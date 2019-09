Gilda Comârzan de la Guerilla: “Radioul nu e o carieră, este un stil de viață”

Radioul, pentru Gilda, este aer. La propriu și la figurat. Are norocul de a face exact ce îi place și de a se situa în zona în care visa să fie, cea tangențială culturii, mai ales alternative. Se trezește la cinci dimineața, este realizator și producător al Guerrillei de Dimineață, statut dobândit prin muncă, seriozitate, relaxare și jovialitate. A fost ea însăși, iar Radio Guerrilla a potențat-o, a provocat-o și și-a asociat G-ul cu al ei. Citește un interviu cu una dintre cele mai cristaline voci din radioul românesc.

De ce iubești radioul?

Iubesc radioul pentru că mă face fericită. Ce ironic, să lucrezi în radio și doar prin pupile dilatate să poți explica o trăire!

De ce este radioul un mijloc de comunicare special?

Când am vrut să vin la Radio Guerrilla, primul motiv a fost că radioul este adevărul. Deoarece ai la îndemână doar voce, informații și timp limitat într-o oarecare măsură pentru a te expune sau pentru a îți expune ideile, radioul face ca esențialul să fie redat. Un exemplu clar îl reprezintă știrile: la radio ai trei minute pentru a spune cele mai importante evenimente, fară imagini, fără blabla-uri care să umple timpul. În plus, radioul nu judecă și nu manipulează, te lasă să îți imaginezi și să îți faci propria idee. Este un bun mijloc de comunicare pentru că este uman, pentru că în radio te poți regăsi, indiferent că e vorba de discurs sau de muzică.

Care este superputerea ta?

Să rezolv mai multe lucruri în același timp.

Cum te simți când ai microfonul în față?

Mă simt vie din toate punctele de vedere. Radioul înseamnă să trăiești prezentul.

Ce ai vrea să poți transmite prin vocea ta?

Aș vrea ca vocea mea să poată transmite exact ceea ce caută fiecare pentru a fi mai bun. Faptul că râd constituie un avantaj personal. Important e să existe motive și conjuncturi potrivite pentru naturalețea aceasta.

O bâlbă pe care nu o poți uita.

Chiar de ziua lui Mihai Eminescu, în cadrul rubricii de poezii pe care o aveam în Guerrilla de Dimineață, era rândul meu să recit. Deloc surprinzător, am ales o poezie din cele scrise de autorul sus mentionat, doar că am schimbat cu totul sensul ei când, în loc de “în minte să-mi rămâi”, am zis „în mine să rămâi”.

Care au fost piesele tale favorite în vara care tocmai s-a încheiat?

Valurile mării la răsărit. Soha, “Mil pasos”, și Bastille, “Of the night”.

Ceva despre tine foarte puțin cunoscut, chiar și de către colegii de la radio.

Că am autograful lui Costi Ioniță.

Foto: Sorin Cioponea

Citește și:

Test de carieră. 10 întrebări pentru a afla ce meserie ți se potrivește

Aceste femei au reușit să-și construiască o carieră de succes în domeniul artei – Making of Unica iunie 2019

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro