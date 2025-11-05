Zodii care primesc vești neplăcute în noiembrie. Probleme în dragoste, carieră și sănătate

Luna noiembrie 2025 a venit cu provocări astrale intense, marcate de tranzitul Lunii prin semnele de aer și de apă, dar și de influența tensionată a lui Saturn și a lui Marte. În timp ce unele zodii se bucură de oportunități și vești bune, altele sunt nevoite să facă față unor situații dificile, decizii grele și schimbări neașteptate.

Iată care sunt cele patru zodii ce pot primi vești neplăcute în această perioadă.

Taur

– tensiuni în familie și blocaje emoționale –

Pentru nativii Taur, noiembrie aduce o perioadă de introspecție forțată. Tranzitul Lunii prin semnul lor la începutul lunii amplifică sensibilitatea și nevoia de stabilitate, însă aspectele tensionate cu Saturn din Pești pot genera conflicte în familie sau dezamăgiri din partea celor apropiați.

Taurii pot primi vești care le zdruncină încrederea în anumite relații, iar lipsa de control asupra unor situații îi face să se simtă vulnerabili. Este o lună în care răbdarea le va fi pusă la încercare.

Leu

– eșecuri profesionale și frustrări legate de imagine –

Leii resimt din plin influența lui Marte aflat în opoziție cu Soarele lor natal. Acest aspect astral poate aduce tensiuni la locul de muncă, conflicte cu superiorii sau chiar pierderea unei oportunități importante. Imaginea publică a nativilor Leu poate avea de suferit, mai ales dacă au fost implicați în proiecte vizibile.

Veștile proaste pot veni sub forma unor critici, refuzuri sau amânări care le afectează încrederea în propriile forțe. Este recomandat să evite impulsivitatea și să nu reacționeze la provocări.

Fecioară

– probleme de sănătate și instabilitate financiară –

Pentru Fecioare, luna noiembrie este marcată de o cuadratură între Mercur, planeta lor guvernatoare, și Neptun. Acest aspect poate aduce confuzie, oboseală mentală și dificultăți în luarea deciziilor. Veștile proaste pot fi legate de sănătate – fie personală, fie a unei persoane dragi – dar și de instabilitate financiară.

Fecioarele pot descoperi că au fost neglijente cu anumite cheltuieli sau că un plan financiar nu se concretizează. Este o perioadă în care trebuie să fie foarte atente la detalii și să nu se lase copleșite de anxietate.

Citeşte şi: Zodiile afectate de Luna Plină din Taur. Nativii puși la mari încercări din 5 noiembrie

Citeşte şi: Zilele norocoase ale lunii noiembrie pentru zodii. Calendarul surprizelor astrale!

Citeşte şi: Zodiile cărora li se îndeplinesc cele mai arzătoare dorințe în noiembrie. Așteptau acest moment de la începutul anului!

Citeşte şi: Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi

Pești

– dezamăgiri în dragoste și rupturi relaționale –

Peștii sunt profund afectați de tranzitul lui Saturn în semnul lor, care le aduce lecții dure legate de maturitate emoțională și responsabilitate. În noiembrie, acești nativi pot primi vești dureroase din partea partenerului de viață sau pot fi nevoiți să încheie o relație care nu le mai aduce echilibru.

Este o lună în care idealismul lor este pus la încercare, iar realitatea îi obligă să vadă lucrurile așa cum sunt. Deși dureros, acest proces poate fi începutul unei vindecări pe termen lung.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News