Interviu cu românca Adela Dumitrașcu, oceanograf în cea mai mare expediție de cercetare la Polul Nord

Adela a început să studieze oceanografia fizică în Gothenburg, Suedia în 2010, iar după un an a început și programul de geofizică, în paralel, tot în Suedia. a continuat studiile în geofizica în Hawaii și s-a întors în Suedia pentru a relua studiile în oceanografie și științele marine. A lucrat pentru diferite instituții de cercetare în Hawaii și în Suedia ca oceanograf, dar și ca geofizician în sectorul offshore. „Munca practică în oceanografie și geofizică, ceea ce fac eu momentan, este foarte tehnică la bază – folosim foarte multe instrumente de care trebuie să avem grijă, de aceea momentan lucrez în departamenut de inginerie cu proiecte universitare de robotică și dezvoltare a unor instrumente subacvatice pentru ecosistemul marin“, îmi povestește Adela.

„Un oceanograf studiază oceanele și mările, de la procesele și interacțiunile fizice – curenți, transportul apelor marine, eddies, valuri, tsunami, eroziunea costală, interacțiunea dintre oceane și atmosfera care creează vremea și schimbările climatice etc – până la procesele bio-geochimice și ecosistem (starea speciilor marine, schimbul și transportul de nutrienți, compoziția apelor mărilor, impactul poluanților, resursele marine, batimetria oceanelor și mărilor, ecosistemul în jurul vulcanilor submarini, cum se formează crusta oceanică și compoziția ei mineralogică, mișcarea plăcilor tectonice etc)“, povestește Adela Dumitrașcu.

„Un geofizician studiază în general activitatea gravitațională, electrică, magnetică și seismică a Pământului. Focusul meu a fost pe geofizica marină, unde folosim instrumente acustice (sonare) pentru a carta mările și oceanele și a vedea cum arată terenul sub ape și cum arată straturile și substraturile de sediment. Am început să studiez oceanografia fizică în Gothenburg, Suedia, în 2010, iar după un an am început și programul de geofizică, în paralel, tot în Suedia. După care am continuat studiile în geofizică în Hawaii. Momentan lucrez în departamentul de inginerie cu proiecte universitare de robotică și dezvoltare a unor instrumente subacvatice pentru ecosistemul marin.“

FOTO: Steffen Graupner, Lukas Piotrowski.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro