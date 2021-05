De vorbă cu Vlad Vaida, tânărul care a devenit senzația TikTok-ului românesc

L-am intervievat în cadrul revistei Unica de mai, iar el a răspuns sincer și asumat, vorbindu-ne despre cum a pornit totul: de la vremea când era singurul din școala generală care avea Myspace și până când și-a dat seama de potențialul uriaș pe care îl are TikTok.

Ce te-a atras la lumea aceasta vastă, a social media?

Încă de mic am fost atras oarecum de lumina reflectoarelor, de televiziune și de reviste. În mare parte, pasiunea mea pentru social media a început de pe vremea când nu avea multă lume conturi pe social media. Încă îmi aduc aminte că eram prima persoană din școala generală care avea Myspace – nu știam ce e, dar știam că îmi place să fiu prezent pe toate rețelele.

Ai ajuns să ai una dintre cele mai apreciate și populare prezențe pe TikTok-ul românesc. Cum a pornit totul?

Totul a pornit încă de pe vremea când locuiam în Anglia și mă duceam în vacanțe pe acolo. Amica verișorului meu mi-a arătat ce e ăla TikTok și, deși mi-am făcut cont, am stat ceva timp fară să fac vreun video, până când într-o zi am recreat un trend și mi s-a părut foarte amuzant și creativ. Apoi am început să fac clipuri iar și iar… și într-o zi, un clip de-al meu a ajuns viral, la vremea respectivă făcuse 200,000 de vizualizări. Am fost puțin șocat, dar a fost momentul în care eu am realizat că TikTok va urma să fie ceva mare. Acest lucru s-a întâmplat în vara 2019, vara în care vorbisem cu foarte mulți creatori de conținut și am spus efectiv tuturor să își facă TikTok, deoarece sigur va fi viitorul. Sincer să fiu, mulți nu m-au ascultat pe moment, dar mă bucur acum să aflu că aproapte toți cărora le-am spus să își facă TikTok, au acum și fac o treabă minunată.

Care a fost momentul când ți-ai dat seama că ceea ce faci este mai mare decât îți închipuiai vreodată că ar ajunge?

Mă bucur să aflu că este lume care îmi apreciază munca, acest lucru doar mă menține în picioare și mă energizează. Ideea e că nu încerc să mă concentrez pe câte like-uri sau followeri sunt, deoarece multe dintre acele lucruri pot fluctua în funcție de algoritm sau alte minuni, și dacă eu m-aș concentra pe acele elemente, aș rișca să îmi pierd capul. Oricum, cel mai frumos sentiment este să ies afară și să vina oameni la mine să mă salute și să spună că le place munca mea. Când s-a întâmplat asta prima dată, am realizat că „wow, fac ceva bine”.

Mulți creatori de conținut își creionează o imagine în social media care nu corespunde întotdeauna cu cine sunt în viața de zi cu zi. Cine ești tu când nicio cameră nu este pornită?

Eu în mod normal aș spune acum că „sunt la fel ca pe Internet”, dar nu, ar fi o minciună. Pentru că eu pe Internet arăt oamenilor doar o latură a mea, și asta nu înseamnă că am o imagine falsă, înseamnă că viață mea e mai mult decât clipurile create de mine. Prietenii mei o pot spune cel mai bine, după ce stau la telefon două ore și mă plâng de un aspect al vieții mele, apoi filmez și fac glume pe Internet și oamenii cred că viața mea e perfectă. Mereu am încercat totuși să arăt oamenilor și părțile nasoale ale vieții mele, în mod special generației tinere care mă urmărește, pentru că ei încă au impresia că oamenii cu mulți urmăritori au vieți perfecte, când de fapt nu e așa.

TikTok nu este singura platformă unde ești activ, dar este cea care a atras cel mai numeros public. De ce crezi că ți-a adus mai mult succes?

Am impresia că pe TikTok oamenii sunt mult mai reali. Pe Instagram vezi doar „perfecțiunea întruchipată” și toată lumea are o viață bună. Ei bine, pe TikTok vezi omul exact așa cum e. Nu prea poți adaugă multe filtre, deoarece e o aplicație de video, ce filmezi e ce vezi.

În continuare există voci care spun că nu îți poți face o carieră din social media, deși mulți oameni se întrețin din conținutul pe care îl creează în online. Tu cum vezi lucrurile?

Cred că acest lucru este la latitudinea fiecărui creator de conținut. Eu, pe lângă social media, pot să fiu antrenor de fitness sau chiar și asistent medical, însă am făcut alegerea de a-mi dezvolta conținutul online și de a face în continuare ce îmi place cel mai mult.

Ce lecție importantă te-a învățat online-ul, aplicabilă și pentru viața de zi cu zi?

Să fii tu însuți. Am făcut multe video-uri în public în diferite ipostaze, am fost forțat de împrejurimi să vorbesc cu anumiți oameni și am învățat pe calea cea grea că e important să fii tu însuți, pentru că este cel mai frumos lucru!

Foto – Francisc Photographer