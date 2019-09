Parfumuri cu care să întâmpini frigul care se apropie al toamnei

Toamna a sosit, dar vremea de afară este încă blândă. Diminețile și serile sunt mai reci însă, pentru că frigul se apropie cu pași repezi.

Toamna avem tendința să renunțăm la florile cu efect narcotizant care ne îmbată simțurile în toropeala verii, la acvaticele care ne răcoresc și la floralele-fructate care se găsesc peste tot. Ne orientăm mai degrabă spre trandafiri zaharisiți, vanilii gurmande, nuci coapte și ceaiuri condimentate, care să ne țină de cald când vântul răzbește dincolo de eșarfe și paltoane.

Dacă ai nevoie de sugestii pentru parfumuri potrivite pentru noul anotimp, lista de mai jos îți va fi de folos:

Mancera Roses Vanille

Nu toate parfumurile cu trandafiri trebuie să aibă citrice și paciuli în compoziție sau fructe litchi și bujori, cum este moda. Dacă vrei un trandafir mai atipic față de ce găsești de obicei pe rafturi, Roses Vanille este perfect. În el vei regăsi un buchet de trandafiri care a fost scăldat într-o glazură ademenitoare de zahăr și vanilie și nimic mai mult. Deși nu este neapărat revoluționar, este cu siguranță diferit.

Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Intense

Dacă îți place Mon Guerlain, dar ți-e dor de Mon Exclusif, variantă intensă Mon Guerlain ar putea să fie exact ce îți trebuie. Vanilia și lavanda fac o pereche de vis în acest parfum, acompaniate în fundal de boabe de tonka și lemn de santal. Mirosul te învăluie precum o pătură ușoară, în timp ce stai pe verandă la răsărit și privești cum vântul răscolește câmpul de lavandă din fața ta.

Gucci Memoire d’une Odeur

Nu toate parfumurile tomnatice trebuie să fie dulci. Uneori, aroma de mușețel uscat este suficientă pentru a-ți aduce aminte că vara a luat sfârșit și e timpul să pui niște apă la încălzit și să îți faci un ceai. Acest parfum de la Gucci te învăluie într-o aură de mușețel, mosc, iasomie și cedru, care te răsfață cu tonuri ierboase și lemnoase. După cum îi spune și numele, te va transporta într-un moment specific din trecut, pe care îl știi doar tu.

Etat Libre d’Orange Tilda Swinton Like This

Parfumurile de nișă pot fi riscante, dar acesta este și farmecul lor. Actrița Tilda Swinton a vrut să aibă un parfum al ei, care să îi aducă aminte mereu de acasă și astfel a luat naștere această creație. Aroma imortelelor, dulceața dovleacului, iuțimea ghimbirului și prospețimea mandarinelor dansează irezistibil în compoziție, ducându-te cu gândul la după-amiezile leneșe petrecute în bucătărie cu bunica ta, pregătind plăcintă de dovleac.

Elie Saab Girl of Now

Toamna este anotimpul în care nucile și alunele coapte merg mai bine ca oricând. Aroma lor profundă este însăși esența toamnei, făcându-te să te simți în siguranță de îndată ce o inhalezi. Girl of Now îți aduce în prim plan migdale, fistic, boabe de tonka și pere. Este un răsfăț olfactiv de care este greu să nu te îndrăgostești, care te încălzește atunci când soarele de afară nu mai are forța să o facă.

By Kilian I Don’t Need a Prince By My Side To Be A Princess

Doar pentru că afară se face tot mai frig nu înseamnă că trebuie să uităm să fim și jucăușe – iar cu acest parfum, nici nu ai cum altfel. Bezelele și vanilia din acest parfum te poartă direct în copilărie, pe când ceaiul verde, ghimbirul și mărul oferă maturitatea necesară acestui parfum pentru a fi purtat de o femeie care știe ce vrea. Dacă vrei să miroși dulce, dar delicat și sofisticat, nu există o variantă mai bună.

Foto: fragrantica/123rf

