  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile

Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 25 decembrie 2025. O zi excepțională pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Vărsător, acest Crăciun vine cu un context astral remarcabil, unul care schimbă radical atmosfera ultimelor săptămâni. După o perioadă marcată de incertitudini și planuri amânate, astrele livrează exact ce era necesar: o veste surprinzător de bună, cu impact direct asupra stării emoționale și a încrederii în viitor. Nu vorbim despre promisiuni vagi, ci despre o confirmare concretă, care pune lucrurile pe un făgaș favorabil.

Horoscop 25 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Berbec, ziua de astăzi îți oferă o oportunitate clară de creștere. Poziția Lunii favorizează introspecția și îți aduce revelații importante atât pe plan personal, cât și profesional. Ia-ți timp pentru a reflecta la pașii următori. Relațiile au nevoie de atenție; comunicarea deschisă te ajută să eviți neînțelegeri cu cei dragi. Financiar, pot apărea cheltuieli neprevăzute, așa că gestionează bugetul cu prudență. Energia zilei susține ideile noi – ai încredere în intuiția ta în proiectele creative. Pentru sănătate, echilibrul este esențial; o rutină relaxantă, precum yoga sau meditația, te poate ajuta să reduci stresul. Întâlnirile sociale aduc bucurie, dar evită suprasolicitarea. Farmecul și carisma sunt atuuri importante, mai ales în networking. Emoțiile pot fi intense; rămâi ancorat și centrat.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Taur, ziua cere răbdare și reziliență. Astrele te îndeamnă să te concentrezi pe sarcinile neterminate și pe responsabilități. Este un moment potrivit pentru stabilirea obiectivelor și planificarea viitorului, în special în carieră. Evită deciziile impulsive; analizează atent avantajele și dezavantajele. Relațiile solicită diplomație – o comunicare clară previne conflictele inutile. Emoțional, poți simți nevoia de introspecție; jurnalul sau meditația îți aduc claritate. Financiar, evită cheltuielile neesențiale. Nu neglija sănătatea; prioritizează odihna și alimentația echilibrată. Activitățile care îți revigorează mintea și corpul sunt binevenite. Social, poți fi mai rezervat, dar apropierea de prietenii de încredere îți oferă confort.

Citește și: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Gemeni, energiile zilei pun accent pe comunicare și interacțiuni sociale. Schimburile intelectuale îți stimulează mintea. Folosește-ți farmecul pentru a te conecta cu persoane influente care îți pot deschide noi uși. Este o zi favorabilă activităților de grup sau proiectelor de echipă; colaborarea aduce succes. Ai grijă la impulsivitate în exprimare – cuvintele au greutate. Financiar, revizuiește bugetul pentru a rămâne pe direcția corectă. În relații, conversațiile profunde consolidează legăturile. Pentru sănătate, mișcarea te ajută să eliberezi energia acumulată. Creativitatea este inspirată; răsfață-ți latura artistică. Pot apărea planuri de călătorie, aducând entuziasm.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Rac, ziua este dedicată îngrijirii de sine și mediului tău. Luna îți accentuează trăirile emoționale și te îndeamnă la reflecție. Petrece timp cu cei dragi; sprijinul lor îți întărește încrederea. Este un moment potrivit pentru activități legate de casă sau pentru inițierea unui proiect nou. Financiar, prudența susține securitatea pe termen lung. Astrele sugerează reevaluarea obiectivelor, mai ales în carieră. Conversațiile pot aduce perspective valoroase – ascultă activ. Pentru sănătate, echilibrează nevoile emoționale cu cele fizice; o baie caldă sau meditația sunt benefice. Creativitatea înflorește prin intuiție; exprimă-te prin scris, gătit sau artă.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Leu, influențele astrale îți evidențiază calitățile de lider și creativitatea. Strălucești în dinamica de grup, motivându-i pe ceilalți prin entuziasm. Este o zi excelentă pentru a conduce un proiect sau a iniția un eveniment. Carisma ta atrage oameni noi și conexiuni utile. Pot apărea idei financiare valoroase – analizează investițiile pe termen lung. În relații, exprimă aprecierea pentru a consolida legăturile. Recunoașterea meritelor celorlalți întărește încrederea reciprocă. Profesional, îmbină creativitatea cu planuri pragmatice. Ai grijă de sănătate prin mișcare.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Fecioară, ziua favorizează dezvoltarea personală și auto-îmbunătățirea. Organizează-ți spațiul pentru claritate și calm. Este un moment excelent pentru proiecte care cer atenție la detalii. Financiar, revizuiește cheltuielile și planifică stabilitatea viitoare. În carieră, intențiile clare accelerează progresul. Dialogurile constructive consolidează rețelele profesionale. În relații, menține echilibrul între stabilitate și dinamism. Sănătatea beneficiază de o rutină disciplinată; ajustează alimentația dacă este necesar. Creativitatea se manifestă practic, generând soluții inovatoare. Evită supraanaliza; ai încredere în proces. Timpul de calitate cu cei dragi îmbogățește legăturile emoționale.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Balanță, armonia și echilibrul sunt temele centrale. Diplomația te ajută să rezolvi conflicte și să consolidezi parteneriatele. Caută soluții pașnice acolo unde apar neînțelegeri. Financiar, planificarea atentă este esențială; investește în stabilitate. Profesional, colaborarea amplifică succesul. Relațiile se întăresc prin comunicare sinceră și deschidere emoțională. Creativitatea înflorește în contact cu frumosul – explorează arta. Ai grijă de sănătate prin echilibru alimentar și mișcare regulată. Evenimentele sociale aduc bucurie, dar alege-le pe cele aliniate valorilor tale. Pacea interioară vine din coerența dintre gânduri și acțiuni

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Scorpion, configurațiile astrale ale zilei favorizează introspecția profundă și transformarea personală. Este momentul să cobori în propriul univers interior și să scoți la lumină adevăruri ascunse, care pot genera revelații importante. Claritatea emoțională te ajută să îți exprimi dorințele în relații, consolidând legăturile existente. Din punct de vedere financiar, apar oportunități interesante – ia în calcul investițiile strategice. La locul de muncă, susține-ți ideile cu fermitate, dar rămâi deschis feedbackului, dacă vrei evoluție reală. Creativitatea îți este aliat de încredere, mai ales în gestionarea emoțiilor complexe. Sănătatea cere o abordare holistică: echilibru între minte și corp, prin mișcare și reflecție. Social, caută conexiuni autentice, nu relații de suprafață. Evită jocurile de putere; empatia și corectitudinea sunt cheia. Intuiția este amplificată – bazează-te pe ea.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Săgetător, energiile astrale te împing spre explorare și acumulare de cunoaștere. Implică-te în activități care îți lărgesc orizonturile, fie prin călătorii, fie prin educație. Financiar, este momentul să îți reevaluezi obiectivele ambițioase și să le aliniez cu planuri realiste. Profesional, entuziasmul tău motivează, dar nu uita să asculți înainte de a conduce. Relațiile se dezvoltă prin spiritul tău aventuros; propune experiențe noi care să reaprindă conexiunile. Nu neglija sănătatea, chiar dacă agenda este încărcată – echilibrul rămâne esențial. Creativitatea îți aduce satisfacții și claritate. Evită impulsivitatea; răbdarea și strategia îți vor servi mai bine interesele pe termen lung. Interacțiunile sociale sunt stimulante, mai ales cele care contribuie la dezvoltarea ta personală.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Citește și: Zodiile care atrag ghinionul ca un magnet! Ferește-te de ele!

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Capricorn, ziua pune accent pe disciplină și determinare. Influențele planetare îți susțin ambițiile, cu condiția să stabilești obiective clare și realizabile. Financiar, investițiile prudente pot aduce beneficii pe termen lung. În plan profesional, abordarea ta structurată atrage respect și recunoaștere; conduce cu integritate și viziune. Relațiile se consolidează prin angajament și sensibilitate, mai ales atunci când există scopuri comune. Sănătatea necesită atenție – echilibrează munca intensă cu momente de relaxare. Creativitatea se manifestă prin soluții strategice și gândire practică. Evită rigiditatea; deschiderea către idei noi îți poate accelera progresul. Social, alege conexiuni care rezonează cu aspirațiile tale.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Influențele lui Jupiter și ale Soarelui activează zona relațiilor de familie și a recunoașterii personale. La masa de Crăciun, Vărsătorul va fi în centrul atenției, nu din dorința de a impresiona, ci pentru că energia sa este una autentică, caldă și pozitivă. Spune lucrurile potrivite la momentul potrivit, aduce vești bune sau soluții acolo unde au existat tensiuni și reușește să fie liantul care unește familia.
Din punct de vedere emoțional, apare un sentiment rar de liniște și apartenență. Vărsătorul simte că este apreciat, ascultat și respectat, iar acest lucru se reflectă în atitudinea sa deschisă și sigură. Este genul de Crăciun care nu se uită ușor, pentru că marchează un nou început, mai ales în relațiile apropiate.
Mesajul astrelor este clar: acest final de an validează alegeri făcute cu curaj și autenticitate. Vărsătorul intră într-o etapă în care norocul nu mai este întâmplător, ci rezultatul unei alinieri perfecte între ceea ce gândește, ceea ce simte și ceea ce trăiește.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 25 decembrie 2025

Pești, influențele cosmice ale zilei favorizează introspecția și empatia. Conexiunile emoționale se adâncesc pe măsură ce oferi sprijin sincer celor apropiați. Financiar, o reevaluare atentă a obiectivelor îți poate asigura stabilitatea viitoare. La serviciu, intuiția este ghidul principal – urmeaz-o în luarea deciziilor. Relațiile înfloresc prin comunicare deschisă și autentică. Sănătatea cere blândețe; yoga sau meditația îți pot calma mintea. Creativitatea este abundentă și curge natural, fie prin artă, muzică sau scris. Social, mizează pe calitate, nu pe cantitate. Stabilește limite clare pentru a evita epuizarea emoțională. Astrele te încurajează să îți explorezi visurile și dimensiunea spirituală, oferindu-ți ghidare și claritate.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor, dar a fost decizia lor! Visul meu este ca războiul să se încheie”
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Citește și...
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale ocupații
Funcția cuptorului electric ideală pentru coacerea cozonacului. Nu se va mai arde niciodată deasupra
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Crăciun pe 25 decembrie și pe 7 ianuarie. De ce Republica Moldova rămâne o țară a sărbătorilor duble
Horoscop 24 decembrie 2025. O zodie rămâne singură în Ajun de Crăciun. O despărțire extrem de dureroasă îi tulbură viața
Horoscop 23 decembrie 2025. Lacrimi amare. O zodie este lovită grav de karma. Greșelile trecutului se întorc și îi dau viața peste cap
Horoscop 22 decembrie 2025. Gata cu datoriile! O zodie atrage banii ca un magnet. E surprinsă de venituri neașteptate
Pârtii de schi de vis
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
Observator News
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton