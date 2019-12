Câştigător absolut al lunii decembrie, NETFLIX ne pregăteşte o mare supriză de Crăciun! Cum rezistă concurenţa şi care sunt serialele care ne aşteaptă în ultima lună din an?

Statistic vorbind, ianuarie este luna de pauză a serialelor, nu decembrie. În ianuarie se încheie sezonul ”competiţional” şi se termină serialele care au început în toamnă. Anul ăsta, însă, avem parte de o surpriză. Judecând după grilele lor de programe din decembrie, cei ”patru mari” au hotărât să agaţe flinta în cui, încheind socotelile cu 2019 mai devreme decât de obicei.

HBO Go, de exemplu, încheie luna asta câteva dintre serialele lui de top. Marile poveşti de toamnă. Mrs. Fletcher, Silicon Valey, Watchmen şi His Dark Materials se termină din păcate în decembrie. Un pic cam drevreme, aş spune eu, mai ales că serialele erau în plină ascensiune şi lumea se obişnuise cu ele. Păcat.

Pe altă parte, Netflix nu oboseşte niciodată. Pentru decembrie a ales să facă cadou de crăciun 3 seriale noi şi 3 super continuări. Bravo, super tare, Netflix! Abonaţii tăi au de ce să se bucure!

Astea fiind spunse, hai să vedem mai exact ce ne aşteaptă în această lună!

Luna Segetatorului şi a Capricornului începe timid, prima apariţie notabilă se petrece pe data de patru, zi în care începe ultimul sezon din Vikingii, celebra serie despre viaţa super războinicului danez Ragnar Lothbrok. Apreciat de milioane de fani din toată lumea, serialul Vikingii a avut din 2013 şi până acum, numai puţin de 11 nominalizări la premile Emmy, dar, din păcate, nu a câştigat nici unul. A avut însă 92 de alte nominalizări care i-au adus într-un final, 32 de premii ale industriei de film şi locul 193 în topul celor mai bune seriale din lume. Not bad at all pentru un serial cu bătăi şi sânge! Sezonul 6 se poate vedea pe History Chanell.

5 Decembrie este ziua în care Netflix scoate din buzunare două seriale noi. Primul este V-Wars, un action/thriller despre un virus care scapă din calota glaciară şi începe să transforme oamenii în vampiri. Ceva în genul filmului ”I am Legend” cu Will Smith în rolul principal, doar că aici avem vampiri în loc de zombie. Serialul pare interesant, iar trailerul promite o experienţă plină de roşu! Vom trăi şi vom vedea!

Al doilea serial Netflix ne spune povestea Joannei, o faţă de 30 de ani care trebuie să-şi găsească cu orice preţ un partener de sărbători pe care să-l prezinte familiei la masa de crăciun. ”Home for Christmas” este o comedie savuroasă despre dragoste care vrea să ne pregătească şi să ne introducă din timp în atmosfera sărbătorilor ce vin. Premiera este pe 5 decembrie.

Pe 6 decembrie, de moş Niculae, Amazon Prime ne face un super cadou: Sezonul 3 din ”The Marvelous Mrs Maisel”, titratul şi apreciatul serial care a ridicat stacheta comediilor la o înălţime greu de atins. De altfel, povestea doamnei Maisel a strâns în doi ani numai puţin de trei Globuri de aur şi şase premii Emmy. Şi atunci, cum să nu-ţi placă!

Tot pe 6 decembrie Hulu scoate timid capul dintre hârtii şi de propune Reprisal, povestea unei femei singure care vrea să se răzbune după ce o gaşcă de cartier a încercat să o omoare. Da, mi-am zis, nimic nou sub soare, am mai văzut vendete la televizor, dar nu mică mi-a fost supriza când am descoperit-o în rolul principal pe Abigail Spencer, actriţă minionă şi delicată pe care o ştiam din Timeless, Suits sau Anatomy of Grey, promiţând aici un rol dificil, violent şi periculos. Această schimbare bruscă de registru a frumoase actriţe m-a făcut super curios şi asta este principalul motiv pentru care am pus serialul celor de la Hulu pe lista de vazubile.

