Filme cu Scott Adkins, unul dintre cei mai buni luptători pe marele ecran

Orice top cu filme noi de acțiune trebuie să includă și filme cu Scott Adkins, actorul britanic considerat acum unul dintre cei mai buni luptători și cascadori din lume. Fanii filmelor de acțiune îl apreciază în mod deosebit pentru seria Undisputed.



Foarte apreciate de adolescenții iubitori de acțiune și scene de luptă, cele mai bune filme cu Scott Adkins completează seria de filme de acțiune celebre în care au apărut Van Damme sau Dolph Lundgren.

Cine este Scott Adkins

Actor englez și practicant de arte marțiale, Scott Adkins s-a născut pe 17 iunie 1976 în Sutton Coldfield, Anglia. Născut într-o familie britanică de măcelari din tată în fiu, Scott își dorește cu ardoare să rupă tradiția familiei și să își facă un nou destin.

Pasionat de lupte și de artele marțiale, el urmează mai multe cursuri de formare și reușește să atragă atenția unui producător de filme de acțiune din Hong Kong. În tinerețe, nu are bani pentru cursurile de actorie pe care dorea să le urmeze, dar stilul lui de luptă și fizicul impresionant îl ajută să primească primele roluri. De la vârsta de 14 ani s-a antrenat pentru Tae Kwon Do, apoi a urmat mai multe stiluri de arte martiale precum Wushu, Tae Kwon Do, Kickboxing, Judo, Krav Maga si MMA.

În ultimii ani a jucat în mai multe filme de acțiune, filme thriller și chiar filme Marvel, în roluri secundare, dar este apreciat de publicul tânăr pentru scenele lui de luptă dinamice și complexe.

Cele mai bune filme cu Scott Adkins

Ultimatumul lui Bourne – The Bourne Ultimatum, 2007

Bourne nu voia decat un lucru: sa dispara. Dar iata ca urma ii este luata iarasi de cei care l-au transformat intr-un spion si un asasin. Dupa ce si-a pierdut memoria si singura femeie pe care a iubit-o, Bourne va trebui sa infrunte o noua generatie de ucigasi profesionisti, gata de orice pentru a-l elimina. Indiferent la atacurile lor, el isi continua calatoria in cautarea propriului trecut. Iar asta il poarta in toata lumea, de la Moscova la Paris si de la Londra in Tanger.

În acest film, în care protagonist este Matt Damon, Adkins joacă rolul lui Keily, un agent de teren foarte bun.

Iceman, ultimul meci – Undisputed II, The Last Man Standing, 2006

Considerat cel mai bun film din seria de 4 filme Undisputed, The Last Man Standing spune povestea lui George Chambers (Michael Jai White), campion mondial la box, categoria grea, care s-a facut cunoscut in ring sub numele de “Iceman”. În acest film, Scott Adkins are rolul unui luptător rus Uri Boyka.

Boyka – Undisputed IV, 2016

https://youtu.be/KQtB3-NMfnU

Începută de Wesley Snipes şi continuată de Michael Jai White, seria Undisputed îl are acum, ca şi în partea a treia, în prim plan pe Scott Adkins, cel care îi dă viaţă durului Yuri Boyka. Revenit pe calea cea dreaptă, eroul celei de-a treia părţi a seriei se va vedea pus în faţa unor noi aventuri şi a unor noi încercări. Boyka ţinteşte pătrunderea în galele „greilor”, însă atunci când un deces accidental are loc în ring, acesta începe să-şi pună la îndoială motivele pentru care luptă şi principiile de viaţă.

Dușmănia – Avangement, 2019

Eliberat conditionat, Cain Burgess (Scott Adkins) vrea sa se razbune pe cei responsabili de transformarea lui intr-un criminal cu sange rece. Este o luptă epică, sângeroasă, in căutarea sufletului pe care l-a pierdut cu ani în urmă pe străzile unui oraș neiertător.

Legenda lui Hercule – The Legend of Hercules, 2014

Tânărul Hercule este fiul unei regine din Grecia antică și a lui Zeus, produsul unui pact realizat din dorința de a îndepărta de la domnie un rege despot și de a aduce pacea în regat. Fără să-și cunoască originile, curajosul prinț se lasă condus doar de dorința de a obține iubirea lui Hebe, prințesa Cretei, logodită cu propriul lui frate.

Eroi de sacrificiu – The Expandables 2, 2012

Eroii de sacrificiu se reîntâlnesc cu domnul Church (Bruce Willis), care îi angajează pentru o misiune aparent banală. Pare o treabă ușoară pentru Barney și mercenarii săi de școală veche, dar când lucrurile o iau razna, iar unul dintre ei plătește cu viața, eroii de sacrificiu sunt obligați să se lupte într-un un teritoriu ostil lor, în care șansele le sunt potrivnice. Hotărâți să se răzbune, mercenarii provoacă haos și distrugere în tabăra adversarilor, demolând tot ce le iese în cale și demascând o amenințare neașteptată: trei kilograme de plutoniu, cantitate suficientă cât să modifice echilibrul marilor puteri nucleare ale lumii. În film, Adkins joacă rolul lui Hector.

Asasin american – The American Assassin, 2017

Un rol episodic primește Scott Adkins (Victor) în acest film bazat pe best-sellerul din seria scrisă de regretatul Vince Flynn. Un asasin american unic cu abilități de nestăpânit și o determinare feroce de a se răzbuna se naște în acest thriller acțiune și spionaj non-stop. Un film complex, cu inamici greu de detectat, operațiuni speciale, supraveghere la nivel înalt, arme nucleare portabile și planuri întunecoase. Aceasta este povestea unui spion antitero din secolul XXI în devenire care, într-o lume cu noi reguli, sparge toate vechile tipare.