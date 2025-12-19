  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 20 decembrie 2025. Lună Nouă în Săgetător. O zodie scapă de griji și probleme. Surprize în dragoste și noroc la bani

Horoscop 20 decembrie 2025. Lună Nouă în Săgetător. O zodie scapă de griji și probleme. Surprize în dragoste și noroc la bani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 19.12.2025, 10:37

Horoscop 20 decembrie 2025. O zi cu vești neașteptat de bune pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii Gemeni, Luna Nouă în Săgetător aduce un moment de respiro mult așteptat, dar și un reset astral cu impact clar asupra relațiilor și stabilității materiale. Acest eveniment lunar activează axa parteneriatelor, eliberând tensiuni acumulate și oferind soluții concrete la probleme care păreau fără ieșire. Ce a fost confuz se limpezește, iar deciziile devin mai ușor de luat.

Horoscop 20 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Pe plan profesional, evită impulsivitatea; ritmul strategic îți va asigura progresul dorit. Din punct de vedere financiar, verifică atent detaliile înainte de a lua angajamente. În relații, ascultarea activă consolidează legăturile, deoarece entuziasmul tău poate umbri uneori contribuțiile celorlalți. Acordă prioritate îngrijirii personale pentru a-ți menține nivelul de energie; o plimbare alertă sau orice formă de mișcare te va ajuta să îți limpezești gândurile. Spre seară, apare un moment de creativitate – notează această inspirație pentru proiecte pe termen lung. Rămâi flexibil, deoarece pot apărea surprize în plan social. Recunoașterea emoțiilor celor din jur aduce armonie și transformă interacțiunile în experiențe constructive.

Despărțirea momentului în showbizul românesc! I-a plecat nevasta de acasă, chiar înainte de sărbători! „Problemele s-au accentuat și din cauza banilor”
Despărțirea momentului în showbizul românesc! I-a plecat nevasta de acasă, chiar înainte de sărbători! „Problemele s-au accentuat și din cauza banilor”
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Taur, ziua de azi îmbină stabilitatea cu spontaneitatea, provocându-ți zona de confort. Influența Lunii te îndeamnă la reflecție asupra obiectivelor personale și la reevaluarea domeniilor stagnante din viața ta. Profesional, deschiderea către metode neconvenționale poate aduce descoperiri neașteptate. Financiar, regândește investițiile – echilibrul dintre prudență și risc calculat este esențial pentru creștere. În relații, răbdarea consolidează parteneriatele; gesturile mici pot transmite o grijă profundă. Pe parcursul zilei, o întâlnire neașteptată îți poate oferi perspective noi; accept-o ca parte din procesul tău de evoluție. Reconectarea cu natura sau meditația îți vor susține liniștea interioară. Seara aduce ocazia de a celebra mici victorii alături de cei dragi, întărind legăturile emoționale.

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Detaliul neașteptat din testamentul Rodicăi Stănoiu! Fosta ministră a Justiției a lăsat scris negru pe alb! „Aceasta reprezintă ultima mea voință”. Ce este menționat în document
Detaliul neașteptat din testamentul Rodicăi Stănoiu! Fosta ministră a Justiției a lăsat scris negru pe alb! „Aceasta reprezintă ultima mea voință”. Ce este menționat în document
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

