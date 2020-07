Cum să îți îngrijești tenul sub masca de protecție. Sfaturi de la expert

„Este obligatoriu să purtăm masca, însă haideși să avem grijă de pielea de sub ea, pentru că este un obicei nou cu care trebuie să ne obișnuim! Sub masca de protecție se formează așa numita , mai exact bărbia, nasul, conturul maxilarului, zone în care secreția de sebum în exces se combină cu transpirația, cu praful și cu bacteriile care se pot dezvolta rapid, în aceste condiții, sub mască. Netratată sau nebagată în seamă, inflamația devine mai puternică, coșurile mai prezente și mai greu de controlat “, semnalează Dana Sota care este și autoarea volumului de succes „Frumusețea se învață“.

Spray-ul cu apă termală ar trebui să fie un accesoriu de nelipsit din geanta fiecărei persoane care poartă mască mai multe ore pe zi, așa cum sunt și șervețelele antibacteriene sau gelul dezinfectant pentru mâini:„La un interval de timp de purtare a măștii, indicat este să ne ducem într-un loc sigur, să îndepărtăm masca, ca să ne aerisim pielea și să pulverizăm apa termală pe față. Este o acțiune care ne ajută atât să ne racorim, cât și să ne curățăm de transpirație și de bacterii. Dacă nu avem la dispoziție apă termală, putem să ne dezinfectăm mâinile și să dăm cu apă rece pe față, asta ne va revigora și ne va ajuta pielea să reziste la următoarea rundă de purtare a măștii de protecție“, dezvăluie Dana Sota, care a fost primul antreprenor de frumusețe din România când a deschis cel dintâi centru de estetică facială și corporală din țară.

Ritualul de îngrijire a pielii din fiecare zi necesită elemente suplimentare de protecție a zonei feței acoperite multe ore de mască: „Rămân esențiali cei trei pași obigatorii de îngrijire – curățare, tonifiere, hidratare – plus aplicarea cremei cu protecție SPF, însă, pentru o protecție suplimentară a pielii acoperite multe ore pe zi de o mască, putem aplica serumuri, geluri sau creme cu AHA (acizi de fructe) sau cu acid salicilic pentru o exfoliere blândă și pentru a nu lăsa să se acumuleze celule moarte, geluri calmante, apa termală, produse tip mască pe baza de zinc, sulf și argila. Produsele cu extract din arbore de ceai și cele cu extract de curcumină (din turmeric) sunt de asemenea potrivite, pentru ca au efect antiinflamator și antibacterian“.

Dana Sota susține că tenul trebuie ajutat cât de mult se poate în condițiile noilor reguli sociale: „Nu trebuie să renunțăm complet la machiaj, dar trebuie să alegem unul foarte ușor, cu texturi pe bază de apă, putem folosi un BB cream, un fond de ten light sau creme colorante și ar fi recomandat să stăm fără ruj și să aplicăm doar un gloss hidratant sau strugurel pe sub mască.“

Oricât de atractive ar fi măștile fashion din material textil, asortate ținutei sau cu mesaje haioase, Dana Sota avertizează ca sterilizarea și igienizarea acestora trebuie făcută cu rigurozitate după fiecare purtare și recomandă pentru ușurința folosirii, dar și pentru igiena pielii purtarea măștilor de protecție conforme standardelor și cu filtre aprobate care sunt de unică folosință.

Dana Sota semnalează elementele care ar trebui să-i alerteze pe purtătorii de mască și să-i îndrepte către un medic dermatolog: „Primul semn că tenul nostru suferă sub masca de protecție este că pielea din se irită, apoi se formează inflamația și după aceea apar coțurile. Atunci când problemele încep să se agraveze, când iritația se transformă în inflamație și apoi în acnee, este bine să apelăm la indicațiile și expertiza unui medic, dermatologul este cel mai potrivit să recomande un tratament adecvat și personalizat pentru rezolvarea problemelor apărute, pentru că acestea să nu se agraveze și ăa ne scape de sub control“, subliniază expertul în beauty.

