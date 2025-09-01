Zodia care are ghinion în dragoste în septembrie 2025: „O despărțire”

Se anunță furtuni în dragoste pentru o zodie de pământ, în septembrie 2025, susține astrologul Barbara Băcăuanu. Nativii singuri, dar și cei aflați într-o relație vor trece printr-o serie de schimbări ce nu mai suportă amânări.

Ghinion în dragoste în septembrie 2025 pentru o zodie

Fecioarele vor trece printr-o perioadă turbulentă în dragoste în luna septembrie. Atât nativii aflați într-o relație, cât și cei singuri vor fi puși în fața unor adevăruri mai mult sau mai puțin dureroase, potrivit astrologului Barbara Băcăuanu.

„Chit că sunt singuri sau într-o relație, vor avea parte de schimbări”, a spus astrologul, la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Citește și: Zodii care rămân singure la început de toamnă. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor!

Ce se întâmplă cu nativii în relații

Nativii Fecioară care au făcut compromis după compromis pentru partenerii lor vor fi nevoiți să poarte discuții serioase despre viitorul relațiilor lor. Dacă până acum au băgat sub preș diverse probleme, acum este momentul propice să le readucă în atenția partenerilor lor. Indiferent de rezultat, continuarea sau încheierea unei relații, Fecioarele vor face un pas important către un viitor mai fericit.

„Pentru cei care sunt în relații, poate nepotrivite, sau care nu și-au rezolvat problemele la momentul oportun, poate au amânat sau neglijat, ori le-au trecut cu vederea, sau au băgat sub preș ce nu era ok în relația respectivă, este posibil ca acele probleme să se declanșeze cu o mai mare putere. Să fie vizibile cu totul, să nu mai aibă nicio șansă de a le amâna sau ignora.

Nu este o energie care să le facă rău, ci care să-i ajute să conștientizeze și să rezolve. Dacă rezolvă, relația se poate îmbunătăți foarte mult și pot face pași rapizi în relația pe care o au, într-un sens pozitiv. Ori, acolo unde nu se mai pot rezolva lucruri, o despărțire este binevenită”, a spus Barbara Băcăuanu, pentru sursa citată.

Citește și: Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Ce se întâmplă cu nativii singuri

Cât despre nativii Fecioară singuri, luna septembrie va aduce schimbări în ceea ce privește modul lor de a se raporta la un partener și la o relație.

„Pentru cei singuri, eclipsa poate să aducă o schimbare, nu neapărat în sensul în care să le aducă un partener, dar în a schimba ceva în energia lor care să-i facă să se deschisă către un partener”, a mai explicat astrologul.

Energia eclipsei de Lună din seara de 7 septembrie va scoate Fecioarele din zona de confort și le va îndemna să privească cu sinceritate situațiile pe care poate le-au tot evitat sau amânat.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News