Ce spune Emil Rengle despre participarea la „Ferma”

Emil Rengle, în vârstă de 28 de ani, se bucură de faptul că a fost cooptat în „Fermă”, în primul rând pentru că este o ocazie să facă o pauză de la internet și lumea virtuală la care este conectat fără întrerupere: “Sunt un băiat liniștit, cu multă energie pozitivă, un bun sfătuitor și uneori și ascultător. Știu exact care este scopul meu, unde vreau să ajung și nu mă abat de la drum. Sunt un tip spiritual, dar cu picioarele pe Pământ. Petrec aproximativ 7 ore pe zi pe telefon. Asta îmi spune telefonul. Trăiesc enorm pe Social Media, dar îmi este foarte dor să mă reconectez cu natura, așa că încerc să privesc experiența „Ferma – Un nou început” ca pe o pauză de la lumea virtuală.” – ne-a povestit Emil Rengle.

Emil Rengle promite să ofere tot ce are mai bun pentru a câștiga competiția, cu atât mai mult cu cât are planuri nobile cu premiul cel mare. Artistul provine dintr-o familie religioasă, iar părinții săi și-au dorit ca el să devină preot. A descoperit devreme că dansul îi este refugiu, iar această pasiune l-a purtat prin întreaga lume și a fost întotdeauna aplaudat la scenă deschisă, ajungând să câștige bani din pasiunea sa. Își dorește să câștige „Ferma” pentru a dona premiul către o organizație care sprijină tinerii dependenți de droguri: “Am început să dansez la 7 ani și nu m-am mai oprit de atunci. Am știut de la început că dansul îmi este refugiu. Nu mi-a fost niciodată ușor să fiu diferit. Venirea mea la Ferma este un mod prin care vreau să îi ajut pe toți cei care sunt sau se simt diferiți, să îi conving că nu trebuie să se ascundă sau să se prefacă. Să fie ei înșiși.”

Sursă foto: PR