Ajutooor, s-a terminat leafa!

Statistic, aproximativ 70% dintre români abia se descurcă de la un salariu la altul. Nu e de mirare că unul dintre gândurile care ne unește la începutul lunii este: „Or fi intrat banii pe card?“.

Mi s-a întâmplat și mie de nenumărate ori și probabil că și tu ai tăiat imaginar zilele din calendar ca un recrut în așteptarea eliberării: „AMR 5 zile…“. Mi-am dat seama că făceam greșit câteva lucruri și, schimbând mici obiceiuri în relația mea cu banii, sunt ani buni de când a început să fie luna mai scurtă decât salariul.

Terminarea banilor înaintea lunii e de fapt simptomul. Cauzele sunt două: ieșirile haotice și intrările insuficiente. Principalele greșeli pe care le facem sunt: dezorganizarea, sistemul financiar incorect, prioritățile, impulsivitatea și veniturile mici. Iată câteva recomandări:

Fă-ți un buget

E primul pas și cel mai important în controlul banilor. Doar 15-20% dintre români au un buget al familiei pe care îl urmăresc constant. Îl poți descărca gratuit de pe www.adrian.asoltanie.com. Vei înțelege atunci, pe de o parte, pe câte „picioare“ financiare stai și cât sunt ele de solide și sigure. Stai cumva într-un singur picior subțire, ca un cocostârc? Ce poți face pentru a adăuga încă unul-două puncte de sprijin? Vom discuta imediat.

Când vei înmulți venitul lunar cu 12 luni vei descoperi, poate cu surprindere, că într-un an îți trec totuși prin mână niște sume interesante și ar fi cazul să le gestionezi mai bine. Când vine vorba de cheltuieli, tot bugetul îți va arăta pe ce se duc banii, deci viața ta. Înmulțind pe 12 luni vei descoperi, poate, că muncești două luni pentru coafor sau pentru masa de prânz și patru luni pentru mașină. Micile cheltuieli zilnice vor căpăta adevărata dimensiune. Iar dacă muncești până pe 15 ale lunii doar ca să plătești rata la apartament și utilitățile, nu e de mirare că salariul se termină prematur.

Spune tu banilor unde să se ducă în loc să te întrebi unde s-au rătăcit

Pe cât de simplu, pe atât de eficient este acest sistem. Până acum patru ani făceam ceea ce fac majoritatea familiilor: eu și soția încasam salariul, plicul sau contul părea consistent și fiecare începea să cheltuiască pe prioritățile lui – ea pentru mâncare, haine și activitățile copiilor, eu pe reparațiile casei sau întreținerea mașinii și ne trezeam, cam pe 20 ale lunii, că plicul s-a subțiat și contul s-a golit. Evident, începea scandalul și fiecare lua la „puricat“ achizițiile celuilalt. Reproșurile și frustrările începeau să curgă, pentru că niciunul nu putea să aibă clar în minte planurile celuilalt.

Am decis atunci să le spunem noi banilor la începutul lunii unde să se ducă în loc să ne întrebăm, tardiv, pe unde s-au rătăcit. Așa că, pe întâi ale lunii, timp de trei mi­nute, stăm împreună cu ambele salarii și le împărțim pe 10 plicuri: 1. Economii, 2. Chel­tuieli vitale (mâncare și produse de igienă), 3. Locuință, 4. Transport, 5. Datorii (rate, împrumuturi), 6. Fondul de urgență, 7. Cheltuieli diverse (activitățile copiilor, haine, timp liber…), 8. Donații (10%), 9. Bani risipiți (hobby-uri și alte fleacuri inutile) și 10. Diverse. După ce am scăpat de datorii, am transformat plicul nr. 5 și plicul nr. 10 în „plicul EI“ și „plicul LUI“, în care punem o mică sumă de bani pentru care nu trebuie să dăm socoteală nimănui. Am eliminat astfel 95% din discuțiile financiare și acele întrebări frustrante: „Dar chiar îți trebuia bluza asta nouă, n-ai cu ce să te îmbraci?“ sau „Chiar îți trebuia bormașină luna asta, câte găuri dai tu în casă?“.

Pe ce loc ești în viața ta?

Când rog cursanții să-mi spună ce plătesc lunar, cam toate listele seamănă și arată cam așa: rata la bancă / chirie, gaze, curent, mâncare, benzină, haine… Apoi îi întreb cine e cel mai important furnizor din viața lor, cine îi scoală dimineața, le dă de mâncare, îi duce la serviciu, îi ajută să muncească 8-10 ore, se joacă cu copiii lor și le susține toate activitățile…? Exact, chiar TU! Ar fi cazul, așadar, să-ți refaci lista furnizorilor și să-ți scrii numele pe primul loc. Singurii bani care sunt cu ade­vărat ai tăi sunt economiile tale. Și e foarte greu să te plătești dacă te lași me­reu ultimul, după bancă, supermarket, benzinărie…

Începe să-ți faci un plic sau un cont separat în care să transferi, în ziua salariului, o sumă de bani, poți începe și cu 100 de lei. Obiectivul și recomandarea mea sunt să ajungi la 15%, dar important e să începi și să dezvolți acest obicei. Crezi că n-ai de unde? Eu îți garantez că, dacă mâine guvernul pune o nouă taxă de 100 de lei lunar, vei strânge din dinți, dar vei da banii. Dacă poți să faci asta pentru stat, eu cred că merită să o faci și pentru tine. Ai primit o mărire de salariu de 200 de lei? E cel mai bun moment să începi să pui 100 din ei deoparte. Aș recomanda chiar să automatizezi acest transfer, astfel încât banii să se adune fără să mai depindă de tine. Deci PLĂTEȘTE-TE PE TINE PRIMUL!

