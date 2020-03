Corona days. Top seriale de umplut timpul, dacă tot stăm în casă

Doamnelor şi domnilor, meine, damen und herren, da, se pare că civilizaţia ne-a pus într-o situaţie cum nu am mai fost niciodată până acum. Toţi am auzit de boli, de molime, toţi am citit cărţi, am văzut filme, am auzit poveşti despre epidemia de gripă din nu ştiu ce an sau de boala nu ştiu cărui secol, dar nu ne-am imaginat niciodată că o să ajungem să trăim aşa ceva pe pielea noastră.