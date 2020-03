5 seriale care ne vor ține lipiți de televizor primăvara asta

Avem aşadar o lună plină de seriale, de toate felurile, formele şi culorile, dar cum nu am aşa de multă cerneală în stilou ca să le menţionez pe toate, am făcut o mică selecţie a celor mai interesante şi sonore producţii. Luna martie stă bine şi la capitolul continuări, aducând cu ea sezoane noi ale poveştilor care au înflăcărat de-a lungul anilor inimile seraliştilor.

Începutul de luna aparţine celor de la AMC care pe propune Dispatched from elsewhere, o dramă SF despre visele, provocările, iluziile şi neîmplinirile a patru personaje ale căror drumuri prin viaţa se intersectează la un moment dat, într-un puzzle existenţial pe care fiecare dintre ei trebuie să-l rezolve pentru a afla adevărul din spatele vieţii cotidiene. Până şi titlul suna complicat şi cam greu de înţeles, dar sunt sigur că povestea propusă de AMC pentru acesta primăvară şi girata de Sally Field din scaunul de lead actor, o să fie interesantă.

Pe 4 martie Hulu ne propune” Devs”, un SciFi/Thriller despre un tânăra programatoare dintr-o mare companie de IT pe care moartea iubitului ei o transforma într-un detectiv amator în speranţa de a afla ce se află în spatele aparentei sinucideri a celui care i-a fost alături câţiva ani. Aşadar un serial poliţist cu aroma SF care promite o experienţă interesantă.

Pe 6 martie, Apple TV+ scoate capul după o lungă perioadă de hibernare şi propune serialul” Amazing Stories”, un remake al seriei cu același nume din anii 1980 în care vom descoperii un buchet de poveşti uimitoare, fantastice, amuzante, ciudate, uneori înfricoșătoare, triste și atrăgătoare menite să ne arate că uneori viaţa înseamnă mai mult decât de imaginam noi. Tot pe 6 martie, Netflix ne aruncă în lumea ”Protectorului”, un SF turcesc (dacă poţi să-ţi imaginezi aşa ceva) cu mare priză la public care a ajuns la sezonul 3. Hulu încheie ziua cu” The most dangerous animall of all”, un documentar în patru părţi, inspirat din romanul cu acelaşi nume al lui Gary L Stewart, despre povestea celui care a fost supranumit The Zodiac Killer – unul dintre cei mai periculoşi criminali în serie din America,

Ziua de 13 martie aparţine în exclusivitate lui Netflix care scoate din buzunar 3 seriale noi -” The Valhalla Murders”,” 100 Humans” şi” Bloodride” din care unul mi-a atras atenţia în mod special. The Valhalla Murders este un serial poliţist norvegian despre un profiler care se ia la trântă cu un diabolic criminal în serie. Afişul m-a dus imediat cu gândul la The Bridge, un super serial poliţist care mi-a arătat că şcoala nordică de filme este în continuă creştere. Dacă nu aţi văzut The Bridge – Bron, vă recomand cu căldură să vă faceţi timp pentru el. Este extraordinar.

Ziua de 15 martie este trecută cu roşu la mine în calendar pentru că apare sezonul 3 din” Westworld”, unul dintre cele mai interesante seriale SF pe care le-am văzut în ultimii ani. Super apreciat şi super urmărit, Westworld este un remake după filmul cu acelaşi nume apărut în 1973 cu Yul Brynner în rolul principal, despre un parc de distracţii în care vizitatorii descoperă pe pielea lor, ”minunata” lume a vestului sălbatic. Producţia celor de HBO, a câştigat până acum 3 premii Emmy şi a urcat de 4 ori pe podiumul Globurilor de Aur, iar serialul a ajuns pe locul 69 în topul celor mai bune seriale din toate timpurile realizat de IMDb.

Pe 16 martie, HBO loveşte din nou şi aruncă în arenă” The plot against America”, un serial SF în genul lui” The man în the High Castle” în care aflam povestea lui Charles Lindberg, un aviator xenofob care ajunge preşedintele Americii şi îndreptă naţiunea către fascism. Aceasta istorie alternativă a Americii anilor 30 este urmărită prin ochii unei familii de muncitori evrei din New Jersey care asista la ascensiunea controversatului politician. Nume mari apar pe genericul acestei mini serii: John Turturro, la al patrulea serial din cariera şi Winona Ryder, actriţa a carei prestație din Stranger Things a readus-o pe bulevardul marilor actori.

Două zile mai târziu, pe 18 martie, Hulu arunca în scena” Little Fires Everywhere”, o dramă cu Resse Whiterspoon şi Kerry Washington, în care urmărim destinul” fericitei” familii Richardson, precum şi adevărul din spatele” frumoasei” relaţii dintre o mamă şi fiica ei, captive într-un crunt război al generaţiilor. Povestea are la baza nuvelă cu acelaşi nume a scriitoarei Celeste NG, lucrare care s-a bucurat de o imensă apreciere din partea publicului.

Pe 23 martie Netflix pe propune Freud, un serial în care îl descoperim pe tânărul Sigmund prins într-o conspiraţie ocultă în timp ce investiga câteva cazuri de dispariţie din Viena secolului 19. Când am aflat că Netflix scoate un serial despre Sigmund Freud, m-am bucurat la maxim crezând că va fi o producţie dedicată vieţii celebrului psiholog, dar nici pe departe. Freud este un serial poliţist cu accente thriller care mă duce cu gândul la Alienist, o altă serie interesantă cu Dakota Fanning în rolul principal.

Luna martie se încheie apoteotic cu sezonul 3 din Ozark, super serialul thriller/dark drama cu Jason Bateman şi Laura Linney în rolurile principale, producţie care a primit doua nominalizări la Globul de Aur în 2019. Povestea contabilului prins cu mâna în borcanul cu miere al mafiei, continua cu al treilea sezon despre care se spune că o să fie și cel mai bun. Rămâne să o descoperim împreună pe 27 martie.