În plan sentimental, energia Lunii Noi favorizează surprizele plăcute. Relațiile se pot revigora prin dialog sincer, iar adevărurile spuse la momentul potrivit pot vindeca rupturi vechi. Gemenii singuri au șanse mari să întâlnească o persoană care le captează atenția instantaneu, cu potențial real de evoluție pe termen lung. Atracția este puternică, iar sincronizările nu sunt întâmplătoare.
Financiar, contextul astral este net favorabil. Apar oportunități neașteptate, recuperări de sume, bonusuri sau propuneri care aduc un plus de siguranță. Luna Nouă deschide un nou capitol în gestionarea banilor, iar Gemenii pot lua decizii inspirate care le aduc stabilitate și perspective mai largi. Este un moment excelent pentru a renegocia, a semna sau a porni un proiect cu potențial de creștere.
Per ansamblu, această Lună Nouă în Săgetător funcționează ca un catalizator al eliberării și al progresului. Grijile se risipesc, încrederea revine, iar direcția devine clară. Pentru Gemeni, ziua de azi marchează începutul unei perioade mai ușoare, cu mai mult noroc, claritate și deschidere către ce urmează.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Rac, ziua de azi te îndeamnă către introspecție emoțională profundă, Luna amplificând intuiția și sensibilitatea. Folosește primele ore ale dimineții pentru reflecție și stabilirea intențiilor aliniate cu adevărul tău interior. Profesional, colaborările sunt favorizate, iar sprijinul tău empatic aduce armonie și inovație. Financiar, analizează obiceiurile de cheltuieli; ajustările mici pot genera economii importante. Relațiile cer comunicare sinceră și stabilirea unor limite sănătoase. După-amiaza, proiectele creative capătă avânt. Seara este ideală pentru timp de calitate alături de familie sau persoane apropiate. Creează un spațiu de liniște acasă, care să reflecte evoluția ta interioară.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Leu, energiile astrale îți activează spiritul creativ și te încurajează să îți expui talentele cu încredere. Soarele susține inovația profesională, iar carisma ta inspiră colegii. Financiar, analizează cheltuielile în raport cu obiectivele pe termen lung. În relații, exprimă-ți deschis afecțiunea – validările consolidează legăturile. Un eveniment neașteptat te poate aduce în centrul atenției; folosește această vizibilitate cu discernământ. Echilibrul dintre mândrie și modestie îți va permite să primești feedback valoros. Seara favorizează socializarea, însă păstrează discreția în privința planurilor personale. Relaxarea prin activități creative îți va reîncărca energia.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Fecioară, vibrațiile zilei scot în evidență capacitatea ta analitică și nevoia de ordine. Mercur îți ascuțește gândirea și te sprijină în sarcini ce cer precizie. La muncă, abordarea metodică îți aduce rezultate, iar o provocare neașteptată îți va testa creativitatea. Financiar, este indicată revizuirea bugetelor și a aspectelor rămase în suspensie. Relațiile beneficiază de prezența ta echilibrată și de ascultarea empatică. O conversație surprinzătoare îți poate clarifica aspirațiile personale. Seara este potrivită pentru liniște, reflecție și planificare. Ziua susține organizarea gândurilor și a mediului, punând bazele succesului viitor.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Balanță, ziua de azi îți solicită talentul nativ de a îmbina armonia cu acțiunea decisivă. Venus favorizează reconcilierea și deschide uși către noi aspirații. Dimineața aduce ocazii de a rezolva tensiuni mai vechi, eliberând spațiu pentru oportunități noi. Financiar, analizează atent opțiunile de investiții, folosind lecțiile trecutului. Relațiile personale prosperă prin comunicare atentă și gesturi pline de tact. După-amiaza stimulează creativitatea și dorința de frumos. Evită indecizia; încrederea în instincte conduce la rezultate favorabile. Seara este dedicată relaxării și ritualurilor care îți refac echilibrul interior.

Citeşte şi: Zodii care primesc vești extraordinare în decembrie. Vor avea un sfârșit de an fabulos!

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Scorpion, valorifică-ți astăzi forța interioară și intuiția, sub impulsul energiei lui Marte, care favorizează transformarea și reînnoirea. Începe ziua cu introspecție, lăsând în urmă frustrările trecutului pentru a obține eliberare emoțională. Pe plan profesional, acceptă provocările ca pe niște chei care îți dezvăluie adevăratul potențial; gândirea ta strategică identifică oportunități pe care alții le ratează. Din punct de vedere financiar, prudența este esențială – revizuiește conturile pentru a depista cheltuieli neplanificate. În dragoste și prietenii, este nevoie de profunzime, nu de cantitate; conexiunile autentice se consolidează prin sinceritate. După-amiaza aduce revelații ce pot deschide drumuri noi sau proiecte creative. Lasă intuiția să îți ghideze deciziile. Seara este ideală pentru reflecție și stabilirea unor obiective ambițioase. Evită impulsivitatea în plan social și pune accent pe calitate, nu pe număr.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Săgetător, configurația astrală a zilei te îndeamnă către expansiune și introspecție, Jupiter amplificând dorința de cunoaștere și explorare. Energia dimineții favorizează aventura și descoperirea unor domenii noi de interes sau inițiative educaționale. Profesional, inovația este apreciată, iar entuziasmul tău stimulează colaborările de succes. Financiar, perspectivele sunt bune, însă planificarea atentă te ferește de investiții dispersate. Relațiile personale se dezvoltă prin experiențe comune și dialog sincer. După-amiaza poate aduce întâlniri providențiale sau idei care să accelereze planurile de viitor. Rămâi deschis schimbărilor spontane; adaptabilitatea îți alimentează creativitatea. Seara este potrivită pentru relaxare și reflecție asupra noilor perspective câștigate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Capricorn, ziua de azi cere un echilibru între ambiție și reflecție, sub influența stabilizatoare a lui Saturn. Dimineața impune planificare riguroasă în plan profesional; strategiile clare previn obstacolele. Financiar, analizează investițiile pentru a le alinia viziunii pe termen lung. Relațiile se consolidează prin angajament și dialog pragmatic, construind încredere. După-amiaza aduce conștientizări care te pot determina să îți reevaluezi aspirațiile personale. Transformarea vine prin perseverență, nu prin decizii impulsive. Seara favorizează relaxarea și contemplarea, într-un cadru familiar. Echilibrează dorința de succes cu nevoia de odihnă și hrănire emoțională.

