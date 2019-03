Echinocțiul de primăvară 2019. Ce se întâmplă în această noapte

Echinocțiul de primăvară are loc în fiecare an în jurul datei de 20 martie și este considerat debutul primăverii astronomice, care durează aproximativ 92 de zile. La momentul când are loc, Soarele traversează ecuatorul ceresc trecând din emisfera australă a sferei cerești în cea boreală, conform Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Când Soarele se află în acest punct, ziua este egală cu noaptea, indiferent de latitudine. Totodată, la data respectivă, Soarele răsare în punctul cardinal est și apune în punctul cardinal vest. Din 21 martie, durata zilei va fi în creștere față de cea a nopții, până în 21 iunie, când va avea loc momentul solstițiului de vară.

Aceste date sunt valabile doar pentru latitudinile nordice ale Terrei. În emisfera sudică a Pământului fenomenul trebuie interpretat invers și momentul marchează începutul toamnei astronomice. Totodată, în regiunile polare, în emisfera nordică începe lunga zi polară, iar in cea sudică începe noaptea polară, ce vor dura, fiecare, câte 6 luni.

De la un an la altul, echinocţiul de primăvară nu are loc la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu anul tropic. În 2019, acesta se va produce la ora 23.58.

Echinocțiul de primăvară 2019. Tradiții și superstiții

Echinocțiul de primăvară nu este un eveniment bogat în tradiții, dar momentul când ziua devine egală cu noaptea este considerat a fi unul de perfectă armonie și de trezire a naturii la viață. Prin unele zone ale țării, copiii și tinerii se strâng în grupuri și împodobesc crenguțe cu flori de primăvară, apoi merg din casă în casă pentru a le oferi, devenind astfel vestitorii primăverii. Aceștia primesc în schimb diverse cadouri, inclusiv bani, conform Libertatea.ro.

Tinerele își pun în păr florile de primăvară, convinse că acestea au puterea de a le menține inimile tinere și de a le ajuta părul să crească.

Odată cu echinocțiul de primăvară, agricultorii pornesc plugurile pe câmp.

Sursă foto: Shutterstock.com