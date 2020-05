Captain America şi Hulk joacă în două seriale care te vor lăsa cu gura căscată

Vremea de afară, sau poate perioada mai dificilă prin care trecem, m-a făcut să caut pentru săptămâna seriale care să se acordeze oarecum cu starea de spirit generală. Îmi este greu să recomand comedii sau seriale de voie bună ştiind că încă ne zbatem să ieşim ”întregi” din porcăria asta de perioadă covidiană.

Din păcate, mersul vieţii noastre a fost atât de perturbat încât și acum, când se pare că am ieșit din ”gaura neagra”, ne vine încă foarte greu să ne regăsim echilibrul.

Aud din ce în ce mai des de cuvinte gen reinventare sau schimbare de direcţie şi mă gândesc că nu suntem toţi ca Madonna care a reuşit la 50 de ani să revină spectaculos pe piaţa muzicală şi nici nu avem finanţele lui Bill Gates ca să reinventăm apa caldă, doar pentru ca un nemernic invizibil și al dracului de insistent s-a gândit să-şi facă loc cu forţa în viaţa noastră.

Săptămâna asta am găsit două drame care se potrivesc cu ”frigul” de afară si cu starea mea de spirit postcovidiană, adică neagră. Totodată, vă aştept cu păreri şi comentarii pe blogul meu serialex.ro, locul unde despicăm serialele în patru ca să vedem ce se afla în spatele televizoarelor închise.

Defending Jacob – Captain America Strikes again

Am fost mega surprins să-l văd pe celebrul Captain America jucând într-o dramă de televiziune. Cu un background dedicat filmelor de lung metraj, Chris Evans se poate considera un nou venit în lumea televiziunii. În 20 de ani de cariera actorul a bifat o singură apariţie în mini seria Opposite Sex, o comedie în opt episoade care a rulat acum 19 de ani.

În orice caz, cariera fulminantă a Americanului în costum de căpitan a început, se pare, cu un serial TV, de unde putem trage concluzia că şcoala de televiziune scoate elevi din ce în ce mai buni.

Anul 2020 îi aduce lui Chris Evans un rol principal într-o dramă despre un procuror care descoperă că fiul său ar putea fi implicat într-o crimă violentă. Situaţia se complică mai mult în momentul în care tânărul procuror este tentat să obstrucţioneze justiţia şi să devieze anchetă pentru a-şi salva fiul de la o posibilă condamnare.

Miniseria, o adaptare pentru televiziune a nuvelei cu acelaşi nume a lui William Landay, se vrea o poveste poliţistă cu accente dramatice care te agață din prima. Scenariul, bine scris, nu iese din tiparele genului, dar aduce în fața telespectatorului o poveste interesantă şi destul de bine fracţionata dovedind că cei de la Apple TV+, producătorii serialului, sunt adevăraţi profesionişti capabili să-şi joace inteligent toate atuurile pe care le au în mână.

Serialul aduce pe ici pe colo cu Sinnner, frumoasă poveste poliţista cu Jessica Biel şi Bill Pulman în rolurile principale şi puţin cu Broadchurch ceea ce e lucru bun pentru că amândouă au fost apreciate de public.

Cât despre Chris Evans, nu pot avea decât cuvinte de semi lauda (dacă s-a inventat aşa ceva) în sensul că joacă, ”fair and square” adică corect, fără sughiţuri sau blankuri în interpretare. Nu e nici cel mai senzaţional rol al lui, dar nici cel mai slab.

Alături de e el o găsim pe Michelle Dockery, o actriţă din Marea Britanie care a strălucit în Downtown Abbey, jucând un rol de compoziţie care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune. Alături de ai avem alți doi actori grei: Cherryl Jones, o actriţă polivalentă, care are în buzunar două premii Emmy, şi celebrul JK Simons, actor mândru posesor de Oscar primit pentru prestaţia uimitoare din Wiplash. Îl rolul lui Jacob, puștiul vinovat de tot acest balamuc, l-am găsit pe Jaeden Martell, un tânăr actor pe care l-am mai văzut în the Book of Henry, jucând alături de Naomi Watts.

O parte de adevăr (I know this much is true)

Mark Ruffalo (Hulk) într-un recital actoricesc care nu trebuie ratat.

Când vine vorba de seriale şi filme de dramă, cei de la HBO Go sunt super maeştri. Sunt multe producţii TV din curtea celor de la Go, care au rupt audienţa şi au general râuri de lacrimi. Primul care îmi vine în minte este bineînţeles Cernobâl, serialul fenomen care a apărut în vara anului trecut sau Band Of Brother, serialul de război care a ajuns pe locul 3 în topul celor mai bune seriale din lume, clasament făcut de IMDb.

I know this much is true aka O parte de adevăr (în traducere HBO) este o adaptare după nuvela cu acelaşi nume al lui Wally Lamb, din care aflăm strania poveste a fraţilor Birdsey, doi gemeni ce suferă de paranoia şi schizofrenie care trebuie să găsească o modalitate de a trăi împreună într-o lume din ce în ce mai inaccesibilă lor.

Mark Ruffalo, actorul care a trecut de trei ori pe lângă premiul Oscar, face aici un adevărat tur de forţă şi interpretează rolul gemenilor, într-o dublă prestaţie care are toate şansele să-l urce pe podiumul Globurilor de Aur de anul viitor.

Pentru a-l juca pe Thomas, Rufallo a trebuit fie să poarte proteze speciale pentru a arăta mai gras, fie să se îngraşe 25 de kilograme. Actorul a explicat că rolurile celor doi fraţi au fost filmate la şase săptămâni distanţă unul de altul. Pentru a-i oferii timp să pună ceva ”mușchi” pe el. „Creşterea în greutate pentru Thomas a fost într-adevăr dificilă„, a spus Mark într-un interviu. „Nu mă așteptam să fie chiar aşa greu şi sincer credeam că o să mă distrez făcând asta, dar când ajungi să te îndopi cu forţa nu mai ai nici o plăcere”.

Primul episod este tulburător şi destul de greu de digerat pentru cei care sunt mai emotivi, de altfel toată povestea are o încărcătură emoţionantă foarte greu de dus. Serialul aduce pe ici pe colo cu celebrul Rainman, cu Dustin Hofmann şi Tom Cruise, dar povestea celor doi fraţi Birdsey este mai puţin romanţată şi mai aproape de realitatea zilelor noastre.

Recunosc că am fost tentat să amân vizionarea din motive de stare, după primele 15 minute, pentru că eram trist după o zi destul de grea, încărcată de emoţii puternice, iar primele secvențe ale serialului nu au făcut decât să-mi adâncească starea negativă. După care, pe măsură ce minutele treceau, am descoperit un actor, un scenariu, o realitate în imagini care parcă îmi spunea că viaţa poate să fie şi altceva decât flori şi bucurie.

În rolurile principale: Mark Rufallo (Avengers, Can you see me, Spotlight) Melissa Leo (Oblivion, I am diyng out here, Wayward pines) şi John Procaccino, un old timer pe care l-am mai văzut în Asasinii sau Madam Secretary.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro