Ah, mirosul de mașină nouă!

Puține achiziții sunt mai încărcate de semnificații decât mașina personală. Între siguranță și imagine, între confort și performanță sau între culoare și spațiu, achiziția auto este una dintre cele mai importante decizii financiare. Și, de multe ori, și una dintre cele mai mari greșeli financiare. De ce? Pentru că orice mașină are un defect din fabricație – se devalorizează foarte repede în timp. Asta în timp ce te costă o avere să o întreții și să o utilizezi.

Gândul la o mașină nouă este o emoție puternică și Warren Buffet, cel mai înțelept investitor, consideră că: “Cine nu își stăpânește emoțiile nu-și poate stăpâni banii”. Așa încât vă propun câteva idei la care să reflectați înainte să fiți zăpăciți de L’Eau de Miros de Mașina Nouă.

Cumperi scump și vinzi ieftin?

E important să înțelegi că nu poți avansa financiar dacă tot cumperi lucruri care se ieftinesc rapid în timp. De la mașini și bijuterii la gadgeturi, de la haine la calculatoare și electrocasnice, toate aceste obiecte pierd serios din valoare în secunda în care ieși cu ele de la dealer / din magazin. O mașină nouă poate pierde câteva mii de euro în prima zi de achiziție. Caută, așadar, să-ți pui măcar o parte din bani în lucruri care se scumpesc în timp – educația și investițiile imobiliare – sau în fonduri mutuale pe bursă.

Câtă mașină îți permiți cu adevărat?

Ca să nu ajungi, vorba cântecului: “Nelu și-a luat masină, da’ n-are bani de benzină…” sau cum spun eu la cursuri, “sărac cu mașină”, e important să știi cât de scumpă e mașina pe care ți-o permiti CU ADEVĂRAT. Ca să-ți mai rămână bani ulterior și pentru asigurări, revizii, cauciucuri, parcări, spălat, reparații… Recomandarea mea este ca valoarea totală a “motoarelor” (auto, moto..) dintr-o familie să nu depășească veniturile familiei pe 6 luni. De prea multe ori mă întâlnesc la cursurile pe care le țin în companii cu tineri care abia s-au angajat și deja au rate consistente la mașină pe 5 ani. Și, deși mașina e cool și puternică, proprietarul gâfâie din greu s-o achite. Eu sunt de părere că omul e stăpânul mașinii, și nu invers. Așa încât, dacă venitul tău e de 1000 de euro pe lună, ți-aș recomanda să-ți limitezi pasiunea motorizată la maximum 5000 – 6000 de euro. Alege o mașină de care să te bucuri cu adevărat, nu pe care s-o blestemi după șase luni. Înainte de asta, evident, ar trebui să ai Fondul de Urgență de 1000 – 2000 de lei cash și Fondul de Siguranță, de 3-6 luni de cheltuieli.

Nouă sau rulată?

Marea majoritate preferă mașinile noi. Sunt confortabile, pline de tehnologie, sclipitoare și, bineînțeles, miros atât de frumos! Pentru finanțele personale însă, o mașină noua este, de cele mai multe ori, o alegere greșită datorită devalorizării rapide. Poți găsi, desigur, argumente precum siguranța, fiabilitatea, opționalele sau designul însă, în realitate, de mai mulți ani producatorii auto fac o treabă excelentă în creșterea calității și dotării produselor lor. În zilele noastre, o mașina rulată de doi-trei ani îți oferă, practic, tot ce-ți poți dori. Mai puțin dacă ții neapărat să deschizi portbagajul făcându-i cu ochiul sau dacă îți place să ai mai multe butoane pe bord decât cockpitul unui Boeing 737. Recomandarea mea este să cauți o marcă fiabilă, un model de trei-patru ani, care să se potrivească personalității și stilului tău de viață. Vei plăti astfel cu 40– 50% mai puțin decât pe o mașină nouă.

Cash sau în rate?

Până acum am cumpărat trei mașini noi în rate – trei decizii pe care le regret și nu le voi mai repeta. Prima a fost un Tico de 5 000 de euro, pe care am plătit aproximativ 7 500 și am vândut-o cu 1 200. A doua a fost o Skoda Octavia de 18 000 de euro, pe care am plătit cam 26 000 și am vândut-o cu 5 000. Iar a treia e o Toyota Prius de 29 000 de euro, pe care am plătit aproximativ 42 000. Astăzi valorează aproximativ 5 000 de euro.

Din punct de vedere financiar, să cumperi cu dobândă un obiect care se ieftinește rapid este un nonsens. Personal recomand achiziția cash, pentru că are câteva avantaje:

După ce strângi cu greu câteva mii de euro, vei fi mult mai atent pe ce îi cheltuiești și vei dori maximum de calitate pentru banii tăi. Vei lua decizii mai raționale, mai puțin emoționale.

Achiziția în rate face să pară efortul mai mic și, de obicei, te va împinge spre adăugarea de opționale sau customizări scumpe, care însă nu-și păstrează valoarea în timp.

Achiziția cash lasă efortul și riscul în spate, în timp ce creditul pune tot efortul și riscul în fața ta, în viitor. Poate că luna asta îți permiți ușor rata mașinii, însă nimeni nu știe ce te asteaptă în următorii 4-5 ani.

Economisirea sumei este, în sine, un exercițiu util, care îți indică, de fapt, resursele pe care le poți aloca realist mașinii. Dacă în trei ani abia ai strâns 1 000 de euro, cum te aștepți să plătești de acum încolo 400 de euro/ lună rata?

O sumă cash este un argument puternic în negocierea cu vânzătorii și poți obține discounturi interesante sau alte beneficii.

Dar dacă se strică?

Toate jucăriile se strică! Și mașinile sunt, bărbații știu cel mai bine asta, doar niște jucării mai mari și mai scumpe. Vei găsi în service-uri atât mașini noi defecte, în garanție, cât și mașini mai mature, dar care se țin foarte bine. Iată câteva recomandări care să reducă riscurile:

Alege o marcă și un model fiabil – vezi studiile de fiabilitate ale cumpărătorilor, precum acesta: https://www.reliabilityindex.com/ratings

Caută o mașină cu istoric și caiet de service verificabil. Poți începe întrebând familia, prietenii sau colegii de serviciu, e posibil să ai oportunități la îndemână.

Nu te grăbi! Alocă-ți cel puțin șase luni pentru procesul de căutare. E o achiziție prea importantă să o faci în 30 de minte în târg, presat de un vânzător alunecos. În plus, fiecare vizionare sau drive-test te vor ajuta să cunoști mai bine ce-ți dorești și, mai ales, ce nu-ți dorești de la viitoarea mașină.

Mergi obligatoriu la o verificare cu mașina dorită la service-ul oficial al mărcii respective. Colegul tău de birou care abia face diferența între benzină și diesel nu e un expert. Ai nevoie de cineva care a mai văzut și reparat acel model de sute de ori. Cu aproximativ 200 de lei, o echipă de profesioniști îți verifică mecanica, electrica, suspensiile, caroseria și istoricul mașinii și îți dă și recomandări de întreținere. Dacă sunt probleme majore sau instinctul îți dă semnale de alarmă despre vânzător, ascultă-l și continuă căutarea.

Există o legătură între modelul mașinii și personalitatea fostului proprietar. Un bolid de 300 de cai-putere atrage un anume tip de șofer, cu un stil de condus mai „aprig”. Bunicuțele din Germania nu se duc la piață cu BMW M3. În același timp, un Prius ca al meu va fi, probabil, preferat de un familist grijuliu, preocupat de încălzirea globală. Nu poți face „liniuțe” cu baieții având un mixer de bucătărie, am încercat.

Pune deoparte o mie de euro pentru eventuale defecțiuni viitoare. La majoritatea mașinilor mici sau compacte obișnuite, asta îți va rezolva orice problemă la motor sau la cutia de viteze. Incidentele de caroserie le poți, de asemeni, rezolva ieftin și simplu din dezmembrări sau piese after-market.

Atenție la costurile pe termen lung

Când întreb cursanții cât îi costă mașina lunar, de multe ori primesc răspunsul: „Nu mare lucru, un plin îmi ajunge”. Însă, dacă îți completezi formularul de buget, vei constata că ai uitat, probabil de: RCA, impozit, CASCO, cauciucuri, revizii, ITP, spălat, parcare, accesorii, reparații… Când adaugi devalorizarea mașinii și timpul pierdut în trafic, s-ar putea să-ți iasă un preț / km mai mare decât mersul cu taxiul.

Pentru o imagine mai clară, te invit să descarci gratuit și să completezi formularul de cost pentru achiziția și întreținerea mașinii personale de la adresa: www.adrian.asoltanie.com/of_files/achizitie-masina/

Întotdeauna rog oamenii să se gândească dacă pot transforma mașina dintr-un „pasiv” care le scoate permanent bani din buzunar într-un „activ” care să le și bage ceva bani în buzunar. Poți s-o închiriezi sau să oferi servicii de ride-sharing, livrări și alte comisioane? Perfect! Spun mereu că rostul unei mașini este să te ajute să faci bani, nu să-i cheltui.

E o mașină

Deși pare încărcată de simboluri, mașina este în primul rând un instrument. Un vehicul construit să ne ducă din punctul A în punctul B, în confort și siguranță. E o unealtă, nu cel mai bun prieten. Șoferul dă personalitate mașinii, nu viceversa. În căutarea imaginii, a statusului și a privirilor invidioase, să avem grijă să nu devenim sclavii metalului lucios și colorat.

Autoportret Adrian Asoltanie

Sunt Adrian, trainer, speaker și antreprenor de aproape 20 de ani. Sunt căsătorit și tatăl a două fete istețe, frumoase și năzdrăvane: Ilinca și Catinca. După ce am învățat în cel mai dur mod lecțiile crizei din 2009 la nivel personal și în business, mi-am descoperit misiunea de a-i ajuta și pe alții să evite greșelile dureroase pe care eu le-am făcut. Consider educația financiară un element esențial al dezvoltării individuale, un ingredient vital al succesului tău în viața personală și în carieră. Principiile esențiale pe care le promovez prin cursurile și produsele realizate oferă baza unei vieți echilibrate și prospere. Sunt preocupat în primul rând de educația financiară în cuplu și pentru copii, un domeniu deseori ignorat de școală și societate, dar cu efecte majore în viața fiecăruia. Mai multe informații, produse și evenimente de educație financiară găsești pe www.adrian.asoltanie.com

sursa foto: Shutterstock

