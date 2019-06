Lună Plină în semnul Săgetător. Ce capitol din viață încheie fiecare zodie

Luna Plină este un moment al culegerii roadelor, al încheierii unui capitol de viață pentru a face loc altuia nou, chiar am putea afirma că Lună Plină se supune legii karmei, cu alte cuvinte, culegem ceea ce am semănat, prin urmare doar de noi depinde ca recolta să fie pe măsura așteptărilor, și, mai exact, punctez că vom culege ceea ce am semănat la Luna Nouă din Săgetător care s-a format în luna decembrie 2018. Prin urmare, vă sfătuiesc să vă întoarceți la finele anului trecut și să analizați ce ați demarat atunci, ce decizii ați luat și ce acțiuni ați întreprins pentru că acum veți culege roadele.

Luna Plină în Săgetător se petrece în opoziție cu Soarele aflat în zodia Gemeni, prin urmare axa aceasta va fi puternic activată, dar și axa familie – carieră. Deci, la modul general, acesta va fi terenul de joc, aici vom fi tentați să facem marile schimbări, schimbări care vor viza perspectivele profesionale și modul de relaționare cu cei dragi. Este foarte important de punctat că întocmai guvernatorul zodiei Săgetător, Marele Benefic al Zodiacului, Jupiter, se află în această perioadă în mers retrograd prin zodia de domiciliu, adică prin Săgetător, prin urmare ne cere să facem niște reevaluări ale acțiunilor noastre, niște revizuiri de mentalitate și să lăsăm trecutul în spate, mai corect spus, să avem curaj să privim cu încredere și optimism către viitor. Țineți cont că această Lună Plină vorbește de încheierea unei etape și de achitarea unei plăți karmice.

Jupiter, aflat în sectorul familiei, face un aspect tensionat și deloc de neglijat cu planeta Neptun aflată în zodia Pești, zodia sa de domiciliu, de aceea vă sfătuiesc să nu vă avântați în decizii majore legate de casă și familie pentru că tendința momentului este să vă iluzionați, să visați cu ochii deschiși și vă entuziasmați de o fantasmă, de ceva ce se va dovedi a fi ireal în viitor. Este favorizată o atitudine naivă în relațiile cu familia, dar și în relațiile cu partenerul de viață și partenerii de afaceri. Vă poate, însă, ajuta din plin credința în Dumnezeu, pentru că Săgetătorul este un simbol al Divinității și spiritualității, alături de Pești. Rugați-vă să primiți răspunsuri și întorceți-vă fața către credință.

În acest context astrologic al momentului mai punctăm că Saturn, planeta Învățător, este retrogradă în zodia Capricorn, pe care o și guvernează, acolo unde se află karma cu care venim din trecut (inclusiv din altă viață pentru cei care îmbrățișează ideea reîncarnării), prin urmare ne putem aștepta ca situații din urmă să ne ajungă acum și să ne ceară să le conștientizăm, să le vindecăm și astfel să le depășim. Ei bine, aspectul plăcut pe care-l face cu Neptun ne cere răbdare, înțelepciune și evidențiază faptul că visele și aspirațiile noastre, dacă ne învățăm lecțiile și suntem pregătiți, se vor concretiza, iar domeniile activate sunt iubirea, copiii, creativitatea (Atenție! Acum putem transforma un hobby într-o sursă de venit)

Iată cum va fi influențată fiecare zodie în parte de contextul astrologic format la Luna Plină din Săgetător! Vă recomand să vă citiți și zodia în care aveți ascendentul!

Berbec

Cei născuți în zodia Berbec au parte de o perioadă împactantă în sectorul filosofiilor și convingerilor de viață. Acești nativi pot să-și schimbe radical principiile, posibil chiar în urma unei călătorii, unui curs, seminar sau în urma unui dialog cu o persoană înțeleaptă. Nativii pot simți remușcări și păreri de rău vizavi de o decizie luată în decembrie 2018 care să aibă legătură cu străinătatea, cu actele, contractele și justiția, dar acestea vor fi roadele pe care le vor culege acum. Nu au de ce să se teamă deoarece Micul Înțelept și Vindecătorul zodiacului, Chiron se află în semnul lor, și-i va ghida în luarea celor mai bune decizii de viitor, însă, atenție, nu trebuie luate în această perioadă. Nativii vor privi cu multă înțelepciune o situație legată de carieră și vor fi mult mai liniștiți cu privire sectorul profesional.

Taur

Cei născuți în zodia Taur au parte de această lunație pe o casă karmică care vorbește despre secrete, intimitate si sexualitate, dar și despre banii deținuți împreună cu partenerul de viață, despre moșteniri. Se vor culege roadele în aceste direcții, mai ales dacă deciziile au fost luate și acțiunile au fost întreprinse la finele anului trecut. Pentru acești nativi se formează un aspect plăcut între Uranus, planeta marilor schimbări, și Luna Neagră, karma negativă cu care vin din trecut (chiar din altă viață), ceea ce ar putea să însemne încheierea unui episod dureros, trist care i-a marcat. Poate fi legat de locul de muncă, de starea de sănătate sau de soț/soție. Zona studiilor înalte este foarte bine aspectată și ar putea avea parte de schimbări remarcabile în gândire, legate de principiile și filosofiile de viață. Pentru unii nativi se conturează schimbări de domiciliu, de loc de muncă și chiar plecări în străinătate, însă mai mult cu scop profesional decât relaxant.

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni au parte de această Lună Plină întocmai în sectorul parteneriatelor și al căsătoriei. Pentru acești nativi se va încheia o etapă deschisă la finele anului trecut și care are legătură cu modul în care au relaționat, au interacționat cu soțul/soția sau partenerii de afaceri. Li se cere detașare, echilibru, toleranță și înțelepciune în dialog și acțiuni. Nu este momentul deciziilor radicale, mai ales că aspectele astrologice ale momentului favorizează o ruptură, un divorț, încheierea unui parteneriat. Însă, este foarte probabil ca cei care au discutat despre despărțire și au luat deja decizia de a merge pe drumuri separate, acum chiar să semneze actele de divorț. Impactul acestei lunații cade și asupra carierei și sunt sfătuiți să evite situațiile la limită, radicalismul, situațiile riscante pentru că pot comite erori grave acum și prețul va fi mare. Cu alte cuvinte, vor fi confuzi acum și nu trebuie să ia decizii legate de carieră, mai ales că se conturează și un aspect karmic mai puțin plăcut, complicat, deranjant, cu Luna Neagră, karma din trecut (lecția dură cu care vin din altă viață), iar aceasta se află întocmai pe casa muncii și a sănătății. Răbdarea le va fi cel mai bun aliat în această perioadă.

Rac

Cei născuți în zodia Rac vor deveni mai îndrăzneți odată cu această lunație și vor simți nevoia să spună lucrurilor pe nume. Se poate acum să culeagă niște roade legate de locul de muncă (poate ale unor proiecte demarate în decembrie 2018) și nu este exclus să-și schimbe jobul. Sănătatea poate fi încercată în această perioadă, mai ales dacă nu vor ști să se detașeze de probleme și să-și dozeze energia. Se cere mai multă atenție în relația cu colegii de muncă. Nu este indicat să facă dezvăluiri prea intime și confesiuni legate de viața personală. Li se cere prudență în relația cu persoanele din străinătate, dar și în planificarea cîlîtoriilor peste hotare.

Leu

Cei născuți în zodia Leu vor culege roadele unor acțiuni demarate la finele anului trecut și care vizează relația cu persoana iubită, cu copiii, dar și zona de distracție și hobby-uri. Moment de vindecare karmic. Astfel, această lunație le poate aduce încheierea unei relații sentimentale, rezolvarea (schimbarea) unei situații care vizează o problemă legată de situația copiilor (acest aspect poate aduce inclusiv o sarcină), dar și demararea/încheierea unui proiect creativ, artistic, legat de activități distractive. Atenție la mândrie, la supremație și la lupta pentru putere, însă atenție și la zona financiară, mai ales dacă este vorba de bani în comun cu partenerul de viață. Există risc de pierderi, înșelăciune.

Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară vor face o serie de schimbări în această perioadă legate de principiile de viață, de crezurile personale și credințele înrădăcinate. Tot ceea ce este legat de casă și familie se va activa acum, iar acțiunile de la finele anului trecut vor avea ocazia să se încheie și astfel nativii să culeagă roadele. O serie de secrete de familie pot ieși acum la suprafață. Nu este momentul să se ia decizii radicale acum pentru că pot exsita neînțelegeri, denaturări, confuzii și piedici.

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță vor avea parte de Luna Plină pe casa comunicării, astfel vedem ca nativii să încheie un proces amplu de gândire, să schimbe niște principii și concepții, să încheie niște studii sau chiar să finalizeze o negociere. De asemenea, Balanțele pot face schimbări legate de locul de muncă și nu este exclus să descopere un talent pe care să-l transforme într-o sursă de venit.

Scorpion

Cei născuți în zodia Scorpion pot aborda în această perioadă teme legate de bani, de resurse financiare și acest aspect poate aduce încheierea unui proiect și culegerea roadelor. Punctăm că nativii pot deveni cheltuitori, risipitori și pot avea parte de pierderi financiare dacă nu sunt atenți și răbdători. Nu este momentul nici să se afișeze cu luxul și nici să facă investiții riscante. Sfatul nostru este să transforme o pasiune, un hobby într-o sursă suplimentară de venit. Lupte interioare legate de principii, de credințe și de relația cu străinătatea, de călătorii se pot da acum și cel mai bine ar fi să evite luarea deciziilor radicale, majore în această perioadă. Atenție la problemele cu legea și cu autoritățile!

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător pot culege acum roadele propriilor lor acțiuni întreprinse în trecut, mai exact la finele anului 2018. O etapă legată de credințele personale și convingerile de viață se poate încheia acum. Vizată va fi, de asemenea și viața de familie, intimitatea, relația cu persoana iubită și este de preferat să evite deciziile majore și radicale. Este de preferat ca în această perioadă să fie răbdători și să nu se aventureze în domenii noi pentru a nu fi dezamăgiți.

Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn au ocazia în această perioadă să vindece niște dureri din trecut, niște angoase, frici, temeri care nu-i lasă să evolueze. Nativii se pot întâlni cu persoane din trecut pentru a încheia o etapă deschisă în luna decembrie a anului trecut. De asemenea, o relație ascunsă poate ieși acum la iveală sau o problemă de sănătate mai veche se poate manifesta acum, va cere tratament și vindecare. Provocări parteneriale și relaționale vor exista acum, deci se cere înțelepciune în abordarea acestora. Nativii sunt sfătuiți să se întoarcă la spiritualitate și credință pentru a depăși cu bine contextul astrologic al momentului.

Vărsător

Cei născuți în zodia Vărsător pot încheia o relație de prietenie care nu-i mai reprezintă, mai ales dacă este vorba de persoane pesimiste din jur, care îi trag pe nativi în spate. Se pot culege roadele unui plan, proiect demarat în decembrie 2018. Pe de altă parte, aspirațiile nativilor se pot concretiza în această perioadă sau, cel puțin, pot fi privite cu alți ochi, cu mai multă încredere în reușită. Se cere prudență la capitolul financiar și evitarea cheltuielilor care nu sunt urgente, inclsuiv a investițiilor.

Pești

Cei născuți în zodia Pești pot avea ocazia de a încheia și a culege roadele unei etape profesionale, cel mai probabil edschisă la finele anului trecut. Nu este exclus să fie vorba de o schimbare de direcție în carieră sau o reconturare a imaginii create la locul de muncă. Ceea ce este important de punctat pentru acești nativi, este nevoia de a rămâne ancorați în realitate și punctăm asta deoarece tind să-ți creeze false iluzii și vise nerealiste, posibil legate de carieră, de familie sau de persoana iubită.