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Vărsător, contextul astral al zilei stimulează inovația și conexiunile, sub energia imprevizibilă a lui Uranus. Dimineața este ideală pentru idei neconvenționale sau proiecte legate de tehnologie. La locul de muncă, flexibilitatea îți întărește rolul de lider. Financiar, evită deciziile grăbite și analizează cu atenție noile inițiative. Relațiile personale se dezvoltă prin autenticitate și interacțiuni cu sens. După-amiaza aduce oportunități sau colaborări care îți susțin viziunea creativă. Acceptă schimbarea și renunță la rigiditate. Seara este potrivită pentru activități de grup sau discuții stimulante intelectual.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 20 decembrie 2025

Pești, energia zilei te conduce către introspecție și empatie, Neptun accentuând profunzimea emoțională și creativitatea. Dimineața este ideală pentru reflecție sau meditație, clarificându-ți intențiile. Profesional, intuiția ta devine un atu în colaborări și în crearea unui climat armonios. Financiar, revizuiește resursele pentru a păstra echilibrul dintre vis și realitate. Relațiile personale se îmbogățesc prin compasiune și deschidere. După-amiaza stimulează creativitatea – exprimă-te prin artă, muzică sau scris. Evită să te pierzi în reverii și păstrează contactul cu realitatea. Seara aduce nevoia de liniște și regenerare, prin activități care îți hrănesc sufletul.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini inedite cu Iulia Vântur și Ricky Martin. Cum au fost surprinși cei doi după concertul artistului din București
Imagini inedite cu Iulia Vântur și Ricky Martin. Cum au fost surprinși cei doi după concertul artistului din București
Fanatik
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact”
GSP.ro
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
Un fost deputat intră în competiția Survivor România, la Antena 1. Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor
Click.ro
Secretele Elenei Merișoreanu și ale Savetei Bogdan pentru sarmale și cozonaci. Le prepară după rețete vechi de 60 de ani. Trucuri, la masa de Crăciun: „Îți lasă gura apă!”
Secretele Elenei Merișoreanu și ale Savetei Bogdan pentru sarmale și cozonaci. Le prepară după rețete vechi de 60 de ani. Trucuri, la masa de Crăciun: „Îți lasă gura apă!”
TV Mania
Aris Eram, cadou de lux pentru Ramona Olaru. Lănțișorul cu diamante a stârnit speculații
Aris Eram, cadou de lux pentru Ramona Olaru. Lănțișorul cu diamante a stârnit speculații
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Citește și...
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce nu este bine să faci pe 20 decembrie, e considerat mare păcat
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic
Horoscop săptămânal 22 - 28 decembrie 2025. Crăciun de vis pentru o zodie. Se deschide ușa norocului, primește cadou tot ce și-a dorit: bani, fericire și succes
Horoscop 19 decembrie 2025. Pericol finanaciar. O zodie își cheltuie toți banii pe cadouri de Crăciun pentru cei dragi
Horoscop 18 decembrie 2025. Ghinion pe toată linia. Karma o lovește puternic. O zodie pierde bani și ratează oportunități
Pârtii de schi de vis
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum a reacționat Ashley Park la idila neașteptată dintre Mindy și Alfie din sezonul 5 „Emily in Paris”: „Pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele” / Exclusiv
Cum a reacționat Ashley Park la idila neașteptată dintre Mindy și Alfie din sezonul 5 „Emily in Paris”: „Pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele” / Exclusiv
Cum a arătat copilăria Mihaelei Rădulescu. Părinții ei au avut meserii inedite: „N-aveam cum să o iau pe un drum greșit”
Cum a arătat copilăria Mihaelei Rădulescu. Părinții ei au avut meserii inedite: „N-aveam cum să o iau pe un drum greșit”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Alexia Eram, criticată pentru bradul ei de Crăciun: „Horoor”. Nu l-a împodobit ea, l-a primit gata făcut și l-a așezat în living”. Cum arată bradul “lux și opulență”
Alexia Eram, criticată pentru bradul ei de Crăciun: „Horoor”. Nu l-a împodobit ea, l-a primit gata făcut și l-a așezat în living”. Cum arată bradul “lux și opulență”
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Elle
Simona Halep, veste mare pentru fani. Ce eveniment important va avea loc în viața sportivei: „Primele fotografii cu…”
Simona Halep, veste mare pentru fani. Ce eveniment important va avea loc în viața sportivei: „Primele fotografii cu…”
Este anunțul momentului despre Smiley și toată lumea vorbește despre asta! Ce le pregătește fanilor. Primele declarații ale artistului: "O avalanșă de reacții și de emoții..."
Este anunțul momentului despre Smiley și toată lumea vorbește despre asta! Ce le pregătește fanilor. Primele declarații ale artistului: "O avalanșă de reacții și de emoții..."
Kate Middleton și Prințul William apar în noua fotografie de Crăciun alături de copiii lor. Cât de adorabili sunt Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Foto
Kate Middleton și Prințul William apar în noua fotografie de Crăciun alături de copiii lor. Cât de adorabili sunt Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Foto
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro de la Mireasa! Cursa a fost extrem de strânsă!
Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro de la Mireasa! Cursa a fost extrem de strânsă!
Amalia Năstase, la aproape 50 de ani: „Îmi place vârsta pe care o am”. Ce schimbări a făcut în dietă și cum a făcut pace cu corpul ei: „Nu mă mai lupt”
Amalia Năstase, la aproape 50 de ani: „Îmi place vârsta pe care o am”. Ce schimbări a făcut în dietă și cum a făcut pace cu corpul ei: „Nu mă mai lupt”
Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la 14 ani de la accidentul care i-a schimbat destinul. Cum arată prezentul lui. "Dacă eram sănătos, nu trăiam ceva frumos cum trăiesc în acest moment!"
Mihai Neșu, mărturisiri emoționante la 14 ani de la accidentul care i-a schimbat destinul. Cum arată prezentul lui. "Dacă eram sănătos, nu trăiam ceva frumos cum trăiesc în acest moment!"
Cum arată și cu ce se ocupă fetele Amaliei și a lui Ilie Năstase, Alessia și Emma. Studiază în Franța și Scoția: „Nu vor să fie ca toată lumea”
Cum arată și cu ce se ocupă fetele Amaliei și a lui Ilie Năstase, Alessia și Emma. Studiază în Franța și Scoția: „Nu vor să fie ca toată lumea”
Cine este Anita Petruescu de la Vocea României. A studiat în Olanda și a terminat Conservatorul
Cine este Anita Petruescu de la Vocea României. A studiat în Olanda și a terminat Conservatorul
Observator News
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Testamentul Rodicăi Stănoiu a ieșit la lumină, iar detaliile sunt uluitoare! Averea uriașă se împarte la 9 persoane. Cât primește “puișorului” Marius Calotă
Ultima oră! Testamentul Rodicăi Stănoiu a ieșit la lumină, iar detaliile sunt uluitoare! Averea uriașă se împarte la 9 persoane. Cât primește “puișorului” Marius Calotă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
9 alimente surprinzătoare pe care diabeticii trebuie să le evite, chiar dacă toată lumea le iubește
9 alimente surprinzătoare pe care diabeticii trebuie să le evite, chiar dacă toată lumea le iubește
Managerul Spitalului Județean din Sibiu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Managerul Spitalului Județean din Sibiu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Un nou antibiotic distruge o infecție mortală fără să afecteze flora bacteriană intestinală
Un nou antibiotic distruge o infecție mortală fără să afecteze flora bacteriană intestinală
2026, anul karmic! Zodiile care au parte de schimbări radicale, bani și moșteniri surpriză
2026, anul karmic! Zodiile care au parte de schimbări radicale, bani și moșteniri surpriză
TV Mania
Aris Eram, cadou de lux pentru Ramona Olaru. Lănțișorul cu diamante a stârnit speculații
Aris Eram, cadou de lux pentru Ramona Olaru. Lănțișorul cu diamante a stârnit speculații
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton