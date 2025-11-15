  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie – o escapadă romantică

Horoscop 16 noiembrie 2025. Dragostea plutește în aer. O zodie primește o mare bucurie – o escapadă romantică

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 16 noiembrie 2025. O zi cu multă energie pozitivă pe plan sentimental pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Scorpion, ziua de astăzi poartă o vibrație intensă și senzuală, exact pe gustul tău. Astrele îți oferă un moment de respiro emoțional și o surpriză plăcută în plan afectiv – o escapadă romantică ce reaprinde pasiunea și aduce o doză binemeritată de fericire. Poate fi vorba despre o invitație spontană, o călătorie de weekend sau chiar o revedere neașteptată cu cineva drag, menită să-ți amintească de importanța conexiunilor autentice.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Berbec, ziua de astăzi te invită să îmbrățișezi spontaneitatea, în timp ce Luna tranzitează sectorul tău al aventurii. Evită tentația de a planifica totul în detaliu și lasă-ți instinctele să te conducă spre bucurii neașteptate. Această configurație astrală favorizează explorarea de noi orizonturi, inclusiv reluarea unui proiect neterminat, dar privit acum cu o perspectivă proaspătă. În conversații, fii autentic – sinceritatea îți va amplifica farmecul și influența. Pe plan financiar, analizează cheltuielile curente. Este posibil să apară o oportunitate neașteptată la locul de muncă, care cere acțiune rapidă, dar bine calculată. În dragoste, un mesaj surpriză ar putea trezi emoții din trecut și reaprinde o legătură afectivă.

„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
„Am început să transpir”. Denise Rifai, adevărul despre ediția „40 de întrebări” cu Dan Bittman. Ce s-a întâmplat între ei, în platou. Asta nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Taur, energiile cosmice ale zilei pun accent pe transformare și autocunoaștere. Soarele activează sectorul intimității și al renașterii, scoțând la suprafață dorințe profunde și nevoia de schimbare. Este o zi favorabilă pentru a te ocupa de proiecte personale și relații care necesită atenție și sinceritate. Discuțiile de familie pot aduce lămuriri importante. În plan financiar, abordarea pragmatică te ajută să identifici soluții profitabile. Investițiile legate de educație sau dezvoltare personală sunt favorizate. Profesional, urmează-ți intuiția și adaptează-te din mers. În dragoste, activitățile inedite alături de partener întăresc legătura. În sănătate, fă ajustări minore în dietă pentru a-ți restabili echilibrul.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Gemeni, Luna îți accentuează astăzi puterea de comunicare, făcându-te un excelent mediator și strateg. Ziua este ideală pentru negocieri, întâlniri profesionale sau colaborări de echipă. Totuși, ai grijă la detalii – o grabă nejustificată ar putea duce la erori de interpretare. În plan personal, dialogurile sincere clarifică neînțelegeri și consolidează relațiile. Social, participarea la un eveniment sau un proiect colectiv poate aduce contacte influente. Financiar, este momentul potrivit pentru a-ți revizui bugetul și a planifica investiții viitoare. În dragoste, conexiunile intelectuale se intensifică, consolidând legături promițătoare. Pentru sănătate, antrenează-ți mintea – lectura sau jocurile logice îți mențin claritatea.

Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Apariție neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cine a venit să-și ia adio de la maestru. Avem imaginile! Foto
Recomandarea zilei

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Rac, Luna îți luminează astăzi sectorul financiar, punând accent pe gestionarea resurselor. Este o zi ideală pentru bugetare și revizuirea obiectivelor materiale. O perspectivă externă – un sfat sau o colaborare – ți-ar putea aduce claritate în decizii. În carieră, inițiativele practice sunt apreciate și pot deschide uși către stabilitate pe termen lung. Emoțional, ziua poate aduce suișuri și coborâșuri, așa că oferă-ți timp pentru echilibru interior. În familie, comunicarea sinceră vindecă și apropie. În dragoste, discuțiile calme și afectuoase restabilesc încrederea. Răsfață-te cu activități care îți aduc confort sufletesc – o masă gătită cu drag sau o seară liniștită acasă.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Leu, astrele îți scot în evidență carisma și abilitățile sociale. Este o zi perfectă pentru discuții sincere și pentru întărirea relațiilor importante. Inițiativele creative și colaborările îți pot aduce recunoaștere la locul de muncă. În carieră, se remarcă spiritul tău de lider, dar evită să domini discuțiile – mizează pe echilibru și cooperare. În plan financiar, e momentul potrivit pentru a analiza investițiile și a solicita sfaturi de la persoane experimentate. În dragoste, exprimă-ți afecțiunea deschis; gesturile tandre consolidează legătura. Pe plan fizic, activitățile care combină mișcarea și relaxarea – yoga, plimbările în aer liber – îți revigorează energia.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Fecioară, astăzi universul îți oferă ocazia de a-ți organiza viața cu o eficiență sporită. Este momentul perfect pentru a rezolva sarcini restante sau pentru a-ți seta obiective noi, realiste și bine structurate. La locul de muncă, mintea ta analitică impresionează, mai ales în proiecte complexe. Fii totuși atentă să nu devii prea critică față de ceilalți. Financiar, reevaluează cheltuielile și identifică zonele unde poți economisi. În dragoste, exprimă-ți aprecierea și învăță să accepți imperfecțiunile celuilalt. Sănătatea beneficiază de o rutină stabilă și de un echilibru între muncă și relaxare. Activitățile creative – scrisul, pictura, grădinăritul – îți hrănesc sufletul.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Balanță, Venus îți amplifică astăzi farmecul și dorința de armonie. Este o zi excelentă pentru a-ți extinde rețeaua de contacte și pentru a colabora cu persoane care împărtășesc viziuni similare. Abilitățile tale diplomatice pot detensiona situații și pot transforma conflictele în parteneriate. În dragoste, farmecul tău atrage atenția – dacă ești singură, o conexiune interesantă poate apărea într-un context social. În relațiile existente, activitățile comune aduc apropiere și bucurie. Financiar, analizează oportunitățile parteneriale cu atenție; colaborările bine alese pot fi profitabile. În plan fizic, echilibrul este esențial – dansul, arta sau yoga pot restabili armonia minte-corp.

Citește și: Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Luna amplifică emoțiile profunde, iar Venus îți luminează sectorul iubirii, deschizând poarta către armonie și tandrețe. Dacă ești într-o relație, timpul petrecut alături de partener devine un balsam pentru suflet, readucând echilibrul și complicitatea. Pentru Scorpionii singuri, o întâlnire aparent întâmplătoare poate declanșa o poveste cu potențial pe termen lung.
Pe plan emoțional, ești pregătit să te lași purtat de valul sentimentelor, renunțând la controlul rigid. Astrele te îndeamnă să trăiești momentul cu intensitate, fără teama de a te vulnerabiliza. Universul conspiră în favoarea inimii tale, aducând dragostea mai aproape decât ai fi crezut. Azi, pasiunea și magia devin cuvintele cheie – bucură-te de ele pe deplin.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Săgetător, energia cosmică de azi îți amplifică dorința de cunoaștere și curajul de a te exprima. Comunicarea devine atuul tău principal, ajutându-te să inspiri și să creezi conexiuni puternice. Folosește acest val de inspirație pentru a-ți prezenta ideile la serviciu sau pentru a te implica în proiecte educaționale. În carieră, flexibilitatea și abordarea creativă pot aduce recunoaștere rapidă. Din punct de vedere financiar, ziua favorizează investițiile în dezvoltarea personală sau în domenii noi. Relațiile se bucură de energie pozitivă și de umor, iar o discuție spontană ar putea aprinde o scânteie romantică. Din perspectivă fizică, activitățile dinamice – sport, drumeții, alergare – îți redau vitalitatea.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Capricorn, astăzi ești chemat să te concentrezi pe responsabilități și structură. Răbdarea și disciplina sunt cheia succesului, mai ales în chestiuni profesionale. Este o zi potrivită pentru a-ți organiza prioritățile, pentru a planifica strategii pe termen lung și pentru a consolida relațiile cu colegii sau superiorii. Rolul tău de lider devine evident, iar alții îți pot cere sfatul. Pe plan financiar, analizează-ți cu atenție bugetul și evită cheltuielile inutile. În dragoste, comunicarea sinceră despre așteptări și nevoi aduce armonie. Parteneriatele se întăresc prin loialitate și recunoștință. Din punct de vedere al sănătății, acordă atenție odihnei și alimentației; plimbările în natură sau grădinăritul pot reduce stresul.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Vărsător, ziua de azi stimulează creativitatea și gândirea neconvențională. Luna activează sectorul ideilor inovatoare, inspirându-te să abordezi vechile probleme dintr-o perspectivă nouă. În carieră, colaborările și schimbul de idei îți pot aduce succesul. Ai șansa de a-ți extinde rețeaua profesională și de a atrage atenția prin originalitate. În plan financiar, orientează-te către investiții sustenabile și proiecte cu impact pe termen lung. Relațiile se bazează pe sinceritate și deschidere, iar spontaneitatea adaugă un strop de pasiune în cuplu. Pe plan personal, caută echilibrul prin practici holistice – meditație, terapie alternativă, sau activități comunitare care îți hrănesc spiritul umanitar.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 16 noiembrie 2025

