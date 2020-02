Drama unei actrițe de Oscar. Renne Zellwager: ”Am renunțat pentru că mă săturasem de sunetul vocii mele!”

Îi ştim pe toţi, i-am văzut în zeci de filme strălucind mai mult sau mai puţin sub luminile reflectoarelor. Ne-au încântat privirile cu talentul şi frumuseatea lor şi ne-au purtat pe aripile celei de-a şaptea arte în voiaje fantastice către lumină şi întuneric, fericire şi tristeţe, adevăr şi minciuna în călătorii nesfârşite pe drumul de celuloid.

Săptămâna trecută am avut parte de Oscaruri, am admirat actorii, am suspinat după actriţe, am tremurat la deschiderea plicurilor cu premii şi ne-am bucurat când favoriţii noştri au plecat acasă cu statueta în buzunar.

În ultimii ani am fost martorii unui fenomen de neconceput acum 15 ani. Marii actori de film au început să sară în corabia producţiilor de televiziune, iar apariţia lui Irishman direct la televizor a fost piatra de hotar care a certificat începutul sfârşitului filmului de cinematograf. Mai mult de atât, greii au intuit potenţialul uriaş al micului ecran şi au început să apară în seriale, lucru considerat umilitor acum vreo 10 ani. Julia Roberts, Sean Penn, Pierce Brosnan, Michael Douglas sau Alan Arkin, sunt doar câteva nume grele de care au apărut în ultimii ani pe micul ecran.

Interesant este că nu doar Oscarizații au început să apară la televizor. Mulți actori de prim eșalon de la Hollywood s-au grăbit să dea buzna în televizoare, unii din dorinţa de a experimenta senzaţii noi, alţii pentru publicitate şi cei mai mulţi pentru bani. Televiziunea a crescut până la cer, exact ca vrejul de fasole al lui Jack, iar apariţia marilor canale de streaming au demonstrat că lumea se mută încet încet din scaunul de cinematograf în fotoliul din faţa televizorului, unde floricelele sunt (aproape) gratis.

Şi pentru că tot am pomenit de premiile Oscar, am căutat să văd câţi dintre actorii şi regizorii prezenţi pe podiumul de anul ăsta au apărut în seriale de televizune.

Joaquin Phoenix a jucat într-un serial alaturi Richard Dean Anderson – Col ONeil din super seria Stargate

Unul dintre marii câştigător ai acestei gale, Joaquin Phoenix este prin excelență un actor de film. În cei peste 30 de ani de carieră, Joaquin a jucat în peste 30 de filme de lung metraj, a produs peste 10 filme artistice şi a stat în scaunul de regizor de două ori. Când spui Joaquin Phoenix spui, clar – FILME, dar puţină lume ştie că actorul cu sprâncene groase şi-a început cariera jucând roluri scurte în seriale de televiziune. Primul rol a fost în serialul Seventh Brides for Seventh Sun (1984), o poveste inspirată din filmul cu acelaşi nume lansat în 1954, în care a jucat doar câteva minute. Interesant este ca în acelaşi serial s-a lansat şi Richard Dean Anderson, talentatul actor care a devenit celebru câţiva ani mai târziu pentru rolul colonelului O Neil din serialul Stargate SG1.

Povestea din Seventh… a prins la public bine şi deşi au fost trase doar 22 de episoade, producţia a primit o nominalizare la un premiu Emmy în 1983, iar River Phoenix, fratele mai mare a viitorului Joker a primit premul pentru cel mai bun actor tânăr într-un serial de dramă.

Din 1982 până în 1989 Joaquin Phoenix a jucat în peste 10 seriale de televiziune făcându-se remarcat în mini seria Morningstar/Eveningstar apărută în 1986, în care a fost distribuit în 4 episoade. Sătul de rolurile mărunte din televiziune care nu-i aduceau nici o satisfacţie, Joaquin Phoenix a pus în cui haina serialelor şi din 1991 a apărut exclusiv în filme de lung metraj.

Mai departe scrie în carte – Cu un Oscar şi două Globuri de Aur în buzunar plus alte 7 nominalizări, Joaquin Phoenix este un actor de substanţă cu o inepuizabilă paleta interpretativă care va continua să lumineze ecranele cinematografelor, mulți ani de acum încolo. Dinspre partea serialelor, însă, nici o şansă. Nici un proiect al talentatului actor din următorii ani nu include vreo apariţie la televizor.

Renne Zellwager a jucat într-un serial, dar nu a fost trecută pe generic!

Cariera cinematografică a frumoasei blonde a început timid, a continuat furtunos, s-a împiedicat pe drum ca să revină spectaculos într-o perioadă în care nimeni nu se mai aştepta. Frumoasă Renne Zellwager, născută din mamă norvegiană şi tata suedez, a cochetat cu actoria încă din liceu când a apărut într-o piesă a clubului de artă dramatică din şcoală. Au urmat filme precum Love and a 45 şi The Whole wide world care au pregătit drumul pentru rolul Dorothy Boyd – tânără mamă, singură cu un copil din super filmul Jerry Maguire cu Tom Cruise inrolul principal. Pestatia din Jerry Maguire a propulsat-o pe tânăra Renne în topul clasamentului actorilor de la Hollywood, poziţie pe care a păstrat-o multă vreme. În anul 2001 rupe audienţa cu rolul din Jurnalul lui Bridget Jones pentru că un an mai târziu să câştige Globul de aur şi o nominalizare la Oscar pentru rolul Roxie Hart din Chicago.

În 2003 apare în Cold Mountain, alături de Nicole Kidman şi Jude Law, prestaţie impresionantă care îi aduce în sfârşit statueta galbenă şi recunoaşterea unanimă a uriaşului ei talent.

Au urmat anii frumoşi în care a jucat în peste 15 de filme de lung metraj după care inexplicabil dispare de pe afişele marilor filme lăsând un gol de 6 ani, o perioada de pauză pe care a explicat-o simplu într-un interviu ”am vrut să fac o pauză ca să îmi reîncarc bateriile. Am fost foarte obosită şi sincer, mă cam săturasem de sunetul vocii mele”.

În 2016, după 6 ani de pauză, Renne apare complet schimbată, mega operată şi mega tunata, jucând alături de Keanu Reves în drama The whole truth, film care a marcat reîntoarcerea ei pe marile ecrane. A urmat încă un film din seria Bridget Jones pentru că în 2019 să accepte primul rol principal într-un serial de televiziune. What If, este povestea în episoade a lui Anne Montgomery, o femeie super bogată care nu se în lături de la nimic pentru a-şi atinge scopul.

Serialul a prins la public şi a obţinut o notă mare pe IMDB deşi muta lume a acuzat apropierea mult prea mare de filmul Indecent proposal cu Demi Moore şi Robert Redford în rolurile principale. Cu toate astea What If este un serial în care Renne îşi arata din nou calităţile actoriceşti pe care multă lumea le credea pierdute şi demonstrează încă o dată că este capabilă să coloreze inteligent partituri complexe chiar dacă scenariul nu este în favoarea ei.

Pot spune aşadar că, What if este primul serial adevărat al frumoase actriţe norvegiano-suedeze deşi a mai apărut în producţii de televiziune de categorie B cum ar fi Murder în Hearthlans, unde a jucat un rol atât încât nici a fost trecută pe generic.

Data viitoare vorbim despore Laura Dern şi Brad Pitt cei doi mari actori care au câştigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar şi vom descoperii împreună dacă televiziunea si-a băgat coada în carierele lor şi care sunt serialele în care au apărut.

Data viitoare vorbim despore Laura Dern şi Brad Pitt cei doi mari actori care au câştigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar şi vom descoperii împreună dacă televiziunea si-a băgat coada în carierele lor şi care sunt serialele în care au apărut.

