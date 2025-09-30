Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie

Octombrie debutează cu o serie de influențe astrologice intense, marcate de retrogradarea lui Mercur între 2 și 25 octombrie, dar și de aspecte tensionate între Marte, Saturn și Luna Plină din Berbec. Aceste tranzite afectează comunicarea, relațiile și planurile personale, provocând instabilitate și confuzie. În timp ce unele zodii se bucură de echilibru și progres, altele vor resimți din plin presiunea astrală. Iată care sunt zodiile care primesc vești proaste în această lună.

Berbec

Pentru Berbeci, luna octombrie este marcată de frustrare. Deși muncesc din greu, rezultatele întârzie să apară, iar recunoașterea din partea celor din jur lipsește. Luna Plină din 17 octombrie le amplifică emoțiile și îi face să reacționeze impulsiv, ceea ce poate duce la conflicte în familie sau la locul de muncă. În plan financiar, pot apărea cheltuieli neprevăzute sau pierderi cauzate de decizii pripite.

Berbecii trebuie să învețe să-și tempereze impulsurile și să accepte că uneori e nevoie de timp pentru ca lucrurile să se așeze. Este o lună ideală pentru reevaluarea obiectivelor și pentru a învăța lecția răbdării.

Gemeni

Pentru Gemeni, luna octombrie este ca un test de răbdare. Fiind guvernați de Mercur, retrogradarea acestuia le afectează direct gândirea, comunicarea și capacitatea de a lua decizii clare. Pot apărea conflicte cu colegii, neînțelegeri în familie și chiar pierderi de informații sau documente importante. Relațiile sentimentale sunt tensionate, iar planurile de călătorie sau mutare pot fi amânate.

Gemenii trebuie să evite semnarea de contracte și să fie extrem de atenți la detalii. Este o lună în care introspecția și revizuirea greșelilor din trecut pot aduce claritate, dar numai dacă sunt dispuși să renunțe la impulsivitate.

Leu

Leii intră în octombrie cu mari speranțe, dar astrele le pun piedici neașteptate. Tranzitul Lunii Pline din Berbec le activează sectorul relațiilor, aducând tensiuni și posibile rupturi. Cei care au investit emoțional într-o relație pot descoperi că lucrurile nu sunt așa cum credeau. În plan profesional, pot apărea conflicte cu superiorii sau colegii, mai ales dacă Leii insistă să aibă ultimul cuvânt.

Orgoliul rănit le poate afecta judecata, iar dorința de a demonstra cu orice preț le poate aduce mai mult rău decât bine. Este recomandat să se retragă din conflicte și să își canalizeze energia spre activități creative.

Balanță

Balanțele traversează o lună plină de revelații care le pot zdruncina echilibrul emoțional. Tranzitele din octombrie le afectează sectorul prieteniei și al încrederii, iar nativii pot descoperi că au fost mințiți sau trădați de persoane apropiate. Aceste descoperiri pot duce la rupturi definitive, iar Balanțele vor fi nevoite să ia decizii dureroase.

În plan profesional, pot apărea tensiuni legate de colaborări sau proiecte comune. Este important ca nativii să nu se lase copleșiți de dezamăgire și să folosească această perioadă pentru a-și redefini limitele și valorile personale. Vindecarea vine prin sinceritate și curajul de a închide uși care nu mai duc nicăieri.

Săgetător

Săgetătorii, deși optimiști din fire, vor simți în octombrie că lucrurile nu se mișcă în direcția dorită. Tranzitele lunii le afectează sectorul iubirii și al creativității, aducând amânări, neînțelegeri și chiar despărțiri temporare. Cei care se află într-o relație pot simți că partenerul nu le mai oferă sprijinul emoțional de care au nevoie.

În plan profesional, ideile bune nu sunt apreciate, iar proiectele pot fi blocate de factori externi. Săgetătorii trebuie să evite idealismul excesiv și să se concentreze pe soluții concrete. Este o lună în care introspecția și sinceritatea față de sine pot aduce claritate și direcție.

Vărsător

Vărsătorii se confruntă cu o lună plină de instabilitate, în care nimic nu pare să meargă conform planului. Tranzitele tensionate dintre Marte și Saturn le afectează sectorul carierei, iar deciziile impulsive pot avea consecințe serioase. Nativii sunt tentați să schimbe direcția profesională sau să renunțe la colaborări, dar astrele îi avertizează că nu este momentul potrivit pentru acțiuni radicale.

În plan sentimental, pot apărea neînțelegeri și distanțări, mai ales dacă Vărsătorii evită comunicarea sinceră. Este o lună în care trebuie să își asculte intuiția, dar să nu ignore logica. Alegerile făcute în grabă pot fi regretate mai târziu.

