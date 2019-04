Deep Purple revine în România. Când și unde va concerta trupa

Formația britanică Deep Purple este una dintre cele mai iubite trupe de muzică heavy metal şi hard rock din toate timpurile. Aceasta a explorat de-a lungul timpului diferite stiluri și s-a aflat în topurile industriei muzicale ale anilor ’70. Albume de succes precum ”In Rock”(1970), „Machine Head” (1972), „Made In Japan” ( 1973) și melodiile “ Smoke On The Water ”, “Child In Time” și “Soldier Of Fortune” au propulsat trupa în topul vânzărilor de bilete și albume.

Cu numeroase piese devenite clasice în palmares, aparițiile live ale trupei înființată la Hertford, Anglia în 1968, au iscat multiple dezbateri între fanii mai vechi și mai noi, mai ales după reeditarea albumului „Now What?!”. Albumul s-a vândut în peste un milion de exemplare, fiind inclus în topurile muzicale din întreaga lume și recompensat cu Discul de Aur. Videoclipurile „From the Setting Sun in wacken” și „To the Rising Sun in Tokyo” s-au clasat în aceeași zi pe locurile întâi, respectiv al doilea, în topurile muzicale britanice. La acesta se adaugă și un număr de peste un milion de spectatori la concerte.

După concertele din București, în 2014 și 2017, Deep Purple se întoarce în România, la Cluj-Napoca, într-un concert organizat de Events. Pe scena de la Sala Polivalentă vor cânta solistul Ian Gillan (solist), bateristul Ian Paice (baterie) și Roger Glover la chitară bass, alături de chitaristul Steve Morse și clăparul Don Airey.

Biletele vor fi disponibile online și la magazinele specializate începând cu data de 11 aprilie, ora 11, și vor avea prețuri cuprinse între 130 și 400 de lei.

Sursă foto: Hepta.ro