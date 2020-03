Corona Days. Top 3 seriale cu aromă de ceai englezesc

Stăm acasă, e bine, e linişte, încă avem bani, iar magazinele nu sunt chiar atât de goale. Ne facem planuri de tot felul, punem la cale afaceri noi, şi încă ne înţelegem bine cu partenerul de viaţă. Stăm cu nasul în televizoare şi telefoane, facem curat în locuri în care nu am mai făcut de multă vreme, golim sertare şi balcoane, cumpărăm provizii, facem oale cu mâncare şi ne întrebăm când o să treacă toată nebunia asta.

Vorbeam ieri cu o bună prietenă şi amândoi am ajuns la concluzia că o să o să ieşim din povestea asta mai graşi şi mai sedentari. Cu siguranţă!!

Săptămâna asta m-am gândit să ne întoarcem în timp şi să redescoperim redingotele, plastroanele şi crinolinele într-un efort artistic de ne detaşa de toată nebunia asta cu pandemia & stuff. Am găsit trei seriale englezeşti care m-au teleportat într-o perioadă interesantă a istoriei şi care m-au făcut să îi preţuiesc mai mult pe mama şi pe tata că m-au făcut în secolul ăsta.

The Alienist – Dakota Fanning este prima femeie poliţist din lume

După ER (2000) şi Taken (2002), The Alienist este al treilea serial serios în care joacă Dakota Fanning. Cunoscută publicului din War of the Worlds unde a prestat alături de Tom Cruise şi Man on fire unde l-a avut partener pe Denzel Washington, Dakota face pasul mare şi se alătura pleiadei de actori de film care au luat calea serialelor (Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Rutger Hauer, etc)

Acţiunea serialului are loc în 1896 când un criminal periculos face ravagii în cartierele de prostituate ale N.Y-ului. Depăşit de situaţie, comisarul de poliţie Roosvelt îl cheamă în ajutor pe psihologul criminalist Laszlo Kreitzler şi îl roagă să pornească o investigaţie în secret pentru a prinde criminalul.

În Alienist, Dakota Fanning joacă rolul Sara Howard, un dur secretar de poliţie, care se alătura echipei lui Kreitzler, hotărâtă să devină astfel prima femeie detectiv a oraşului.

Serialul în 10 episoade difuzat de Netflix, are la baza romanul cu acelaşi nume de Caleb Carr. Alienistul este prima carte din seria de autor Kreitzler Series şi are ca personaj principal pe doctorul psihiatru Laszlo Kreizler.

Alias Grace – O poveste emoţionantă despre iubire pasiune şi crimă

În Canada secolului XIX, un tânăr psihiatru area dificila sarcină de a decide dacă Grace Marks, o slujnică condamnată la închisoare pe viaţă pentru uciderea a două persoane, merita să fie grațiată pe motiv de nebunie.

Inspirat după nuvela scriitoarei canadiene Margareth Atwood, autoarea celebrului roman The Handsmade`s Tale. Alias Grace este un serial emoţionant despre iubire pasiune şi crimă, o poveste despre puterea de a depăşi cele mai vitrege situaţii cu fruntea sus şi cu zâmbetul pe buze.

În rolul principal o găsim pe Sarah Gadon, o superbă actriță de origine canadiană pe care am mai văzut-o alături de James Franco în thriller-ul 11.22.63, o adaptare pt televiziune a nuvelei cu acelaşi titlu de Stephen King.

Serialul se poate vedea pe Netflix.

The English Game – Usor, funny și relaxant

Serialul în şase episoade ne prezintă zorii fotbalului englezesc profesionist într-o epocă în care sportul rege era dedicat doar clasei aristocratice. Deşi pare dedicat fotbalului, serialul se vrea o mini radiografie a societăţii britanice de la sfârşitul secolului 19, perioada tulbure a istoriei britanice în care industriaşii exploatau la maxim muncitorimea oraşelor sărace din Anglia.

Povestea din English Game se învârte în jurul cupei AF, un trofeu oferit de Asociaţia de fotbal din Anglia, o entitate sportivă patronata de o gaşcă de scorţoşi cu gulere albe care au impus un set de reguli dure privind desfăşurarea jocului de fotbal. Prima şi cea mai controversata regulă: Nici un jucător de fotbal nu trebuie plătit. Cine era descoperit că primeşte bani pentru a intra pe teren, era eliminat, iar echipă la care evolua era exclusă din competiţie.

Văzând că echipa de fotbal pe care o patronează nu reuşeşte să se califice în Cupa AF, proprietarul unei echipe de fotbal dintr-un oraş muncitoresc din nordul Angliei face un gest necugetat şi cumpăra în secret un jucător de fotbal de la o echipă din Scoţia. Adus în secret şi plătit pentru a juca, Fergis Suter, supranumit Suter the Shooter, inventează un stil nou de joc şi începe asaltul pentru câştigarea Cupei Federaţiei de Fotbal, trofeul care nu a fost câştigat niciodată de către o echipă de muncitori!

În esenţă, serialul ne spune povestea lui Fergis Suter, primul jucător profesionist de fotbal din Anglia, un pionier al fotbalului englez şi considerat jucătorul care a revoluţionat sistemul de joc englez.

Serialul este scurt, are doar şase episoade care se vede relativ repede. Povestea merge pe un scenariu bine scris cu planuri diverse care se întrepătrund interesant.. În spatele meciurilor de fotbal am descoperit viaţa din Anglia sfârşitului de secol 19, deloc uşoară pentru cei mulţi şi mai puţin norocoşi. Mi-au plăcut personajele, actorii şi mi-a plăcut foarte mult atmosfera meciurilor de fotbal. Felicitări scenografilor!

Serialul se poate vedea pe Netflix.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro