Zodiile care scapă de ghinion în noiembrie. Universul le rezervă surprize colosale!

Luna noiembrie vine cu o schimbare de vibrație astrală, iar pentru câțiva nativi, norocul revine în prim-plan. După luni de provocări, retrogradări și blocaje emoționale sau financiare, Universul pare să le ofere o gură de aer proaspăt.

Tranzitele majore din această perioadă – Luna Plină în Taur, Luna Nouă în Scorpion, intrarea Soarelui în Săgetător – favorizează renașterea, claritatea și progresul. Iată care sunt zodiile ce scapă de ghinion în noiembrie și ce le rezervă astrele.

Berbec

Pentru Berbeci, noiembrie aduce o explozie de energie și determinare. Marte, planeta lor guvernatoare, intră în Săgetător pe 4 noiembrie, amplificând dorința de acțiune și curajul. După o perioadă în care au simțit că se învârt în cerc, acum apar oportunități clare în carieră și în plan financiar. Vești bune pot veni în jurul datei de 17 noiembrie, când un aspect favorabil cu Jupiter le deschide uși neașteptate. Ghinionul dispare treptat, iar Berbecii simt că pot recâștiga controlul asupra propriei vieți.

Taur

Taurii sunt printre cei mai favorizați nativi ai lunii. Luna Plină din 15 noiembrie le luminează casa identității și le oferă claritate în privința unor decizii importante. Jupiter le susține zona carierei, iar Venus aduce armonie în relații. După o toamnă plină de tensiuni, Taurii încep să vadă roadele eforturilor lor. O promovare, o recunoaștere profesională sau o rezolvare financiară pot marca începutul unei etape mai stabile. Ghinionul se transformă în lecții valoroase și în oportunități reale.

Capricorn

Capricornii scapă de ghinion în noiembrie prin stabilitate și recunoaștere. După o perioadă în care au muncit din greu fără rezultate vizibile, astrele le oferă în sfârșit validare. Venus în Scorpion le activează zona parteneriatelor, iar Jupiter retrograd îi încurajează să-și regândească direcția profesională. În jurul datei de 22 noiembrie, pot primi o veste bună legată de un proiect sau o colaborare. Ghinionul dispare, iar în locul lui apare o claritate care le permite să ia decizii înțelepte și să construiască pe termen lung.

Citeşte şi: Zodiile cărora li se îndeplinesc cele mai arzătoare dorințe în noiembrie. Așteptau acest moment de la începutul anului!

Citeşte şi: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Citeşte şi: Noiembrie aduce despărțiri dureroase! Zodiile care vor fi înșelate de parteneri

Citeşte şi: Zodii ce vor avea parte de surprize colosale pe plan profesional în noiembrie: bonusuri neașteptate și promovări mult visate

Pești

Pentru Pești, noiembrie este luna vindecării emoționale. Conjuncția dintre Jupiter și Venus până pe 25 noiembrie le oferă protecție astrală și deschide drumuri noi în plan afectiv. Dacă în lunile anterioare au simțit că se luptă cu obstacole invizibile, acum Universul le oferă sprijinul necesar pentru a se reconecta cu propriile dorințe. Luna Nouă în Scorpion din 20 noiembrie le aduce o șansă de regenerare interioară, iar relațiile personale pot deveni mai profunde și mai autentice.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News