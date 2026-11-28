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Aproape 70% dintre pozițiile pentru România postate pe eJobs.ro anul acesta au avut cel puțin un beneficiu menționat în anunțul de angajare. La nivelul întregii platforme, care include și joburile din străinătate, ponderea a fost de 63%, dintr-un total de peste 200.000 de locuri de muncă postate. Tichetele de masă sunt beneficiul cel mai des oferit, 35,7% dintre joburi avându-le menționate în anunțul de angajare. Urmează abonamentele, asigurările și serviciile medicale private (25%), bonusurile de performanță sau vechime (24,8%) și trainingul, cursurile și certificările (17,8%). Lista este completată de programul flexibil (14,9%), decontarea transportului sau combustibil (9,9%), primele de sărbători (9,2%), zilele libere suplimentare (6,9%), abonamentele de sport (6,8%) și bonusurile de recomandare (4,5%).

Valoarea mediană a tichetului de masă a fost de 40 de lei pe zi în postările pentru care a fost identificată o sumă zilnică explicită. „Pentru o lună cu 20 de zile eligibile, tichetele însumează 800 de lei. Împreună cu un abonament medical și decontarea integrală a transportului public, un pachet de beneficii extrasalariale de bază ajunge la un echivalent orientativ de 950–1.200 de lei pe lună. Aceasta este combinația de beneficii cel mai des regăsită în anunțurile de angajare și, de obicei, de la această bază încep companiile să construiască și pachete mai sofisticate. Chiar dacă acum 5 ani, spre exemplu, pachetul de beneficii extrasalariale nu conta atât de mult în decizia de angajare, contextul economic actual i-a făcut pe candidați să fie mult mai atenți la acest aspect. Astfel, pentru un candidat care compară două oferte cu salarii apropiate, e important să știe cât valorează tichetul de masă, ce acoperă abonamentul medical, cât din navetă îi decontează angajatorul, dar și ce alte beneficii ar mai putea primi. Când aceste detalii apar din anunț, candidații sunt mai predispuși să aplice”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

Marii angajatori, respectiv companiile cu peste 1.000 de angajați, oferă cel mai des și cele mai multe beneficii extrasalariale, în condițiile în care pentru 80,6% dintre posturile publicate de acești angajatori era menționat cel puțin un beneficiu, față de 54,9% în cazul firmelor cu 1–10 angajați. Peste jumătate dintre posturile celor mai mari companii aveau cel puțin trei categorii de beneficii, față de aproximativ unul din șapte în firmele cu 1–10 angajați.

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