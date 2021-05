Cele mai frumoase cărți de citit într-o viață. 25 de titluri celebre!

Descoperă câteva dintre cele mai bune cărți de citit într-o viață, romane celebre, povești tulburătoare și eroi pe care nu îi mai poți uita niciodată. Sunt cărți care îți deschid mii de universuri paralele în care poți studia cu adevărat condiția umană.

Fiecare dintre noi are lista lui de cărți de citit într-o viață, titluri pe care le recomandă tuturor prietenilor, povești pe care le citește de două, trei ori și nu se satură să descopere noi și noi sensuri în fiecare capitol. Unele cărți se citesc în tinerețe și se reiau la 40 sau la 50 de ani, altele se citesc mai degrabă în după amiezile târzii ale vârstei de 60 sau 70 de ani. Dar toate cărțile bune trebuie citite cel puțin odată la 20 de ani și cel puțin de două ori de-a lungul vieții.

Romane celebre din literatura română

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război – Camil Petrescu

Publicat în anul 1930, romanul urmărește drama intelectualului lucid între dragoste, datorie, gelozie și moarte, cu aspirații mult prea înalte. Eroul este Ștefan Gheorghidiu, un student modest, care se trezește peste noapte moștenitorul unui unchi bogat, dar nu reușește să își valorifice moștenirea, lăsând-o pe mâinile unor rude total nepricepute. În paralel, el trăiește o adevărată dramă cu soția lui, Ela, de la care așteptase întotdeauna un doi de iubire ideală și greu de atins. Când izbucnește războiul, Gheorghidiu se detașează de visul lui de iubire și învață să prețuiască oamenii și viața dintr-o perspectivă nouă.

Patul lui Procust – Camil Petrescu

Considerat cel mai complex roman al autorului, publicat prima dată în 1933, acesta urmărește viața sinuoasă a mai multor personaje prinse în povești de iubire secrete și totodată prozaice. Profunzimea relațiilor dintre personaje te face să citești cu mare atenție și să studiezi transformarea sufletelor lor.

Invitația la vals – Mihail Drumeș

Unul dintre cele mai bune romane de dragoste din perioada interbelică, el urmărește povestea dintre Tudor și Micaela, care împart dragostea, voluptatea, geloziile și ura cu o lejeritate care uimește pentru acele vremuri.

Moromeții – Marin Preda

Nu este doar chintesența sufletului de la țară, pus în fața unei vieți destrămate, ci povestea românului simplu, care se luptă să își păstreze ființa întreagă. Cele două volume ale romanului povestesc viața unei familii de țărani din satul Siliștea Gumești timp de 20 de ani, urmărită în momentele cotidiene cele mai importante, de la războiul tăcut cu sărăcia și bătaia de joc, la războiul ascuns pentru păstrarea identității ei rurale.

Romanul adolescentului miop – Mircea Eliade

Deopotrivă roman autobiografic și povestea tuturor adolescenților care caută mult prea devreme răspunsurile grele din partea vieții, prima carte a lui Eliade va rămâne una de referință pentru întreaga sa operă.

Arta Conversației – Ileana Vulpescu

Sânzâianei Hangan, o doctoriţă cu suflet sensibil, se străduiește să rămână o femeie puternică în pofida tuturor greutăților. Deşi trece prin numeroase dificultăţi, ea preferă să facă numeroase sacrificii doar pentru a-şi creşte copiii frumos şi demn.

Cărți de citit într-o viață din literatura europeană

Ocolul Pâmântului în 80 de zile – Jules Verne

Romanul te poartă într-o fascinantă călătorie contratimp în jurul lumii alături de Phileas Fogg. Locurile exotice, personajele pline de umor și toate aventurile prin care trec reprezintă și azi, în secolul XXI, o încântare pentru cititorii care vor să descopere literatura fantastică din secolele trecute și totodată una dintre cele mai bune cărți de citit într-o viață.

Marile speranțe – Charles Dickens

Romanul urmărește povestea unui orfan care se îndrăgostește de fata adoptată de o celibatară excentrică. De la sărăcia cruntă în care trăia, situația lui materială se schimbă atunci când obține o moștenire, care îi permite să viseze din nou la dragostea din copilărie.

Numele trandafirului – Umberto Eco

Povestea face o incursiune plină de suspans în atmosfera unei mănăstiri medievale, în care călugării încep să moară unul după altul. Un cunoscut călugăr franciscan trece printr-o adevărată aventură demnă de un detectiv pentru a descoperi criminalul și cauzele care au dus la ororile din mănăstire.

Idiotul – Feodor M. Dostoiveski

Personajul principal, prințul Mîșkin, bolnav de epilepsie, este o apariție insolită chiar și pentru secolul XIX. Este creionat prin prisma celorlalte personaje care îl cred un naiv, plin de calități care mai degrabă erau defecte în ochii celorlalți. El credea că toți au gânduri la fel de pure ca ale sale și că societatea înaltă se rezumă la dialoguri filosofice care nu au niciun fel de substrat rațional. Numeroasele idei socio politice disputate în roman rămân cumva fără răspuns, așa cum societatea rusă rămâne cu o mulțime de probleme pentru care nimeni nu avea nicio soluție.

