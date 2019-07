Când îți dorești ceva cu adevărat, nici distanța nu te poate opri

Uneori o reconversie profesională poate suna înfricoșător. Când îți dorești însă cu adevărat o nouă meserie, vei vedea că întotdeauna se găsesc soluții. Dacă te-ai hotărât să faci cursuri IT , e bine să știi că ai cât se poate de multe opțiuni după: joburi diverse, ofertă mare din partea angajatorilor, o concurență nu prea mare la interviu și beneficii multiple. Unul dintre cele mai importante beneficii este flexibilitatea, poți lucra de oriunde și oricând. Iată cum ajungi bun profesionist în IT rapid.

Daniela este inginer de meserie și a lucrat până recent în construcții. Are 35 de ani și locuiește în Londra. În urmă cu două luni s-a hotărât că vrea să facă o reconversie profesională și să devină programator. Programul de lucru pe care îl avea până atunci era strict, iar ea avea nevoie de mai multă flexibilitate. „Costa foarte mult să învăț programare în Anglia, aproximativ 10.000 de lire, plus că nu mă atrăgea programa de curs. Așa că am luat decizia de a studia în România, chiar dacă asta a însemnat să-mi las în Londra soțul și copilul”, povestește Daniela.

Însă nu a făcut-o pentru mult timp, ci doar pentru 7 săptămâni, cât durează să devii programator junior la Coder Lab România. Astfel, Daniela s-a înscris la prima grupă de studenți care au urmat cursul JavaScript la academia de IT lansată de eJobs.

„Îmi doresc să lucrez într-un domeniu cu mai multă flexibilitate când vine vorba de program, cum e IT-ul. Acesta mi-ar oferi ocazia să lucrez și de acasă”, spune Daniela. Dar până la un job în IT care să-i ofere acest beneficiu, a trecut printr-o programă de curs care presupune multă teorie și practică, dar și prin examene la sfârșitul fiecărui modul. Abordarea a ajutat-o să facă progrese la cursuri.

Primul pas până la un job în IT a fost să se familiarizeze cu programa de la cursul Coders Lab de JavaScript: „Este un program foarte intens, se predă multă materie la cursuri, într-un timp scurt, și nu am reușit să exersez pe cât mi-aș dori”, adaugă Daniela. Dar s-a adaptat. Atmosfera de la curs a ajutat-o: „Colegii și profesorii au fost foarte prietenoși și asta a contat cel mai mult. M-am străduit să învăț bine, să trec toate examenele și apoi să mă angajez în IT”, spune Daniela, proaspăt absolvent al Academiei CodersLab.

A gândit analitic la examene

La terminarea fiecărui modul de curs, Daniela a susținut un examen. Emoțiile au fost de două ori mai mari, având în vedere că este și însărcinată: „Este clar că poate nu am fost la randamentul la care aș fi putut să fiu. Am avut emoții, recunosc, dar și stresul inevitabil în aceste situații: să fac bine la examene. În timpul examenelor mă gândeam la o soluție, apoi la alta”, povestește Daniela.

Pe lângă cursul de JavaScript care îi ocupa zilnic peste opt ore, Daniela a mai și lucrat, după program, pentru un proiect. Își propune ca după finalizarea cursului să revină asupra exercițiilor, pentru a-și fixa cunoștințele.

Start-up sau corporație?



Ce poți face după ce ai absolvit Coders Lab și, la fel ca Daniela, visezi la un job de programator, cu program flexibil? Un start-up este o alegere potrivită. Câștigi experiență și ajungi chiar să înveți și alte limbaje de programare, uneori mai repede decât te aștepți. Programul de lucru este flexibil. Atât timp cât îți faci treaba poți veni când dorești și poți pleca când vrei. În plus, poți lucra remote de oriunde din lume. Modelul start-up-urilor este preluat și de multe companii care se întrec în a atrage și motiva IT-iștii. Pe lângă programul de lucru flexibil, acestea îți oferă și un buget anual dedicat trainingurilor și dezvoltării tehnice. Este o oportunitate mai ales când ești la început de drum și ai nevoie de ghidare în scrierea unui cod bun.