Pești, energia astrală de azi te îndeamnă la reflecție și reconectare spirituală. Intuiția ta este ascuțită, iar universul îți trimite semne subtile. Ascultă-ți vocea interioară, mai ales când vine vorba de decizii personale sau profesionale. Creativitatea este la cote înalte, făcându-te să te exprimi cu ușurință prin artă, scris sau muzică. În carieră, empatia și tactul tău aduc armonie în echipă, iar în dragoste, conversațiile sincere pot vindeca tensiuni vechi. Din punct de vedere financiar, ziua este favorabilă gestionării resurselor și planificării. Pe plan fizic, caută activități care îmbină mișcarea cu liniștea mentală – yoga, tai chi sau plimbări lângă apă.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție nu a fost lăsată să intre în Teatrul de Revistă Constantin Tănase. „Persecuția la adresa mea continuă”
Fanatik
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
GSP.ro
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Scenariu demn de film: doi fotbaliști celebri și-au schimbat fostele partenere într-o poveste de telenovelă
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Citește și...
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Adi Minune, rutină de îngrijire mai ceva ca a lui Borcea. Creme, uleiuri și alifii
Zodii cărora li se schimbă viața după 15 noiembrie. Trec prin transformări majore până la final de an
Horoscop 15 noiembrie 2025. Calvarul ia sfârșit! O zodie primește iertarea astrelor și se bucură, în sfârșit de liniște și fericire
Horoscop săptămânal 17 - 23 noiembrie 2025. Va da lovitura! Zodia care începe o viață nouă. Își va rezolva problemele vechi și va atrage norocul ca un magnet
Vacanță de vis la Viena
Woooooow! Asta da BOMBĂ! Gică Hagi și Simona Halep, echipă la Asia Express, în sezonul următor?!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Gabriela Dinică, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea lui Gheorghe Dinică. "A fost cumplit! Am crezut până în ultimul moment că va fi bine!" Care a fost ultima lor conversație
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Motivul pentru care Ada Condeescu nu vrea să participe la Asia Express sau Power Couple. Cine este soțul actriței / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
S-a dus în Ceruri, după fiica lui. O mare personalitate din România a murit în aceeași zi cu Horia Moculescu. Un nume mare, un domn, un genial cu destin tragic
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Cuvintele dureroase auzite de Dan Alexa de la fiica lui. Asta l-a făcut să accepte imediat provocarea Asia Express: „Am venit din două motive…”
Elle
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales: "Urmează zile pline de descoperiri." Foto
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
Celebra artistă a născut și a făcut anunțul într-un mod inedit: „Încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea.” Video
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Nidia Moculescu, declarații dureroase de la priveghiul tatălui său. Cum a aflat că tatăl ei a murit și ce i-a spus ultima oară
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Imagini nemaivăzute cu Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea, de la începutul relației lor. Cine i-a dat de gol în presă: „Ne-a trădat”
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Daniela Iliescu și Culiță Sterp au cumpărat un apartament special pentru bona copiilor. Cum arată locuința
Mirela Vaida, revoltată de felul în care se apără Ancuța Cârcu, după ce a comercializat o cremă care a desfigurat o femeie: „Era să o bagi în mormânt!”
Mirela Vaida, revoltată de felul în care se apără Ancuța Cârcu, după ce a comercializat o cremă care a desfigurat o femeie: „Era să o bagi în mormânt!”
Observator News
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Libertatea pentru Femei
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Superba actriță, iubită de toți românii, se luptă pentru viața ei, iar motivul este sfâșietor. Toată lumea se roagă pentru ea. Imaginile durerii
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Corina Chiriac, cuvinte superbe și imagini de colecție cu Virgil Anastasiu, singurul bărbat care a dus-o pe solistă la altar
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Văduva lui Silviu Prigoană, declarații emoționante la un an de la moartea afaceristului: „Până în ultima clipă…”
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Anca Alexandrescu a fost căsătorită de două ori, dar s-a iubit și cu un fost ministru. Cine e politicianul care i-a stat alături după divorțul de tatăl copiilor ei. Gestul neașteptat făcut de el, după despărțire
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cine deține clinica stomatologică unde o fetiță de doar doi ani a murit înaintea unui control
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Cum s-a întâmplat tragedia din București unde o fetiță a murit la o clinică stomatologică. Tatăl, dezvăluiri cutremurătoare
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Lipsa unor vitamine poate fi motivul pentru care uiți tot mai des și nu te poți concentra
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Cercetătorii au găsit un lucru ciudat în sângele pacienților cu long COVID
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
Ingredientul ascuns care îți distruge inima. Avertismentul unui chirurg cardiac
Semnele lipsei de vitamina K pe care nu trebuie să le ignori. Pot anunța probleme grave
Semnele lipsei de vitamina K pe care nu trebuie să le ignori. Pot anunța probleme grave
TV Mania
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela și Radu. Mi s-a făcut poftă!” Irina Fodor a făcut anunțul pe care nu-l aștepta nimeni! Fanii au reacționat imediat, mai ales că fiica lor e deja adolescentă
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„Răscolind prin amintiri, am găsit primele noastre poze împreună…” Adelina Pestrițu i-a făcut soțului ei, Virgil Șteblea, o urare emoționantă de ziua lui
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
„N-am văzut nimic diferit la televizor față de omul pe care îl am acasă.” Sânziana Negru, mesaj special pentru Ștefan Floroaica, după finala „Asia Express 2025”. Ce a dezvăluit
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Abia împlinise 18 ani, dar cucerise deja România! Așa arăta Adela Popescu în urmă cu 20 de ani, la debutul din „Numai iubirea”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton