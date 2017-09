Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Marcel Iureș

Marcel Iureș, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români, are un fiu care îi calcă pe urme. Actorul a fost invitat recent la o emisiune de televiziune, unde a vorbit despre fiul său.

„Este un copil frumos căruia i-am transmis toate spaimele mele. Și ipohondriile. Dar este un om minunat. Baza relației noastre și cred că baza oricărei relații cu un copil este răbdarea. Și prietenia. Și eu am răbdare. Dar el e mai evoluat, mai deștept. Mai ager și mai agil”, a spus Marcel Iureș despre fiul său în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”.

Alex Iureș are o companie de produs filme, dar face și fotografii pentru teatru.

„A început de unul singur, cum e şi firesc. Cu spaimă, cu tremurături, cu poticneli, dar acum e bine”, a mai spus actorul despre fiul său.

În cadrul aceluiași interviu, Marcel Iureș a dezvăluit faptul că provine dintr-o familie modestă și a vorbit despre copilăria lui plină de lipsuri.

„Fiind niște oameni foarte săraci, ai mei au încercat să tot schimbe. Am trăit și în subsoluri, am stat prin gazde, am stat și la curte. Una dintre amintirile mele din copilărie este legată de o curte plină de verdeață, unde aveam un câine, prietenos la maxim. Știa când vin de la școală, când plec de la școală. Nu-l prea luam cu mine pentru că mi-era frică de hingheri. L-au și luat de două ori, de două ori l-am scos de la ei, iar a treia oară nu l-am mai putut recupera”, și-a amintit actorul.

Născut pe 2 august 1951 în Băileşti, Dolj, Marcel Iureş este unul dintre cei mai importanţi actori români făcându-se remarcat şi pe plan internaţional. „Amen”, „Războiul lui Tom Hart”,„Misiune imposibilă”, „Interviu cu un vampir: Cronicile vampirului” şi „Pacificatorul” sunt câteva dintre filmele în care maestrul a jucat.

Citește și – Marcel Iureș, despre rolul lui din drama “Octav”

Citește și – 5 filme românești de văzut la cinema în această toamnă

Foto – PR, 48hourfilm.com