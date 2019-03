Oana Sîrbu va renunța la mașină de dragul fiului ei

Sunt rare ocaziile când Oana Sîrbu povestește lucruri legate de familia ei, dar uneori face și excepții. Cântăreața a vorbit într-un interviu acordat ziarului Libertatea despre relația cu fiul său, dar și despre activitățile școlare și aptitudinile muzicale ale lui Alexandru, care acum este în clasa a III-a.

Oana Sîrbu este o mamă fericită și mândră de copilul ei, despre care vorbește cu întotdeauna cu zâmbetul pe buze. De dragul lui, aceasta este dispusă să renunțe chiar la mașină și să meargă cu mijloacele de transport în comun, dacă asta îl bucură pe cel mic: „Îi place să meargă cu autobuzul prin tot orașul. L-a plimbat până acum un an, doi, peste tot, bunicul lui, adică tatăl meu. Știe toate legăturile, are simț de orientare. Îi plac foarte mult trenurile. Recent, l-am luat cu mine la festivalul de la Dorohoi, unde am făcut parte din juriu, și cu toate că am avut bilet la cușetă, a stat cu ochii ațintiți pe geam. Eu nu merg cu mijloacele STB, dar voi începe. E atât de aglomerat Bucureștiul, încât cred că e funny să lași stereotipiile astea și să îmbrățișezi și o viață mai obișnuită. Să fii un om normal, din când în când. Eu nu mă dau jos din mașina proprie, dar la invitația băiețelului, o să-l însoțesc, în scurt timp, cu metroul și cu autobuzele”, a povestit Oana Sîrbu pentru sursa citată.

Artista a vorbit și despre programul de școală a lui Alexandru, mărturisind că matematica nu este punctul ei forte, motiv pentru care ea îl ajută doar la muzică, română, engleză: „Îl ajut mai mult la materiile umaniste. Fac cu el la limba română. E foarte dificil, materia avansează rapid și dacă nu învață în fiecare zi ce se predă la școală, se aglomerează. Trebuie să-i verificăm, să le fim alături. Nu ne putem baza doar pe școală. El nu e la after school, dar rămâne câteva ore după la școală, unde-și face temele. Eu îl verific acasă la engleză, la gramatică. Facem și la muzică. La matematică nu mă pricep, dar are pe cineva care-l ajută”.

Cu o mamă cântăreața era de așteptat ca băiatul să urmeze și cursuri de muzică, dar Oana Sîrbu crede că, deși are ureche muzicală, nu crede că se va îndrepta către o carieră în acest domeniu: „El face pian și muzică extrașcolar, în mod profesionist, la Liceul George Enescu. Are ureche muzicală, aptitudini. De aceea l-am dat la pian, îl chinuiesc puțin cu studiul zilnic, dar nu cred că va face meseria asta. E la alegerea lui să facă tot ce-i va plăcea”, a mai adăugat artista.

Sursă foto: Libertatea.ro