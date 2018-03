Geanta pe care toate femeile o vor purta în primăvara asta

Anul acesta, începutul sezonului cald va fi – din punct de vedere al accesoriilor, cel puțin – cât de poate de șic și de colorat! Am vrut să aflăm ce model de geantă se va purta cel mai mult primăvara aceasta, motiv pentru care ne-am îndreptat atenția spre propunerile designerilor!

Fără doar și poate, un anumit tip de geantă va fi accesoriul-cheie în această primăvară. Vezi despre ce model de geantă este vorba și investește și tu într-un astfel de accesoriu!

Cum arată geanta-vedetă a primăverii

Dacă vrei să-ți cumperi o geantă nouă și nu știi încă ce model să alegi, îți spunem noi – ia-ți o geantă mică, dreptunghiulară! Acesta este accesoriul must have al primăverii, accesoriul pe care foarte mulți designeri celebri l-au inclus în colecțiile lor, în acest sezon.

Foto sus – Balmain, Chanel, Chloe, Dior

Indiferent de culoarea pe care o preferi, indiferent de imprimeu, aplicații sau detalii, geanta mică, dreptunghiulară este geanta care se va purta cel mai mult primăvara asta! Iar dacă nu ne crezi, aruncă doar o privire pe fotografiile de pe catwalk-urile internaționale. Te vei convinge singură!

Foto sus – Elie Saab, Giambattista Valli, Louis Vuitton, Thorm Browne

Ce genți se mai poartă sezonul acesta

Dacă nu îți place geanta mică, dreptunghiulară – geanta must have a primăverii – sau dacă ai deja în colecția ta un astfel de accesoriu, poți investi într-o geantă mică, rotundă. Și acest model se va purta mult în sezonul cald, după cum am văzut în propunerile designerilor. Iată câteva modele pe care le-am admirat pe podiumurile internaționale.

Foto sus – Chloe, Chanel, Louis Vuitton

Foto – Hepta