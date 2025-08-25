Imobiliare.ro Finance sărbătorește 12 ani de activitate!

De 12 ani, echipa Imobiliare.ro Finance are un obiectiv clar: să ofere o experiență de creditare simplă și bine documentată, astfel încât fiecare client să poată lua o decizie informată și benefică pe termen lung. Deși a început cu o echipă restrânsă, compania s-a bucurat de o creștere constantă, iar azi este unul dintre liderii pieței de brokeraj de credite din România!

„În luna august, alături de 260 de brokeri de credite din 30 de județe am sărbătorit încă un an dedicat celor aflați în căutarea creditul potrivit. De 12 ani învățăm și creștem alături de oameni și reînnoim promisiunea de a fi aproape de ei, informați, transparenți și cu multă empatie pentru visul casei potrivite al fiecăruia.” Alis Stratan, Marketing Manager Imobiliare.ro Finance

Ce este cu adevărat spectaculos este că, în ultimii 3 ani, brokerul de credite din cadrul grupului Imobiliare.ro a reușit să își dubleze cota de piață și și-a consolidat poziția de partener de încredere pentru clienții săi!

Împreună cu Imobiliare.ro, compania contribuie la crearea unui ecosistem integrat care îmbunătățește semnificativ experiența de achiziție a unei proprietăți.

Urmărește-ne pe Google News