea cred că au avut la indemana un potop de dolari că în cazul altor producţii de gen. Aş putea spune că punga de verzi a fost mult mai mică şi asta se cam vede în calitatea decorurilor. Mult carton, multă poleiala şi platouri de filmare ieftine care mă duc cu gândul la vechile episoade din Star Trek cu butoane de plastic şi becuri colorate. Norocul acestui serial se numeşte scenariu care este interesant şi te prinde. Să vedem şi dacă te ţine.

În rolurile principale: Hugh Laurie (Dr House, The Night Manager), Josh Gad, actorul care i-a dat glas lui Olaf din Frozen și Zack Woods, un actor pe care l-am mai văzut în Silicon Valey sau Perfect Wife.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

