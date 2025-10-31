  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 3 – 9 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să o ia de la zero. Schimbări drastice: renunță la oamenii toxici din viața ei și își dă demisia de la serviciu

Horoscop săptămânal 3 – 9 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să o ia de la zero. Schimbări drastice: renunță la oamenii toxici din viața ei și își dă demisia de la serviciu

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 3 – 9 noiembrie 2025. O săptămână cu transformări radicale pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în prima săptămână a lunii octombrie. Previziuni pentru toate zodiile.

Leu, săptămâna aceasta Universul îți dă semnalul clar că un capitol s-a încheiat. Cu Soarele și Pluton într-o tensiune puternică, se anunță o perioadă de eliberare profundă, în care ești forțat să renunți la tot ceea ce îți consumă energia – fie că vorbim de relații toxice, prietenii superficiale sau un loc de muncă ce nu te mai reprezintă.

Horoscop săptămânal 3 – 9 noiembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Evenimente astrale:

Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la un restaurant din București. În ce ipostaze au fost fotografiați / Foto
Recomandarea zilei

4 noiembrie – Marte în Săgetător
5 noiembrie – Lună Plină – Luna Castorului
3 – 4 noiembrie – ploaie de meteoriți, Tauridele
8 noiembrie – Saturn retrograd în Taur
8 – 9 noiembrie – ploaie de meteoriți, Tauridele Nordice
9 noiembrie – Mercur retrograd în Săgetător

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Berbec, săptămâna aceasta ești plin de energie și determinare, sub influența lui Marte care îți energizează zodia. Încrederea în tine crește vizibil, iar acest impuls te poate propulsa către roluri de lider la locul de muncă. Colaborările devin productive și bazate pe respect reciproc. Spre sfârșitul săptămânii, ai nevoie de un moment de reflecție asupra realizărilor recente pentru a-ți contura clar direcția viitoare. În dragoste, pasiunea se reaprinde, iar comunicarea devine intensă și plină de dinamism. Cei singuri pot avea o întâlnire surprinzătoare, cu potențialul unei conexiuni electrizante. Pe plan financiar, prudența este esențială – cere sfatul unui specialist înaintea investițiilor majore. Echilibrul între energie și odihnă este cheia pentru menținerea sănătății. Activitățile de meditație te pot ajuta să-ți canalizezi forța interioară. Social, ești căutat și apreciat – participă la evenimente, dar rămâi fidel valorilor tale.

Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Taur, această săptămână este despre echilibru între nevoile materiale și liniștea spirituală. Tranzitul lui Venus prin semnul tău pune accent pe relații și pe îngrijirea de sine. Dragostea înflorește – fie că reaprinzi flacăra într-o relație existentă, fie că întâlnești o persoană nouă, sinceritatea și răbdarea sunt cheia. Profesional, e timpul pentru reevaluare: clarifică-ți obiectivele pe termen lung și stabilește pași realiști pentru atingerea lor. Din punct de vedere financiar, evită achizițiile impulsive și revizuiește strategia de buget. Activitățile care te reconectează cu natura – yoga, plimbări în aer liber – reduc stresul și te ancorează în prezent. Lasă-ți creativitatea să curgă: pictează, scrie sau explorează un hobby nou. La mijlocul săptămânii, o conversație importantă îți poate schimba perspectiva asupra unui aspect personal. Weekendul aduce apropiere de familie și momente pline de armonie.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Gemeni, comunicarea este asul tău în mânecă în această săptămână, sub influența lui Mercur. Dialogurile-cheie pot redefini direcții importante din viața ta. Ascultă feedbackul celorlalți – te poate ajuta să perfecționezi idei și să optimizezi procese, mai ales în domeniul profesional. Relațiile se animă: cei singuri pot întâlni o persoană fascinantă, iar cuplurile redescoperă conexiunea intelectuală. Financiar, revizuiește planurile de economisire – ajustările mici aduc câștiguri mari pe termen lung. Menține-ți echilibrul psihic prin activități care îți stimulează mintea: lectură, puzzle-uri sau scris. Pe la mijlocul săptămânii, vei jongla între sarcini personale și profesionale – stabilește priorități clare. Creativitatea atinge cote înalte, iar ideile tale pot deveni proiecte de succes. Weekendul promite întâlniri sociale benefice, care pot duce la colaborări importante.

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Rac, săptămâna aceasta Universul te încurajează să te conectezi la emoțiile tale profunde. Influența Lunii îți amplifică sensibilitatea și te ajută să-ți înțelegi mai bine nevoile interioare. Casa și familia devin centrul atenției – creează-ți un spațiu care să-ți ofere liniște și confort. În dragoste, ai ocazia să vindeci vechi răni și să întărești legături prin conversații sincere. Profesional, oportunitățile vin pe tăcute, necesitând răbdare și discernământ. Evită investițiile riscante – cere părerea unui expert înainte de a lua decizii financiare importante. Sănătatea se îmbunătățește prin alimentație echilibrată și grijă față de starea emoțională. Scrisul, muzica sau arta pot deveni forme de eliberare. Spre sfârșitul săptămânii, ai tendința să te retragi, dar nu te izola complet – caută echilibrul între introspecție și conexiune.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Urmează o schimbare pe cât de radicală, pe atât de necesară. În ultimele luni, ai simțit tot mai clar că nu mai poți progresa atâta timp cât rămâi în același context. Acum, astrele îți oferă curajul să spui “ajunge” și să alegi o cale nouă, în acord cu cine ești cu adevărat.
Renunțarea nu va fi ușoară, însă este benefică. În plan profesional, o demisie sau o repoziționare bruscă îți deschide ușa către un drum mai autentic, poate chiar spre o vocație pe care ai ignorat-o până acum. În plan personal, te eliberezi de manipulări și de oameni care te limitează – și, odată făcut acest pas, energia ta se regenerează spectaculos.
Aceasta este o săptămână a renașterii, Leu. Ce se destramă acum, o face pentru a face loc unei versiuni mai puternice, mai lucide și mai libere a ta. Pluton cere curaj, iar tu îl ai. Ai încredere că Universul nu ia nimic fără să ofere ceva mai bun în schimb.
Sfatul astrologului: nu te teme să închizi uși. Ce se termină acum nu te mai servea. Ce urmează va fi exact ce ai nevoie pentru a străluci din nou – dar de data aceasta, în propria ta lumină.

Citește și: Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Fecioară, săptămâna aceasta atenția ta la detalii te face de neoprit. Mercur îți oferă claritate și putere de analiză, ajutându-te să gestionezi sarcini complexe cu eficiență. La serviciu, e momentul să-ți impui standardele și să-ți organizezi rutina pentru performanță maximă. În relații, sinceritatea și comunicarea directă sunt vitale – nu lăsa loc ambiguităților. Situația financiară este stabilă, dar economisirea rămâne prioritară. Ai grijă de sănătatea ta mentală și fizică prin activități care aduc echilibru: meditație, plimbări sau yoga. Ocupă-te de proiecte casnice care îți aduc ordine și satisfacție. La mijlocul săptămânii, vei găsi soluții inspirate la probleme persistente. Weekendul e perfect pentru relaxare în natură sau momente de introspecție. Conversațiile profunde cu persoane apropiate îți pot oferi o nouă perspectivă. E o perioadă de creștere personală și reechilibrare.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Balanță, armonia revine în viața ta în această săptămână. Venus îți accentuează farmecul și rafinamentul, aducând noroc în relații și în sfera socială. E o perioadă favorabilă pentru dragoste și relaxare, dar și pentru colaborări bazate pe respect și echilibru. În plan profesional, tactul și diplomația sunt esențiale – prin ele poți obține progrese semnificative. Financiar, e momentul pentru o analiză atentă a bugetului și pentru ajustări inteligente. Pe planul sănătății, activitățile care aduc armonie – yoga, înotul, dansul – îți mențin tonusul și calmul. Venus îți stimulează creativitatea, oferindu-ți inspirație artistică și motivație. La mijlocul săptămânii, un proiect personal poate atinge o etapă de succes. Spre weekend, lasă-ți sufletul să se hrănească din frumos: artă, muzică, conversații profunde.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Scorpion, săptămâna aceasta anunță o etapă profund transformatoare, odată cu Soarele care îți luminează sectorul creșterii personale. Este momentul ideal pentru introspecție și pentru a accepta schimbările care se conturează în interiorul tău. Intuiția devine busola ta principală, ghidându-te spre decizii inspirate atât în plan personal, cât și profesional. În dragoste, are loc o adevărată metamorfoză: sinceritatea aduce claritate și apropie inimile, consolidând legături autentice. Cei singuri pot fi atrași magnetic de o persoană misterioasă și fascinantă. Cariera se află într-un proces de evoluție – planificarea strategică și folosirea abilităților tale în direcții noi pot genera succesul dorit. Din punct de vedere financiar, stabilitatea se obține prin prudență și gestionare atentă – evită cheltuielile impulsive. Echilibrul minte-trup se menține prin practici introspective precum meditația sau scrisul. La mijlocul săptămânii, o revelație importantă îți oferă claritate asupra dorințelor pe termen lung. Creativitatea înflorește, iar proiectele care îți aprind pasiunea îți pot aduce satisfacții neașteptate.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Săgetător, optimismul și dorința de aventură te definesc în această săptămână. Universul îți oferă oportunități de extindere – fie prin călătorii, fie prin noi forme de învățare și explorare. Acceptă-le cu entuziasmul tău caracteristic. În dragoste, experiențele noi aduc prospețime și profunzime relațiilor, iar pentru cei singuri, o întâlnire cu o persoană energică și liberă de prejudecăți poate reaprinde flacăra pasiunii. Pe plan profesional, inițiativa și ideile inovatoare atrag atenția și pot influența decizii importante. Situația financiară este în creștere, dar cere prudență – investește chibzuit. Sănătatea ta înflorește dacă îmbini mișcarea fizică cu stimularea mentală – drumețiile sau activitățile în aer liber îți reîncarcă bateriile. La mijlocul săptămânii, o oportunitate neașteptată de dezvoltare personală îți stârnește curiozitatea și deschide drumuri noi. Weekendul aduce evenimente sociale pline de energie

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Capricorn, determinarea și disciplina sunt aliații tăi în această săptămână. Marte îți activează sectorul carierei, oferindu-ți energia și ambiția necesare pentru a prelua inițiativa și a inspira echipa. Comunică-ți clar obiectivele și vei observa cum respectul celor din jur se consolidează. În dragoste, răbdarea și empatia aduc armonie – exprimă-ți sentimentele deschis și rezolvă tensiunile prin dialog. Cei singuri pot cunoaște o persoană promițătoare, mai ales în contexte profesionale. Din punct de vedere financiar, planificarea atentă și viziunea pe termen lung sunt cheia prosperității – este o perioadă bună pentru investiții strategice. Sănătatea cere echilibru între efort și odihnă – oferă-ți momente de relaxare și reconectare. Mijlocul săptămânii aduce claritate în privința direcției viitoare, iar ideile noi pot redefini traseul tău profesional. Creativitatea se manifestă prin acțiune – implică-te în proiecte practice, care te motivează. Weekendul aduce momente calde petrecute cu familia.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Vărsător, săptămâna aceasta este despre inovație și conexiuni sociale. Uranus îți amplifică creativitatea și dorința de a împărtăși idei originale. Fii curajos în exprimare – reacțiile vor fi surprinzător de pozitive. Colaborările profesionale se dovedesc productive, iar implicarea în proiecte de echipă poate genera oportunități neașteptate. În dragoste, relațiile se aprofundează prin interese comune; exprimă-ți emoțiile sincer și autentic. Din punct de vedere financiar, e momentul să explorezi soluții noi sau investiții inovatoare. Sănătatea mentală devine prioritară – caută activități care îți stimulează mintea și te inspiră. La mijlocul săptămânii, un moment de conștientizare îți clarifică anumite aspecte personale care cer atenție. Implică-te în proiecte creative sau acțiuni de comunitate care te motivează. Weekendul aduce interacțiuni sociale revigorante și oportunități de afirmare.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 3 – 9 noiembrie 2025

