Ștefana Suciu are 22 de ani și pe pagina ei de Instagram ține un jurnal online al călătoriilor ei – până acum a vizitat peste 30 de țări și, împreună cu iubitul ei, Max, organizează experiențe în țări exotice și nu numai, pentru oamenii pasionați de călătorii, printr-un proiect numit WeAreOne. Tot acolo tânăra dezbate subiecte precum dezvoltare personală, psihologie, sustenabilitate și despre un mod de viață sănătos.

Acum, Ștefana își dorește să își ajute semenii, astfel că prin vânzarea cărților în format pdf pe care le-a scris, ea strânge bani pentru a-i dona integral spitalului județean din Sibiu, care are nevoie de noi echipamente medicale pentru a lupta împotriva cazurilor cu noul coronavirus.

„Voiam să ajut, mă simțeam datoare față de medici, personalul care este acolo zi și noapte, (prietenii mei, foști colegi de clasă) de la SMURD. Așa că m-am gândit să fac o strângere, eram sigură de comunitatea mea, că vor sa doneze și că vor ajuta – așa sunt ei pozitivi și de ajutor. Nu mă simțeam bine dacă le ceream doar să doneze, așa că toate produsele mele, cărțile și (în varianta pdf), plus preset-urile la care Max și cu mine am lucrat foarte mult, le-am redus la 50% și de toți banii cumpărăm echipamente. Am vorbit direct cu mama unui prieten și mi-au spus că la spitalul unde lucrează ea nu au primit deloc bani, nici echipamente, așa că încercăm să ne mobilizăm să facem noi rost de ele. Toți banii donați vor fi strânși pentru a cumpăra echipamentele de care au nevoie cadrele medicale. Am vrut să aduc zâmbetul pe buze oamenilor din comunitatea mea, dar și cadrelor medicale “, a spus Ștefana pentru Unica.ro.