Ca să nu rămână de căruţă, Apple TV+ lansează pe 6 decembrie, serialul” Truth be told”, un thriller/drama despre povestea lui Poppy Parnell, un realizator de podcast-uri care încearcă să investigheze cazul controversat al unui criminal în serie. Serialul are nume grele pe generic – Aaron Paul, celebrul Jesse Pinkman din Breaking Bad şi Octavia Spencer o super actriţă laureată Oscar pentru rolul secundar din Help (2012).

O săptămână mai târziu, pe 13 (pisica neagră) decembrie, Amazon Prime loveşte a doua oară şi lansează sezonul 4 al unuia dintre cele mai bune seriale SF din ultimii ani. Cu o poveste complicată cu accente de tip Blade Runner, The Expanse se lansează într-a patra călătorie prin jurul televizoarelor noastre, promiţând încă o dată o experienţă artistică impresionantă. Până acum s-au ţinut de cuvânt, aşa că nu văd nici un motiv pentru care nu ar face-o şi de data asta! Aştept cu înfrigurare!

Tot pe 13, apare sezonul 3 din SF-ul cu eroi Marvel Runaways. Cu un prim sezon ezitant, marcat de multă pliciseala, serialul celor de la Netflix a reuşit să se reabiliteze, relansând astfel o poveste interesantă care, din păcate, a fost spusă prost. Noroc că Netflix şi-a reparat greşeala şi a scos un sezon doi mult mai bun decât primul. În sezonul 3, povestea celor 6 adolescenţi care lupta împotriva părinţilor şi a membrilor Pride capăta noi dimensiuni pe care Netflix ne invită să le descoperim începând cu 13 decembrie. Mulţumim pentru invitaţie.

Ultima decadă a lunii începe apoteotic cu The Witcher, mult aşteptată şi mult trâmbiţata producţie a celor de la Netflix, menită (spun producătorii în şoaptă) să umple golul lăsat de Game of Thrones. Creat pe acelaşi eşafodaj artistic şi conceptual, Vrăjitorul este un action/aventure cu mult sânge în scenariu în care urmărim povestea lui Geralt of Rivia un vânător de recompense medieval în călătoria lui prin lume în căutarea monştrilor de tot felul. Cu o poveste cam încâlcita şi cu un script uşor ezitant, povestea medieval-fantastica a celor de la Netflix promite totuşi o experienţă cinematografică super interesantă chiar dacă uneori te cam pierzi printre personaje şi intrigi. În rolul principal l-am găsit pe Henry Cavill aka Superman, aici cu părul alb şi cu o nouă freza (mult mai mişto) dar cu aceiaşi muşchi bine lucraţi şi cu aceiaşi tehnici de bătaie care l-ar face invidioas şi pe Chuch Noris. Data de apariţie – 20 decembrie!

Patru zile mai târziu, în ajun de Crăciun, tot Netflix ne invită să vedem sezonul 2 din Lost în Space, serialul în care celebrul şi fiorosul Captain Flint din Black Sails se transformă în Daddy f.. ing Robinson fără Crusoe.

Încă pierdută în spaţiu, familia Robinson se sbate să supravietuieasca universului ostil în care a ajuns. Hălăduind pe o planetă îndepărtată, cei 6 aventurieri spaţiali, în frunte cu papa Robinson trebuie să facă faţă unui nou calup de primejdii care ameninţa integritatea corporală a familiei. Povestea Robinsonilor reîncepe pe 24 Decembrie

Netflix încheie luna decembrie cu sezonul 2 din super drama You, povestea celui mai înverşunat îndrăgostit aka bibliotecar aka criminal care a existat în NY. Programat să apară pe 26 decembrie, sezonul promite să nu-şi dezamăgească fanii, şi să continue în acelaşi stil original, povestea lui Joe Goldberg, unul dintre cei mai” fermecători” bibliotecari din New York în dorinţa lui de a-şi găsi cu orice preţ încă o parteneră de viaţă. Aparent inofensiv, serialul You ne arată la ce pericole ne expunem atunci când ne punem toată viaţa pe net! De văzut neapărat!