O mie nouă sute optzeci și patru – George Orwell

Winston Smith este un personaj obisnuit: el uraste, iubeste si munceste ca oricare alt om. Ceea ce-l face deosebit este faptul ca traieste intr-o lume infernala, in care a uri, a iubi sau a munci sint ginduri venite dintr-un efort supraomenesc al fiecarei clipe. Romanul O mie noua sute optzeci si patru descrie tabloul apocaliptic al unei Londre din era postatomica, locul de nastere al unui regim totalitar in care orice logica pare sa fi fost abolita. Executiile fara rost, disparitiile peste noapte au devenit firesti. Trecutul este rescris mereu pentru a legitima crimele prezentului, iar instrumentul propagandei este odioasa „neolimba”, o limba robotizata, ce completeaza imaginea de lume ordonata „stiintific” dupa vointa Fratelui cel Mare.

Jane Eyre – Charlotte Bronte

Dupa o copilarie dificila, marcata de saracie si lipsuri, tanara Jane Eyre devine guvernanta la Thornfield Hall, castelul unui gentleman bogat, Edward Rochester. Cu timpul, cei doi incep sa se apropie, discuta, se infrunta, invata sa se respecte reciproc si, in cele din urma, se indragostesc unul de altul. Jane intrevede posibilitatea unei vieti linistite, insa un adevar cumplit iese la lumina. Rochester pare sa ascunda un secret teribil: o prezenta amenintatoare bantuie castelul sau intunecat. Roman al unei iubiri patimase, Jane Eyre continua sa-si impresioneze si astazi cititorii prin abordarea profunda a unor teme cum ar fi diferentele de clasa, sexualitatea si religia in Anglia victoriana de la mijlocul secolului al XIX-lea, fiind considerat unul dintre cele mai bune romane din literatura engleza.

La răscruce de vânturi – Emily Bronte

singurul roman al lui Emily Brontë, descrie dragostea intensă și aproape demonică dintre Catherine Earnshaw și Heathcliff, un copil de țigan găsit și crescut de tatăl ei. Structura narativă complexă, emoțiile violente, descrierile evocatoare ale ținuturilor mlăștinoase singuratice și măreția poetică a viziunii autoarei fac din acest roman unic o capodoperă a literaturii engleze.

Portretul lui Dorian Gray – Oscar Wilde

Basil Hallward pictează intr-o buna zi portretul tulburator al lui Dorian Gray. Doar ca, odata cu trecerea timpului, tânarul din tablou imbatrineste, pe cind modelul lui, Dorian, ramine neschimbat. Fiecare fapta, fiecare an trecut lasa pe chipul pictat inca un semn, fara ca acest amanunt sa fie cunoscut de ceilalti; doar creatorul lui, Basil Hallward, stie, iar pentru aceasta e ucis de Dorian Gray.

Un veac de singurătate – Gabriel Garcia Marquez

Este una dintre cele mai traduse și citite cărți din literatura spaniolă. Romanul poate fi citit pe mai multe niveluri, ca o alegorie a istoriei latino-americane, a condiției umane și ca o meditație asupra timpului. Capodopera lui García Márquez îmbină realul cu fantasticul, meditația filosofică și narațiunea captivantă într-o creație unică, vie, tulburătoare, somptuoasă și plină de culoare. Titlul romanului semnifică sentimentul tragic al singurătății pe care îl trăiesc membrii familiei Buendía în toate aspectele vieții lor: în dragostea redusă la aspectul său fizic sau în moarte.

Dracula – Bram Stoker

Este una din cărțile reprezentative ale genului horror. Acțiunea romanului se petrece la sfârșitul secolului XIX în Transilvania care pe atunci făcea parte din Austro-Ungaria. Avocatul englez Jonathan Harker călătorește spre castelul lui Dracula pentru a-l ajuta pe acesta să cumpere o proprietate la Londra. Niciun localnic nu are curaj să se apropie de castelul contelui, iar avocatul va afla foarte curând pe pielea lui cât de periculos este contele. Bram Stoker l-a folosit pe Vlad Țepeș ca sursă de inspirație pentru romanul Dracula. Tot Bram Stoker a avut ideea să asocieze legenda domnitorului muntean cu liliacul hematofag (Desmodus rotundus) numit și „Vampir”.

Cărți de citit într-o viață – mari titluri din literatura americană

Lolita – Vladimir Nabokov

Humber Humbert (HH) este un profesor cvadragenar care, cautând o gazdă, se îndrăgostește la prima vedere de fata gazdei, de numai 12 ani. Pentru a nu dispărea din viața fetei, este nevoit să se însoare cu mama ei. Dar mama Lolitei moare și HH devine tutorele ei. Acest statut îi oferă ocazia de a o lua pe Lolita într-o excursie cu mașina în jurul Americii. De-a lungul acestei călătorii, HH abuzează sexual de fată, utilizând somnifere și recompense. Fata reușește să scape în cele din urmă… povestea ei rămâne una dintre cele mai controversate din literatura americană, detestată de cei mai mulți pentru promovarea pedofiliei, dar apreciată pentru stilul narativ și învățăturile ei.

Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

O poveste tulburătoare şi poetică, Fahrenheit 451 este o parabolă a unei societăţi în care valorile pe care le cunoaştem au fost răsturnate, în care statul interzice cititul şi legiferează arderea cărţilor. Cetăţenii acestei lumi distopice trăiesc într-o indiferenţă indusă de droguri şi de mass-media.

Marele Gatsby – Francis Scott Fitzgerald

Un tanar fascinat de visul american, proaspat venit la New York, Nick Carraway impartaseste povestea transformarii lui James Gatz in Jay Gatsby. Pe fundalul unei Americi prospere, dar haotice, Gatz, minat de mirajul iubirii fata de Daisy Buchanan, isi schimba viata, devenind din student la Oxford gangster, traficant de bauturi alcoolice si apoi milionar. Iubirea sa pentru Daisy nu se implineste insa, iar el sfârșește prin a fi omorât.

Aventurile lui Huckleberry Finn – Mark Twain

Huckleberry Finn trăiește în târgușorul american imaginar St. Petersburg, Missouri, și duce o viată de hoinar, până când o vaduvă îl ia să îl educe și să îl învețe carte. Dar cand copilul a început să se acomodeze cu noua sa viața, apare tatăl său care îl răpește, vrând să îl desvețe de bunele maniere cu care Huckleberry se acomodase in noua sa viața. Huck evadează de acolo, înscenând totul ca și cum ar fi fost omorât.

Memoriile unei gheișe – Arthur Golden

Ce este o gheisa? Un obiect al dorintei. O opera de arta in miscare. Un actor, un artizan, un entertainer, dupa traditia japoneza. Un tip uman la granita cliseului cultural, imposibil de redat in categoriile occidentale. Sau poate doar o femeie care poseda, in cea mai inalta masura, rafinamentul artelor lumesti.

Chiyo, o fata dintr-un sat de pescari, este vanduta unei okiya pentru a fi initiata in artele gheiselor. Ritualurile seductiei sunt nenumarate, intr-o lume al carei esafodaj se sprijina pe culorile unui chimono, pe dezgolirea unei cefe pictate, pe licitarea virginitatii unei adolescente sau pe teserea unei intrigi de budoar. Sayuri, pe numele ei de gheisa, ajunge sa stapaneasca destine, sa detina secrete si sa construiasca un imperiu al erotismului ritualic.

Arthur Golden este doctor în istoria artei japoneze la Universitatea Harvard și în istoria Japoniei la Universitatea Columbia.

Bătrânul și marea – Ernest Hemingway

Autorul a primit in anul 1954 celebrul premiu pentru literatura. Motivatia juriului pentru premiul acordat este aceea ca Ernest Hemingway a avut prin scrierea acestei carti o influenta foarte puternica asupra stilului contemporan. Mai mult decat atat, acelasi roman i-a adus lui Ernest Hemingway si premiul Pulitzer in anul 1953. ’’Batranul si marea’’ este una dintre cele mai sensibile și puternice cărți de citit într-o viață.

Zbor deasupra unui cuib de cuci – Ken Kesey

Romanul care a lasat urme de nesters in literatura contemporana este povestea zguduitoare a pacientilor dintr-un ospiciu condus cu mina de fier de sora-sefa Ratched, adepta unor metode de tratament barbare, precum electrosocurile si lobotomia. Singurul care i se opune este scandalagiul Randle Patrick McMurphy, simbolul revoltei impotriva autoritatii tiranice. Prin ochii altui pacient, seful Bromden, un indian urias, asistam la inclestarea dintre cei doi, care capata proportii aproape mitologice.

Să ucizi o pasăre cântătoare – Harper Lee

Este un roman brutal si onest, ce se construieste pe marginea unor subiecte mereu de interes: rasismul, conflictele sociale si pierderea inocentei copilariei, totul filtrat prin ochii unei fetite; Scout Finch este martora la intimplarile dramatice declansate intr-un orasel sudist atunci cind un barbat de culoare este acuzat ca a violat o femeie alba. Tatal naratoarei, Atticus, desemnat ca avocat al apararii, trebuie sa tina piept unor prejudecati pina atunci latente si, din acest moment, Scout si fratele ei, Jem, sint atrasi intr-o succesiune rapida de evenimente care le depasesc intelegerea.

Pe timpul procesului, oraselul decade treptat in grotesc si violenta, insa exista oameni care nu se lasa contaminati de setea generala de linsaj, iar Atticus Finch ramine reperul moral care ii ofera lui Scout – si totodata cititorilor – un punct de vedere empatic si echilibrat.

Fructele mâniei – John Steinbeck

Este povestea unei familii americane care traieste in perioda marii depresiuni economice. Romanul este de un puternic realism si prezinta fara absolut nici un fel de ocolisuri sau ascunzisuri soarta acestei familii din Oklahoma, soarta care este considerata de-a dreptul emblematica pentru sute de mii de familii care se indreapta catre acelasi miraj. Autorul anunta prin aceasta carte o revolutie care nu va avea loc de fapt niciodata.