Revista ELLE România aniversează 25 de ani pe piaţa românească, prilej cu care a premiat cele mai stilate personalităţi ale modei şi vieţii artistice româneşti, printr-un eveniment plin de strălucire: ELLE Style Awards, anul acesta la cea de-a zecea ediție.

Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni şi colaboratori ai revistei, muzică bună și ţinute pline de imaginație. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2022 la cele 10 categorii. Raluca Mărgescu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Alina Morar, House of Compulsion, a fost desemnată cel mai bun designer, Medeea Ene – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Irinei Rimes.

IRINA MAGDA a fost desemnată cel mai bun model, Delia a primit premiul Best Female Artist, iar WRS a plecat acasă cu premiul Best Male Artist. Raul Tișa a câştigat premiul Best Hairstylist şi Alexandra Crăescu a fost desemnată Best Make-up Artist. Premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului MURMUR.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă au mai urcat WRS și MINELLI, care au susținut recitaluri electrizante pentru invitații galei.

Toţi cei prezenţi s-au bucurat să fie alături de ELLE, acceptând fără rezerve invitația de a sărbători 25 de ani de prezență a revistei pe piața din România.

La reuşita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Retro Future inspired by Coca Cola Zero, Forcapil, Parsa Beauty, Perwoll, Raffaello, Revox, Teilor.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: Alexandrion Flavours, Brâncoveanu Vinars, Byzantium, Kingsbury, Kreskova, Musik Sound, Purple Flowers.