Atenție la impulsuri

Dacă simți că banii ți se scurg printre degete, recomandarea mea ar fi ca o perioa­dă să folosești listele de cumpărături și banii cash. Sunt mai ușor de controlat, de numărat, vezi câți ți-au mai rămas și când se termină. Statistic, cei care fac plăți preponderent cu cardul de debit cumpără cu 22% mai mult, iar cei care plătesc cu cardul de credit, cu până la 35% mai mult. Pentru că apare sentimentul că poți cheltui banii altcuiva (ai băncii), și asta te face mult mai generos. Ai văzut vreodată un copil cheltuind rapid banii părinților în timp ce nu vrea să se despartă de bănuții personali? Asta se întâmplă și cu adulții. Iar celor care spun că își controlează cheltuielile citind extrasele de cont le reamintesc că acestea sunt, de fapt, niște povești despre trecut, nu mai pot fi schimbate. Cineva spunea că, dacă nu ai un plan pentru banii tăi, vor face ei un plan pentru tine.

Un alt factor important este influența anturajului. Ești cumva într-un grup de „petrecăreți“ sau „plimbăreți“? Colegii tăi își comandă prânzul la catering sau ies în pauză să mănânce la restaurant? „Unde ieșim diseară?“ e un refren des în grupul tău de apropiați? Discuțiile voastre se li­mi­tează la haine, accesorii și gadget­uri? Te asigur că, oricât de organizat ai fi, anturajul te va împinge să faci lucruri pe care altminteri nu le-ai face. Presiunea socială e foarte puternică și, pentru o perioadă, poate ar trebui să-ți schimbi programul. Sunt șanse mari ca și ceilalți din grup să se afle în același haos financiar, dar să nu vrea să recunoască.

Să creștem veniturile

Am lăsat la urmă această idee pentru că, din experiență, am observat că o persoană dezorganizată care câștigă mai mult va fi și mai dezorganizată. Veniturile mai mari aplicate pe obiceiuri nesănătoase nu aduc nici un progres. Eu numesc asta „udatul buruienilor“. Când cheltuielile sunt sub control, hai să vedem ce poți face pentru a-ți crește veniturile.

În primul rând privește UNDE EȘTI – adică la actualul loc de muncă. E ceva ce ai putea să faci pentru a câștiga mai mult aici? Vorbește deschis cu managementul. Ore suplimentare, responsabilități sau proiecte noi…? Oricum te duci în fiecare zi acolo, cunoști compania, echipa, clienții, produsele… E o opțiune cu investiții și risc minime. Ba chiar noua ta atitudine proactivă s-ar putea să-ți aducă o promovare în scurt timp. Suntem într-o perioadă când companiile duc lipsă de angajați – o oportunitate bună pentru tine. De prea multe ori întâlnesc oameni care, în căutarea de venituri suplimentare se apucă de cursuri de cosmetică, coafor, manichiură, masaj… care necesită timp și investiții în produse și echipamente. Deci noi cheltuieli în timp ce veniturile sunt mici spre inexistente.

În al doilea rând privește ÎN JUR – ce resurse ai deja pe care poți să le pui la produs? O mașină care ruginește în parcare, consumând bani? Închiriaz-o! Un laptop folosit din când în când? Ce zici de un blog sau alte activități digitale? O cameră liberă? Ce zici de o colegă nouă de apartament? Camera video sau foto, schiurile, patinele și bicicleta cu care nu te-ai mai dat de ani buni? E timpul să le pui la vânzare. Iarăși sunt opțiuni cu investiții și riscuri mici în timp ce faci o binemeritată curățenie în universul tău.

În al treilea rând privește ÎN INTERIOR – ce pasiuni, abilități sau cunoștințe ai pentru care alții ar fi bucuroși să plătească? Știi bine o limbă străină, să cânți la un instrument, să gătești sau să bricolezi? E ceva ce-ai putea face serile sau în week-end fără să simți cum trece timpul? E cazul să faci bani din pasiunea ta. Pune anunțuri pe internet, printre prieteni sau prin cartier. Cine face ce-i place nu simte că muncește. Întotdeauna ai opțiunea să înveți pe altcineva sau să produci și să vinzi ceea ce știi și îți place să faci.

Abia după ce ai epuizat primii trei pași îți recomand să încerci alte opțiuni precum un job part-time sau o colaborare / afacere. Aici însă ai mare grijă la parte­neri și la promisiunile frumoase care riscă să se transforme în devoratori de timp și bani. Abordează ideile cu realism rezervat, pentru că schemele „get rich quick“ nu funcționează și șansele să ajungi Rubin sau Diamant într-un MLM până vine chiria luna viitoare sunt O.

Autoportret Adrian Asoltanie

Sunt Adrian, trainer, speaker și antreprenor de aproape 20 de ani. Sunt căsătorit și tatăl a două fete istețe, frumoase și năzdrăvane: Ilinca și Catinca. După ce am învățat în cel mai dur mod lecțiile crizei din 2009 la nivel personal și în business, mi-am descoperit misiunea de a-i ajuta și pe alții să evite greșelile dureroase pe care eu le-am făcut.

Consider educația financiară un element esențial al dezvoltării individuale, un ingredient vital al succesului tău în viața personală și în carieră. Principiile esențiale pe care le promovez prin cursurile și produsele realizate oferă baza unei vieți echilibrate și prospere.

Sunt preocupat în primul rând de educația financiară în cuplu și pentru copii, un domeniu deseori ignorat de școală și societate, dar cu efecte majore în viața fiecăruia.

Mai multe informații, produse și evenimente de educație financiară găsești pe www.adrian.asoltanie.com

Sursa foto: Shutterstock

S-ar putea să te interseze și:

7 idei pentru un copil cu adevărat bogat