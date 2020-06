De câte ori poate fi văzut un serial? Au poveştile TV o perioadă de expirare?

Recunosc, au existat și excepții, ce-i drept puține la număr, dar notabile. Însă am observat un lucru care m-a cam pus pe gânduri. Cu cât serialul este mai lung, cu atât dorința de a-l revedea este mai mică, chiar dacă serialul este bun. Cu cât numărul de sezoane este mai mare, cu atât parcă nu-mi vine să reiau povestea și asta din motive stranii si greu de explicat. Este un sentiment destul de ciudat care nu-mi place deloc şi pe care l-aş atribui mai degrabă lipsei acute de răbdare şi de timp, fix în ordinea asta, ceea ce este, zic eu, destul de îngrijorător!

Zilele trecute frunzăream Netflixul în căutare de senzaţii noi când am descoperit un SF de prin 2016 pe care îl mai văzusem şi care îmi plăcuse. Privitul afişului mi-a reaprins imediat flacăra unei re vizionari şi i-am dat” play”, curios să văd dacă rezistă unei revizionări. Pe Colony, căci despre el e vorba, îl catalogasem ca fiind un middle range fără prea mari pretenţii şi în niciodată nu l-am considerat reluabil, dar mare mi-a fost mirarea când m-am trezit după câteva ore prins până peste cap în acţiune captivanta fără prea mari sanse de evadare. A urmat un binge captivant, din care am ieşit rupt de oboseală, dar bucuros că am putut revedea povestea pana la final.

Da, fără doar şi poate, serialul a rezistat eroziunii timpului şi m-a prins a doua oară că şi cum nu l-aş mai fi văzut niciodată. Faptul că a reuşit să mă arunce într-un binge neprogramat şi să mă ţine legat de scaun dovedeşte că, iată, exista poveşti care rup bariera temporală şi supravieţuiesc cu brio într-o piaţă în care lucrurile se întâmplă cu o viteză uimitoare. Bravo Netflix pentru preluare şi bravo Colony pentru că s-a dovedit serial fără termen de garanţie.

După vizionarea prelungită mi-am propus să repet experimentul temporal şi să încep să revăd seriale care mi-au plăcut, alimentându-mi astfel noile porniri serialistice şi încercând să găsesc răspuns la următoarea întrebare: Poţi să vezi serial de două sau de trei ori? Şi dacă da, cât de mare trebuie să fie pauza între vizionari?

Dar să mă întorc la serialul vinovat de toată această situaţie interesantă. Colony (Colonia) e un SF middle range, cu o acţiune şi un plot uşor digerabil, în care Terra a fost ocupată de o rasă de o rasă extratereştri care au impus noi reguli de convieţuire. Astfel, lumea noastră a fost împărţită în zone, iar oraşele în colonii, conduse de un guvernator şi de o grupare militară supranumita pompos Homeland Security aka RedHats, menită să asigure ordinea şi liniştea publică. Evident, ca în orice război. Avem şi aici cele trei categorii de beligeranţi, prezenţi, de altfel, în orice fel de conflict armat, Colaboraţioniştii, adică cei care profită, neutrii care se resemnează şi rezistenţa, adică cei care se opun.

Povestea din Colony se învârte în jurul familiei Bowman, el fost detectiv de investigaţie, căutat pentru terorism, iar ea proprietara de pub şi simpatizanta cu rezistenţa anti aliens. Cei doi ajung printr-un interesant context de împrejurări, să colaboreze cu autorităţile, adică el să presteze meseria de detectiv în cadrul diviziei de anchetă a Homeland Security cu sarcina expresă de a lichida celulele rezistenţei, iar ea sa redevină o bussines woman agreeata de autorități, dar ”obligată” de insurgenți să-şi spioneze soţul pentru a oferii informaţii valoroase rezistenţei conduse de Geronimo, vocea libertăţii luptătorilor americani.

Evident povestea se complică, atunci când tata Bowman începe să bănuiască ca ceva nu e în regulă cu mama Bowman, şi că tot efortul lui de a-i prinde pe insurgenţii se cam duce pe apă sâmbetei. În acest joc de-a şoarecele şi pisica familial, apar personaje noi care colorează interesant o poveste simplă şi uşor de urmărit. Serialul e de fapt un SF poliţist, scris după o reţetă bună, ne expirata, cu ingrediente de action şi suspance bine dozate, care m-au prins din prima. Merita urmarit si apreciat.

Din păcate şi absolut inexplicabil, serialul, ajuns la sezonul 3, a avut parte de un destin fatal. Deşi multă lume credea că povestea va avea parte de cel puţin 5, 6 sezoane, cifrele din spatele producţiei au votat pentru o anulare a întregului serial. Hotărârea producătorilor a mirat pe multă lume pentru că povestea a adunat în spate o audienţă destul de mare, primul sezon bifând peste 2.3 milioane de telespectatori. Din păcate sezoanele doi şi trei au avut cifre mai slabe (1.6, respectiv 1.4 milioane de telespectatori) şi acest lucru a condus la anularea serialului. Păcat…

Eu sper totuşi că oamenii să se răzgândească şi să continue povestea… S-a mai întâmplat în istoria serialelor ca producţii refuzate să primească continuări şi primul serial care îmi vine în minte este celebrul OA care a primit încă un sezon, atunci când nimeni nu mai spera.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Totodată vă aştept cu păreri şi comentarii pe blog, locul unde despicam serialele în patru ca să vedem ce se afla în spatele televizoarelor închise.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro