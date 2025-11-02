  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 3 noiembrie 2025. Surpriză uriașă pentru o zodie. O veste neașteptată le aduce lacrimi de fericire

Horoscop 3 noiembrie 2025. Surpriză uriașă pentru o zodie. O veste neașteptată le aduce lacrimi de fericire

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 3 noiembrie 2025. O zi cu momente fericite pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua de azi vine cu o energie astrală cu totul specială pentru nativii din zodia Pești. După o perioadă tensionată, marcată de incertitudine și introspecție, Universul pare în sfârșit să le ofere recompensa mult așteptată. Tranzitul Lunii printr-un semn de apă activează sectorul emoțiilor profunde, dar și al împlinirilor personale, ceea ce aduce o veste cu un impact emoțional uriaș – o veste care le poate schimba complet direcția vieții.

Horoscop 3 noiembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Berbec, ziua de azi îți aduce un val de energie și motivație care te împinge să te autodepășești. Alinierea Lunii te ajută să finalizezi sarcini amânate de ceva vreme. Marte, planeta ta guvernatoare, îți alimentează determinarea și îți dă curajul să-ți afirmi poziția atât în plan profesional, cât și personal. Totuși, influența lui Mercur te avertizează asupra cheltuielilor impulsive – fii atent la deciziile financiare. În dragoste, sinceritatea și entuziasmul tău ajută la clarificarea neînțelegerilor. Cei singuri pot avea parte de o întâlnire neașteptată cu potențial romantic. Dincolo de agitație, rezervă-ți timp pentru reflecție și echilibru interior. Canalizează-ți energia în activități fizice pentru a evita suprasolicitarea. Spre seară, relaxează-te cu o activitate creativă sau ceva care te destinde – o seară liniștită e exact ce ai nevoie pentru a-ți reîncărca bateriile.

Detalii neștiute despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux
Detalii neștiute despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Taur, ziua de azi te invită la stabilitate și echilibru. Cu Venus amplificându-ți farmecul, este momentul perfect pentru a rezolva tensiuni în relațiile apropiate. Exprimă-ți deschis sentimentele și vei restabili armonia. Saturn sugerează prudență financiară – verifică-ți bugetul și evită riscurile inutile. Nu e ziua ideală pentru investiții, ci pentru consolidarea rezultatelor și aprecierea lucrurilor simple. În plan profesional, calmul tău natural te ajută să gestionezi situații delicate. Starea de bine se menține prin relaxare și îngrijire personală – un masaj sau o baie caldă îți pot face minuni. Spre seară, regăsește liniștea ascultând muzică sau citind ceva care îți hrănește sufletul. Finalul zilei aduce claritate și o stare de împăcare interioară.

Citește și: Zodiile cărora li se îndeplinesc cele mai arzătoare dorințe în noiembrie. Așteptau acest moment de la începutul anului!

Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Gemeni, comunicarea este atuul tău principal azi. Cu Mercur de partea ta, ideile curg ușor și te ajută să te faci remarcat la locul de muncă. Negocierile și colaborările sunt favorizate, dar nu uita să asculți la fel de mult cât vorbești. În plan sentimental, Luna te îndeamnă la empatie – ascultă-ți partenerul, iar legătura dintre voi se va adânci. Cei singuri pot atrage persoane interesante prin conversații spontane. Pe plan financiar, deciziile chibzuite vor da roade pe termen lung. Menține-ți claritatea mentală prin activități relaxante și mindfulness. Creativitatea este în plină formă – folosește-o pentru a aduce un strop de originalitate în tot ce faci. Spre seară, momentele petrecute cu cei dragi îți vor aduce zâmbete și energie pozitivă.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Rac, astăzi Luna îți activează latura emoțională și îți sporește intuiția. Ai încredere în instinctele tale, mai ales în chestiuni de familie sau relații. Este o zi ideală pentru a aduce armonie în cămin și pentru a te ocupa de spațiul personal. Profesional, se recomandă munca în echipă – abilitățile tale diplomatice pot aplana conflicte. Financiar, fii atent la cheltuieli și evită investițiile riscante. Sănătatea emoțională este prioritară: scrie, meditează sau discută deschis cu cineva apropiat. Spre seară, relaxează-te acasă – o cină în familie sau o plimbare sub clar de lună te va ajuta să te reechilibrezi. Atmosfera de azi favorizează liniștea și vindecarea sufletească.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Leu, astăzi strălucești în toată puterea cuvântului. Soarele îți amplifică magnetismul și carisma, iar oamenii sunt atrași de energia ta pozitivă. La locul de muncă, ești motorul echipei – condu, inspiră și arată-ți viziunea. Totuși, Venus te avertizează asupra cheltuielilor impulsive; evită achizițiile costisitoare. În dragoste, generozitatea și pasiunea ta reaprind scânteia în cuplu. Cei singuri pot întâlni o persoană care le oglindește spiritul vibrant. Sănătatea ta depinde de echilibrul între efort și relaxare – o activitate fizică intensă te va ajuta să îți menții tonusul. Spre seară, o ieșire în oraș sau o activitate creativă îți va aduce bucurie și apreciere.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Fecioară, azi ești într-o formă excelentă pentru muncă de detaliu și eficiență maximă. Mercur îți sprijină analiza și organizarea, făcându-te un adevărat exemplu de productivitate. Este momentul perfect pentru a finaliza proiecte sau pentru a aduce ordine în haos. Financiar, Marte te ajută să-ți planifici resursele inteligent, consolidând stabilitatea. În dragoste, sinceritatea și dialogul clar vor restabili armonia. Ai grijă de sănătate printr-un stil de viață ordonat – mese regulate, odihnă și mișcare. O activitate creativă sau o pasiune veche îți poate aduce satisfacții neașteptate. Spre seară, relaxează-ți mintea cu o carte bună sau o sesiune de meditație.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Balanță, ziua de azi aduce echilibru și armonie în toate planurile. Venus îți amplifică farmecul și îți deschide calea către relații mai profunde și cooperări benefice. Este o perioadă ideală pentru a rezolva conflicte și pentru a restabili pacea în familie sau la serviciu. Profesional, diplomația ta naturală te ajută să câștigi respectul celor din jur. Jupiter îți aduce un impuls spre generozitate – fii atent să nu exagerezi cu cheltuielile. Sănătatea cere echilibru între trup și minte – yoga sau mersul pe jos pot face minuni. Spre seară, te vei bucura de o atmosferă caldă alături de oameni dragi. Armonia pe care o creezi astăzi te va însoți și în zilele următoare.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Scorpion, ziua de azi te îndeamnă la introspecție profundă și transformare. Luna scoate la suprafață aspecte ale vieții tale care necesită schimbare, invitându-te să renunți la poverile inutile și să îmbrățișezi renașterea personală. Intuiția ta este amplificată – ai încredere în instinctele tale, mai ales în chestiuni legate de iubire și bani. În plan profesional, această claritate interioară te ajută să navighezi situații complexe, dar ziua cere mai degrabă strategie decât acțiune impulsivă. Din punct de vedere financiar, Saturn te avertizează să eviți riscurile inutile și să prioritizezi stabilitatea. Relațiile beneficiază de sensibilitatea ta crescută, care favorizează reconcilierea și vindecarea prin sinceritate și empatie. Pentru sănătate, sunt recomandate rutine de detoxifiere sau practici care aduc echilibru corpului și minții. O sesiune de meditație sau câteva momente de reflecție pot aduce o reală reîncărcare spirituală.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Săgetător, ziua de azi este încărcată cu energie pozitivă și dorință de explorare. Jupiter îți amplifică spiritul de aventură, făcând din această zi un moment excelent pentru planuri de călătorie sau activități care îți lărgesc orizontul. În plan profesional, entuziasmul tău molipsitor inspiră echipa și atrage oportunități neașteptate. Financiar, norocul îți surâde, însă păstrează un echilibru – gestionează câștigurile cu prudență. În dragoste, sinceritatea și umorul tău creează legături autentice și pline de bucurie. Spontaneitatea te favorizează – o ieșire neplanificată s-ar putea transforma într-o amintire de neuitat. Pe partea de sănătate, energia e la cote înalte – canalizeaz-o prin mișcare, sport sau activități în aer liber. Spre seară, o conversație filozofică sau o activitate culturală îți va stimula mintea și sufletul.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Capricorn, ziua de 3 noiembrie îți cere disciplină și planificare atentă. Stelele te susțin în stabilirea obiectivelor pe termen lung și în construirea unei baze solide pentru viitor. În carieră, perseverența ta dă roade – poți primi recunoaștere sau o nouă oportunitate de avansare. Ai grijă, însă, la comunicare: claritatea este cheia succesului. În plan financiar, reconfigurarea strategiilor actuale îți aduce siguranță; un sfat de la o persoană cu experiență poate fi de mare ajutor. În dragoste, influența lui Saturn te face mai reflexiv, dar și mai dispus să aprofundezi legăturile importante. Sănătatea cere echilibru între efort și relaxare – o plimbare sau o activitate fizică moderată îți face bine. Spre seară, bucură-te de lucrurile simple: un film, o cină gătită acasă, un moment de liniște.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Vărsător, astăzi stelele îți pun în valoare spiritul inovator și dorința de conexiune. Luna îți amplifică creativitatea, făcând această zi ideală pentru brainstorming, proiecte originale și idei curajoase. Saturn te ajută să aduci structură viziunilor tale, transformându-le în planuri realizabile. Colaborările cu persoane deschise la nou pot aduce oportunități neașteptate. În plan financiar, inspirația și gândirea neconvențională pot genera soluții profitabile – ai încredere în instinctul tău unic. În dragoste, dialogul sincer și lipsit de convenții apropie sufletele; deschiderea și autenticitatea sunt cheia. Mental, ești într-o formă excelentă – menține stimularea intelectuală prin lectură, jocuri logice sau conversații profunde. Spre seară, reconectează-te cu natura sau petrece timp cu oameni care îți împărtășesc idealurile.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 3 noiembrie 2025

Pentru unii Pești, surpriza zilei are legătură cu cariera: o ofertă de colaborare, o promovare neașteptată sau chiar confirmarea unui proiect pe care îl credeau pierdut. Universul le oferă șansa de a fi recunoscuți pentru munca depusă în tăcere, pentru eforturile care păreau invizibile. Nu este o coincidență – este un moment karmic, o răsplată pentru răbdarea și compasiunea de care au dat dovadă.
Pentru alți nativi, surpriza se manifestă în planul personal. O persoană dragă revine în viața lor, o relație se reînnoadă, sau o veste de familie aduce emoții intense – de la o sarcină neașteptată până la un eveniment fericit care le umple sufletul de recunoștință. Lacrimile de fericire nu vor lipsi, dar vor fi lacrimi eliberatoare, care marchează sfârșitul unei etape dificile și începutul unui nou capitol.
Astrologic vorbind, Neptun, planeta care guvernează zodia Peștilor, se aliniază armonios cu Venus, planeta iubirii și a norocului subtil. Este o combinație rară, care deschide porți invizibile și aduce sincronicități incredibile. Tot ce părea blocat se mișcă acum cu o ușurință neașteptată.
Peștii trebuie însă să rămână ancorați în realitate – chiar dacă norocul le surâde, energia acestor zile îi poate face vulnerabili la idealism. Primesc daruri, dar trebuie să le gestioneze cu discernământ.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte. Imagini cu locul superb pe care l-au ales: „E visul meu de când eram mică și săracă”
Gina Pistol și Smiley își construiesc casă la munte. Imagini cu locul superb pe care l-au ales: „E visul meu de când eram mică și săracă”
Fanatik
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Citește și...
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Jobul care a detronat IT-ul la câștiguri. Angajații nu au nevoie de studii superioare și câștigă mii de euro lunar
Horoscop 2 noiembrie 2025. Probleme financiare mari pentru o zodie. Va pierde o sumă importantă de bani
Horoscop săptămânal 3 - 9 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să o ia de la zero. Schimbări drastice: renunță la oamenii toxici din viața ei și își dă demisia de la serviciu
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zi de aur! Norocul bate la ușa! O zodie se bucură de bani, dragoste și succes în carieră
Scapă rapid de durerile de cap
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bursucu', părăsit din cauza geloziei excesive: „Făceam scene din orice”. Cum și-a convins iubita să-l ierte / Exclusiv
Bursucu', părăsit din cauza geloziei excesive: „Făceam scene din orice”. Cum și-a convins iubita să-l ierte / Exclusiv
„Munceam la câmp ca să-i dau bani surorii mele să se ducă la școală.” Ramona Olaru, dezvăluiri rare despre copilăria ei marcată de lipsuri / Exclusiv
„Munceam la câmp ca să-i dau bani surorii mele să se ducă la școală.” Ramona Olaru, dezvăluiri rare despre copilăria ei marcată de lipsuri / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
WOW! Cum arată astăzi fetița din reclama la salam săsesc. Luiza Lucuța e o femeie superbă, locuiește în Australia și este de nerecunoscut
WOW! Cum arată astăzi fetița din reclama la salam săsesc. Luiza Lucuța e o femeie superbă, locuiește în Australia și este de nerecunoscut
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
Daniel Nuță, PRIMELE declarații după ce a fost surprins sărutându-se cu Diana Bart. Ce a dezvăluit actorul despre relația cu prezentatoarea TV: „Un moment firesc al vieții...”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
Aurelian Temișan nu mai are voie să apară la TV alături de Andreea Bălan. Care este motivul: „Au probleme cu…”
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cine este Dana Nălbaru. A cântat în trupa Hi-Q, are trei copii, dintre care unul adoptat, și s-a pocăit la 33 de ani. De ce s-a retras din viața publică
Cine este Dana Nălbaru. A cântat în trupa Hi-Q, are trei copii, dintre care unul adoptat, și s-a pocăit la 33 de ani. De ce s-a retras din viața publică
Horoscop 2 noiembrie 2025. Probleme financiare mari pentru o zodie. Va pierde o sumă importantă de bani
Horoscop 2 noiembrie 2025. Probleme financiare mari pentru o zodie. Va pierde o sumă importantă de bani
Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană”
Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană”
Cine este Mihai Sturzu. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din muzică și politică și ce spune despre fostele relații: „Mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă”
Cine este Mihai Sturzu. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din muzică și politică și ce spune despre fostele relații: „Mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă”
Observator News
CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Libertatea pentru Femei
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, care are un soț tânăr, chipeș și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Centralele de apartament: Sunt cu adevărat sigure? Ce spun specialiștii
Centralele de apartament: Sunt cu adevărat sigure? Ce spun specialiștii
Elev de 12 ani agresat în Brăila. Poziția Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
Elev de 12 ani agresat în Brăila. Poziția Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
AI promite detectarea timpurie a cancerului. Institutul Oncologic Cluj explică unde se află România acum
AI promite detectarea timpurie a cancerului. Institutul Oncologic Cluj explică unde se află România acum
România: Poziția ANMDMR privind posibila reclasificare a etanolului în UE
România: Poziția ANMDMR privind posibila reclasificare a etanolului în UE
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton