Zodiile afectate de Luna Plină din Taur. Nativii puși la mari încercări din 5 noiembrie

Pe 5 noiembrie 2025, Luna Plină în Taur aduce o energie intensă și profundă, cu potențial de transformare pentru mai multe semne zodiacale.

Taurul, semn de pământ guvernat de Venus, este asociat cu stabilitatea, valorile personale și confortul fizic. În opoziție cu Soarele aflat în Scorpion, această lună plină creează un contrast între dorința de siguranță și nevoia de schimbare. Este un moment ideal pentru introspecție, eliberare emoțională și reevaluarea priorităților.

Berbec

Pentru Berbeci, Luna Plină în Taur activează sectorul banilor și al resurselor personale. Pot apărea tensiuni legate de muncă, remunerație sau investiții. Este important ca nativii Berbec să nu acționeze impulsiv, ci să analizeze cu atenție situațiile care le provoacă disconfort. De asemenea, pot simți o nevoie de stabilitate pe care nu o pot controla imediat, ceea ce le testează răbdarea. Este o perioadă bună pentru a face ordine în planul financiar și pentru a renunța la cheltuieli inutile sau la colaborări care nu aduc valoare reală.

Taur

Pentru nativii Taur, această lună plină este una dintre cele mai importante din an. Fiind gazda evenimentului astral, Taurii vor simți o amplificare a emoțiilor și o nevoie acută de claritate. Pot apărea revelații legate de relații, bani sau identitate personală. Este un moment în care Taurii sunt invitați să renunțe la atașamentele care nu le mai servesc și să se reconecteze cu valorile lor autentice. Deși pot simți o tensiune interioară, aceasta vine cu scopul de a-i ghida spre o versiune mai matură și mai echilibrată a propriei persoane.

Balanță

Pentru Balanțe, această lună plină aduce în prim-plan zona emoțională profundă. Pot apărea momente de vulnerabilitate, dar și oportunități de vindecare. Este posibil ca unele relații să fie puse sub lupă, iar adevăruri ascunse să iasă la suprafață. Balanțele sunt invitate să nu fugă de ceea ce simt, ci să îmbrățișeze procesul de transformare. Este o perioadă ideală pentru introspecție, terapie sau pentru a închide capitole care nu mai au sens în viața lor. Luna Plină le oferă șansa de a se elibera de bagajele emoționale care le-au ținut pe loc.

Pești

Pentru Pești, Luna Plină în Taur activează zona comunicării și a gândirii. Pot apărea revelații legate de modul în care se exprimă, de relațiile cu frații sau de proiectele personale. Este o perioadă în care Peștii sunt invitați să își asculte intuiția și să renunțe la ideile sau convingerile care nu le mai servesc. De asemenea, pot simți o nevoie de retragere, de liniște și de reconectare cu sinele interior. Este un moment ideal pentru meditație, scris sau exprimare creativă, care să le aducă claritate și echilibru.