Pești, intuiția și empatia ta ating cote maxime în această săptămână, sub influența lui Neptun. Trăirile interioare se adâncesc, iar conversațiile autentice aduc conexiuni emoționale și spirituale puternice. În dragoste, armonia revine prin înțelegere și compasiune, iar cei singuri pot atrage persoane care rezonează profund cu energia lor. Pe plan profesional, pot apărea schimbări subtile, dar semnificative – ai încredere în instinctele tale și fii atent la detaliile care contează. Din punct de vedere financiar, revizuiește-ți prioritățile – o decizie inspirată poate aduce stabilitate. Sănătatea beneficiază de echilibru între trup și suflet; dansul, meditația sau artele pot aduce relaxare și echilibru emoțional. La mijlocul săptămânii, o revelație importantă îți luminează dorințele reale și îți oferă curajul de a face schimbări. Creativitatea ta înflorește și aduce satisfacții neașteptate. Spre weekend, caută liniștea – timpul petrecut în singurătate sau cu oameni de suflet îți reîncarcă energia.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Fanatik
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
GSP.ro
Singura jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor le-a răspuns criticilor: „Altele au mai mari, ai mei sunt falși, atât”
Singura jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor le-a răspuns criticilor: „Altele au mai mari, ai mei sunt falși, atât”
Click.ro
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Citește și...
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Facturi mai mari de la 1 noiembrie. Cât vom plăti pentru energie și căldură
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zi de aur! Norocul bate la ușa! O zodie se bucură de bani, dragoste și succes în carieră
Horoscop noiembrie 2025. Astrele o iubesc. O zodie primește noroc, vești bune și bani. Urmează schimbări importante
Zodiile care scapă de ghinion în noiembrie. Universul le rezervă surprize colosale!
Scapă rapid de durerile de cap
Fratele Ștefania Szabo, mesaj dureros înainte de înmormântarea surorii lui: Un moment de grea încercare și durere pentru familia noastră

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Ce diferență de vârstă este între ei și câți copii au
Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Ce diferență de vârstă este între ei și câți copii au
Ana, fiica lui Adrian Daminescu, s-a căsătorit în secret în America. Nunta s-a desfășurat pe patru zile
Ana, fiica lui Adrian Daminescu, s-a căsătorit în secret în America. Nunta s-a desfășurat pe patru zile
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Elle
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cum se descurcă Roxana Nemeș în postura de mamă de gemeni: „Nu mai pot”
Cum se descurcă Roxana Nemeș în postura de mamă de gemeni: „Nu mai pot”
Tatăl Andreei Esca, probleme medicale. Ce i-a transmis știrista la cei 87 de ani: „Mulțumesc medicilor și la mulți ani, tata!”
Tatăl Andreei Esca, probleme medicale. Ce i-a transmis știrista la cei 87 de ani: „Mulțumesc medicilor și la mulți ani, tata!”
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo. Femeia are o funcție grea în Buzău
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo. Femeia are o funcție grea în Buzău
Cine sunt concurenții din echipa Visătorii de la „Desafio: Aventura”. Un gimnast, o cântăreață și un cioban, printre cei care luptă pentru marele premiu
Cine sunt concurenții din echipa Visătorii de la „Desafio: Aventura”. Un gimnast, o cântăreață și un cioban, printre cei care luptă pentru marele premiu
Observator News
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Libertatea pentru Femei
E divorțul momentului în România! Milionarul și topmodela și-au spus adio după mulți ani de iubire și un copil superb împreună. Ce s-a întâmplat
E divorțul momentului în România! Milionarul și topmodela și-au spus adio după mulți ani de iubire și un copil superb împreună. Ce s-a întâmplat
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Povestea cutremurătoare a Mariei, 33 de ani: „Menopauza precoce a fost un tsunami care mi-a trecut prin corp”
Povestea cutremurătoare a Mariei, 33 de ani: „Menopauza precoce a fost un tsunami care mi-a trecut prin corp”
„Pentru noi, e fără precedent” – locuitorii trăiesc cu restricții dure la apă
„Pentru noi, e fără precedent” – locuitorii trăiesc cu restricții dure la apă
Secretul japonez pentru o siluetă perfectă: rețeta „apei japoneze” care cucerește internetul și promite să topească grăsimea abdominală
Secretul japonez pentru o siluetă perfectă: rețeta „apei japoneze” care cucerește internetul și promite să topească grăsimea abdominală
De ce alegem să purtăm negru: ce spun psihologii despre oamenii care nu renunță niciodată la această culoare
De ce alegem să purtăm negru: ce spun psihologii despre oamenii care nu renunță niciodată la această culoare
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton