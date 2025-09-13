  MENIU  
Zodii care intră într-o perioadă neagră a vieții în septembrie. Tot ghinionul se abate asupra lor!
Raluca Vițu
.

Toamna astrologică din 2025 se anunță intensă și provocatoare pentru mai multe semne zodiacale, în special pentru unii nativi. Sub influența eclipselor, a tranzitelor tensionate și a retrogradărilor planetare, aceste zodii vor fi nevoite să se confrunte cu propriile umbre, să reevalueze decizii importante și să accepte transformări dureroase, dar necesare.

Septembrie deschide un portal astral care nu iartă superficialitatea și cere maturitate, introspecție și curaj.

Berbec

Pentru Berbeci, Luna în semnul lor la începutul lunii aduce o explozie de energie, dar și o tendință accentuată spre impulsivitate. Marte, planeta lor guvernatoare, se află într-un aspect tensionat cu Mercur, ceea ce poate genera conflicte în comunicare, mai ales în plan profesional. Berbecii se simt presați să acționeze, dar lipsa de răbdare le poate aduce pierderi sau rupturi neașteptate.

Eclipsa de Lună din Pești îi obligă să se oprească și să reflecteze la direcția în care se îndreaptă. Este o perioadă în care se pot simți singuri, neînțeleși și epuizați, dar tocmai această criză le poate revela adevăruri esențiale despre ei înșiși.

Taur

Taurii, deși cunoscuți pentru echilibrul lor, vor resimți în septembrie o instabilitate emoțională și financiară accentuată. Luna în Taur din 10 septembrie se aliniază cu Soarele în Fecioară, ceea ce le cere să fie practici și să-și revizuiască planurile pe termen lung. Totuși, influența lui Uranus în semnul lor aduce surprize neplăcute, mai ales în zona carierei și a relațiilor.

Taurii pot fi forțați să renunțe la confortul familiar și să accepte schimbări radicale. Este o lună în care pot pierde oameni, oportunități sau chiar încrederea în propriile alegeri. Dar din această instabilitate se poate naște o nouă viziune, mai autentică și mai curajoasă.

Rac

Pentru Raci, luna septembrie vine cu provocări emoționale majore. Eclipsa de Lună în Pești le activează zona subconștientului și a traumelor nerezolvate. Pot apărea conflicte în familie, tensiuni în relațiile apropiate și o nevoie acută de retragere. Luna în Berbec le aduce o dorință de afirmare, dar se ciocnește de nevoia lor profundă de siguranță.

Racii se pot simți rupți între dorința de a fi văzuți și nevoia de a se proteja. Este o perioadă în care pot apărea regrete, amintiri dureroase și decizii grele. Totuși, dacă aleg să se confrunte cu propriile frici, pot ieși din această lună mai puternici și mai conștienți de valoarea lor.

Fecioară

Deși se află în sezonul lor, Fecioarele nu vor avea parte de liniște. Soarele în semnul lor le amplifică dorința de control și perfecțiune, dar tranzitele astrale le pun în față limitele personale. Mercur, planeta lor guvernatoare, este într-o poziție tensionată, ceea ce le afectează claritatea mentală și capacitatea de organizare. Fecioarele pot simți că totul le scapă din mână: proiecte, relații, sănătate.

Este o lună în care autocritica devine sufocantă, iar nevoia de validare le poate aduce dezamăgiri. Totuși, dacă învață să renunțe la idealuri imposibile și să accepte imperfecțiunea, pot transforma această perioadă într-un moment de eliberare.

Pești

Pentru Pești, eclipsa de Lună din semnul lor este un punct de cotitură. Această lună le aduce revelații dureroase, dar necesare. Peștii se pot simți dezorientați, copleșiți de responsabilități și lipsiți de sprijin. Tranzitele astrale îi obligă să renunțe la iluzii și să vadă realitatea așa cum este. Este o perioadă în care pot pierde oameni sau direcții, dar și una în care pot descoperi cine sunt cu adevărat.

Luna în Taur le oferă un moment de stabilitate, dar doar dacă aleg să fie sinceri cu ei înșiși. Septembrie este pentru Pești o lună de purificare, în care visul se întâlnește cu adevărul, iar sufletul se pregătește pentru renaștere.

Foto – Hepta

