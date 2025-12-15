  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 16 decembrie 2025. Gata cu amăgirile! O zodie află adevărul dureros despre relația sa. Tot ce credea despre partner se schimbă

Horoscop 16 decembrie 2025. Gata cu amăgirile! O zodie află adevărul dureros despre relația sa. Tot ce credea despre partner se schimbă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 16 decembrie 2025. O zi în care adevărurile ascunse ies la suprafață pentru unii nativi.. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Capricorn, ziua de astăzi marchează un moment de cotitură pe plan sentimental, unul pe care astrele îl anunță de ceva vreme, dar pe care ai preferat să-l amâni. Sub tensiunile subtile ale lui Mercur și influența tranșantă a lui Marte în Capricorn, adevărul iese la suprafață fără menajamente. Nu mai există loc de interpretări, compromisuri sau iluzii convenabile. Realitatea se prezintă în fața ta exact așa cum este.

Horoscop 16 decembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Astăzi, Berbec, astrele te încurajează să te concentrezi pe dezvoltarea personală. Lună în trigon cu Marte îți oferă un val de energie care te împinge către noi începuturi. Este o zi excelentă pentru a începe un hobby nou sau pentru a aprofunda un proiect de suflet. Totuși, din cauza mișcării lui Mercur, comunicarea poate deveni dificilă; există riscul unor neînțelegeri dacă nu ești foarte clar. Acordă atenție detaliilor în discuții. Pe plan financiar pot apărea oportunități, dar gestionează-le cu prudență. Emoțional, Marte – planeta ta guvernatoare – îți amplifică încrederea și te ajută să îți exprimi sentimentele mai ferm. În plan social, ai șansa să întâlnești pe cineva care să te inspire. Menține echilibrul dintre entuziasm și pragmatism de-a lungul zilei. Pot apărea provocări în relațiile personale, dar răbdarea este aliatul tău. Spre seară, introspecția te ajută să procesezi emoțiile rămase.

Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Mesajul codat folosit de Tudor Chirilă la Vocea României, pentru a face referire la documentarul Recorder despre Justiție, la ora de maximă audiență, la PRO TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Este un moment ideal pentru a te reconecta cu cei dragi și a exprima recunoștință. Profesional, mișcarea lui Mercur poate aduce mici întârzieri sau neclarități. Abordează sarcinile cu răbdare și verifică detaliile pentru a evita greșeli. Financiar, fii prudent cu cheltuielile; pot apărea costuri neașteptate. Jupiter îți sporește intuiția, așa că ai încredere în instincte când iei decizii. Social, te simți cel mai bine în compania familiară, dar rămâi deschis noilor relații care pot aduce perspective interesante. Pe partea de sănătate, caută echilibrul; yoga sau meditația te pot ajuta să-ți menții calmul. Activitățile care te ancorează – gătitul, grădinăritul – îți oferă satisfacție. Spre seară, rezervă timp pentru liniște și reconectare cu tine însuți.

Citeşte şi: Zodii care scapă de ghinion în decembrie. Le așteaptă un sfârșit de an spectaculos!

Judecătoarea Raluca Moroșanu, noi dezvăluiri scandaloase din spatele ușilor închise ale Justiției. Care a fost momentul în care s-a hotărât să vorbească: „M-am gândit: «Uite ce fac ăștia. Fac o conferință exact ca Ceaușescu în 21 decembrie»”. Ce a povestit despre colegii ei
Judecătoarea Raluca Moroșanu, noi dezvăluiri scandaloase din spatele ușilor închise ale Justiției. Care a fost momentul în care s-a hotărât să vorbească: „M-am gândit: «Uite ce fac ăștia. Fac o conferință exact ca Ceaușescu în 21 decembrie»”. Ce a povestit despre colegii ei
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Gemeni, ziua de azi promite interacțiuni dinamice, întrucât Luna îți activează sectorul comunicării. Stimularea mentală este puternică, iar creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme sunt la cote maxime. Folosește această energie pentru a dezvolta idei pe care le-ai tot amânat. S-ar putea ca soluțiile la probleme vechi să apară mult mai ușor. Totuși, mișcarea lui Mercur necesită atenție în comunicarea digitală: fă backup datelor și evită neînțelegerile. În plan personal, dialogul sincer este esențial. Financiar, abordează ziua cu prudență, în special în privința cumpărăturilor impulsive. Social, frații, prietenii și anturajul apropiat îți aduc bucurie. Îmbrățișează întâlnirile spontane, pentru că pot aduce beneficii neașteptate. Sănătatea este strâns legată de mișcare; folosește energia în plus pentru sport sau plimbări.

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Luna, aflată într-o poziție armonioasă, te sprijină în evaluarea resurselor și a planurilor financiare. Este un moment excelent pentru organizare și bugetare, astfel încât să te aliniez obiectivelor pe termen lung. Marte îți oferă determinarea necesară pentru a face pași concreți spre consolidarea siguranței tale. În relații, arată empatie și răbdare, mai ales că mișcarea lui Mercur poate aduce mici neînțelegeri. Ascultă cu atenție pentru a evita conflicte inutile. Social, întâlnirile îți aduc confort și energie pozitivă. Pe partea de sănătate, ai grijă să alternezi odihna cu activitatea. Creativitatea – scrisul, arta – te ajută să procesezi emoțiile mai profunde. Spre seară, reflectează asupra progresului tău și conturează noi intenții. Rămâi încrezător și perseverent chiar și în fața întârzierilor.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Leu, astăzi ești în plină forță creativă. Soarele în armonie cu Luna îți amplifică magnetismul și încrederea. Profită de această energie pentru a iniția proiecte noi sau pentru a-ți demonstra leadershipul la locul de muncă. Totuși, mișcarea lui Mercur îți cere precizie în comunicare, mai ales în mediul digital. Financiar, evită investițiile riscante; documentează-te temeinic înainte de a lua decizii. Acasă, menține armonia prin ascultare activă și deschidere față de nevoile celor dragi. Social, strălucești oriunde mergi, atrăgând conversații și persoane interesante. Pe partea de sănătate, activitatea fizică este esențială pentru a-ți menține energia la cote ridicate. Spre finalul zilei, găsește echilibrul prin meditație sau relaxare.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Luna te îndeamnă să-ți ordonezi spațiul și să creezi un mediu care să sprijine productivitatea și calmul. La locul de muncă, atenția ta la detalii aduce rezultate excelente, dar mișcarea lui Mercur poate crea mici neînțelegeri; verifică fiecare informație transmisă. Financiar, este o zi în care disciplina contează: evită cheltuielile inutile și prioritizează economiile. Emoțional, activitățile liniștitoare – meditație, jurnal, yoga – te ajută să te recentrezi. Relațiile se consolidează prin empatie și ascultare. Social, preferi calitatea în detrimentul cantității. Ai grijă și la alimentație, optând pentru mese nutritive. Spre finalul zilei, o plimbare în natură sau un moment de liniște îți oferă claritate și pace interioară.

Citeşte şi: Zodii care primesc vești extraordinare în decembrie. Vor avea un sfârșit de an fabulos!

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Astăzi, Balanță, energiile cosmice favorizează echilibrul și diplomația. Venus, planeta ta guvernatoare, îți netezește comunicarea și te ajută să gestionezi elegant conflictele din viața personală sau profesională. Este o zi excelentă pentru a negocia sau a fi mediator, găsind soluții care mulțumesc toate părțile implicate. Mișcarea lui Mercur îți cere precizie în acte și contracte – citește cu atenție și evită deciziile pripite. Financiar, prudența este necesară, în special în ceea ce privește resursele comune. Social, ești în centrul atenției, iar evenimentele la care participi îți pot extinde influența. Sănătatea se bazează pe echilibru: optează pentru mese regulate și exerciții blânde. Spre finalul zilei, răsfață-te cu activități creative sau momente de relaxare. O cină liniștită cu partenerul sau prietenii apropiați îți aduce armonie și împlinire.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Scorpion, energiile zilei te invită la transformare și introspecție profundă. Poziția Lunii pune accent pe creșterea interioară și pe confruntarea tiparelor subconștiente. Folosește acest moment pentru reflecție și vindecare; meditația sau terapia pot aduce revelații importante. Profesional, intuiția te ghidează, însă mișcarea lui Mercur te avertizează să nu faci schimbări impulsive fără o analiză temeinică. Financiar, examinează cu atenție orice potențială investiție pentru a te asigura că este stabilă. În relații, sinceritatea este esențială; unele secrete pot ieși la suprafață, oferind claritate și rezoluție. Menține dialoguri deschise pentru a consolida legăturile emoționale. Social, alege activități care îți hrănesc sufletul, nu care te consumă. Pe partea de sănătate, optează pentru practici detoxifiante și gestionează stresul prin exerciții regulate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Luna îți amplifică curiozitatea, impulsionându-te să explorezi noi idei, filosofi sau planuri de călătorie. Totuși, mișcarea lui Mercur îți cere să verifici de două ori detaliile oricărui acord sau program, pentru a evita neplăcerile. Financiar, este util să-ți reevaluezi bugetul; gândește-te la investiții orientate spre viitor, dar cu multă prudență. Relațiile se armonizează prin experiențe împărtășite și deschidere mentală. Caută colaborări sau activități în natură alături de cei dragi, pentru a întări legăturile. Social, ești predispus să întâlnești persoane care îți oferă perspective fresh și te ajută să-ți lărgești orizonturile. La capitolul sănătate, activitatea fizică îți menține moralul ridicat; o drumeție sau un curs de dans sunt opțiuni excelente. Spre seară, aliniează-ți obiectivele pe termen lung cu acțiunile actuale.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Energiile astrale te forțează să privești limpede dinamica relației tale. Ceva ce ai ignorat, minimalizat sau scuzat mult prea mult timp se clarifică astăzi într-un mod abrupt. Poate fi vorba despre o discrepanță între ceea ce promite partenerul și ceea ce oferă cu adevărat, despre lipsa de implicare, despre intenții neasumate sau chiar despre un adevăr ascuns.
Deși impactul emoțional este puternic, această revelație reprezintă un punct de eliberare. Tu, ca zodie guvernată de Saturn, ai nevoie de certitudine, structură și loialitate. Iar astăzi înțelegi exact unde se rupe echilibrul. Intuiția ta devine implacabilă, iar capacitatea ta de a analiza realist situația te propulsează spre o decizie matură, deși dureroasă.
Astrele îți recomandă să nu te temi de acest adevăr. Pe termen lung, el deschide drumul către vindecare, stabilitate și o relație în care ești respectat și valorizat. E momentul în care renunți la iluzii și îți recâștigi puterea personală.
Ziua aceasta nu este despre pierdere, ci despre claritate. Despre un Capricorn care nu mai trăiește în amânări, ci în adevăr. Adevărul doare, dar te salvează.

Citeşte şi: Zodii care se despart în decembrie. Termină anul în lacrimi

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Vărsător, ziua de astăzi aduce valuri de inspirație, datorită influenței Lunii în sectorul tău creativ. Folosește această energie pentru a aborda provocările cu soluții inovatoare. Mercur îți cere prudență în comunicarea digitală; claritatea mesajelor este esențială pentru a evita confuziile. Financiar, poți explora noi surse de venit sau poți reevalua proiectele actuale pentru a le crește profitabilitatea, dar evită riscurile speculative. În relații, deschiderea ta atrage oamenii ca un magnet; cultivă legăturile prin empatie și ascultare. Interacțiunile sociale te inspiră, aducând discuții care îți deschid noi perspective. La capitolul sănătate, direcționează energia mentală către activități fizice pentru a menține echilibrul. Pe măsură ce ziua trece, rezervă timp pentru hobby-uri care îți aprind pasiunea și creativitatea.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 16 decembrie 2025

Luna, în armonie cu Neptun, îți amplifică empatia și sensibilitatea. Este o energie excelentă pentru a-i ajuta pe cei din jur sau pentru a te implica în proiecte creative. Profesional, Mercur te avertizează asupra contractelor – amână semnarea lor până verifici fiecare detaliu. Financiar, analizează cu atenție cheltuielile; costurile inutile pot încărca bugetul. Relațiile se adâncesc prin comunicare sinceră și deschidere emoțională. Social, întâlnirile restrânse îți aduc satisfacție și conexiuni autentice. Sănătatea cere un echilibru între practici spirituale și activitate fizică. Pe măsură ce ziua avansează, implică-te în activități care te ancorează – o plimbare în natură, artă, muzică. Meditația sau reflecția îți oferă liniște și direcție, conturându-ți mai clar drumul. Ai încredere în intuiție și permite-ți să visezi îndrăzneț.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Motivul pentru care Antonia și-a mărit fesierul după a treia sarcină: „Voiam să obțin pe loc ce vedeam eu pe Instagram”. Artista a răspuns celor care au criticat-o, după ce a ajuns la spital
Motivul pentru care Antonia și-a mărit fesierul după a treia sarcină: „Voiam să obțin pe loc ce vedeam eu pe Instagram”. Artista a răspuns celor care au criticat-o, după ce a ajuns la spital
Fanatik
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv
GSP.ro
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru Florin Chivulete: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”
Click.ro
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
TV Mania
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
Redactia.ro
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Citește și...
A semnat cu FCSB! Gigi Becali: „Da, e adevărat! L-a întrebat pe Meme dacă e la mișto”. Exclusiv
Rodica Stănoiu a fost deshumată! Ce au aflat procurorii e cumplit, a fost deshis dosar de moarte suspectă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Se schimbă fața regiunii București-Ilfov. Cine va fi stăpânul viitorului metropolitan
Horoscop 15 decembrie 2025. Marte în Capricorn. E în al nouălea cer. O zodie trăiește momente de fericire pură, primește o veste neașteptată
Horoscop 14 decembrie 2025. O zodie primește prima de Crăciun, dar nu e suma la care spera. Va ceda nervos, toate planurile pentru sărbători se prăbușesc
Horoscop 13 decembrie 2025. Jupiter retrograd în zodia Leu. Zâmbete largi și fericire în suflet. O zodie pornește cu speranță pe un drum nou
Pârtii de schi de vis
Momente ȘOCANTE pentru Vlăduța Lupău, după concertul fabulos de la Cluj. Un hoț i-a furat geanta Louis Vuitton: Am avut ceva bani în ea, că aveam de făcut plăți

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu. Ce spune despre testamentul compozitorului: „Merit să am partea mea”
Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu. Ce spune despre testamentul compozitorului: „Merit să am partea mea”
Fiica cea mare a lui Mihai Petre a împlinit 13 ani. Imagini rare cu Catinca: „Oficial adolescentă!”
Fiica cea mare a lui Mihai Petre a împlinit 13 ani. Imagini rare cu Catinca: „Oficial adolescentă!”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Narcisa Suciu, despre cum a ajuns să fie amantă și să aibă un copil cu un bărbat însurat: “Când ești domnișoară...”. Cum a reacționat soția bărbatului când a aflat
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, a răbufnit în mediul online: “Nu mai pot cu subiectul ăsta! De atâția ani, m-am și săturat”. Prin ce trece tânăra
Elle
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Este în culmea fericirii! La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Modul superb în care a dat marea veste. Video
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Anca Lungu, imagine rară alături de soțul ei, Harry Arampatzis. Ce a dezvăluit public vedeta: „Chipeș...” Foto
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
Când are loc premiera emisiunii Desafio: Aventura, prezentată de Daniel Pavel. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O confruntare reală cu limitele umane”
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica
O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica
Irinel Columbeanu s-a pocăit, la 68 de ani. Ce a spus fostul om de afaceri în timpul botezului
Irinel Columbeanu s-a pocăit, la 68 de ani. Ce a spus fostul om de afaceri în timpul botezului
Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit doi ani de relație. Imagini rare cu George, tânărul care i-a furat inima fiicei Andreei Marin
Violeta Bănică și iubitul ei au sărbătorit doi ani de relație. Imagini rare cu George, tânărul care i-a furat inima fiicei Andreei Marin
Tudor Chirilă a menționat Recorder la Pro TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea. Ce mesaj a transmis antrenorul: „Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”
Tudor Chirilă a menționat Recorder la Pro TV, riscând întreruperea contractului cu televiziunea. Ce mesaj a transmis antrenorul: „Sunt niște lucruri foarte importante de zis!”
Antonia, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am trecut printr-o experiență traumatică”
Antonia, la un pas de moarte din cauza unei operații estetice: „Am trecut printr-o experiență traumatică”
Observator News
Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună
Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Ultima oră! Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu fix la cimitir, după deshumarea ei de urgență! A spus puține cuvinte… dar mesajul a fost clar
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Reacția neașteptată a iubitului Rodicăi Stănoiu după ce femeia a fost deshumată la doar câteva zile de la înmormântare. Prima poză cu tânărul IUBARET
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnele tăcute ale stenozei aortice: când oboseala și lipsa de aer ascund un pericol real pentru inimă
Semnele tăcute ale stenozei aortice: când oboseala și lipsa de aer ascund un pericol real pentru inimă
5 medicamente folosite zilnic care pot afecta rinichii. Avertismentul medicilor
5 medicamente folosite zilnic care pot afecta rinichii. Avertismentul medicilor
Excesele de sărbători lasă urme: acidul uric crescut declanșează dureri și gută
Excesele de sărbători lasă urme: acidul uric crescut declanșează dureri și gută
Se schimbă modul de acordare a concediilor medicale. Medicii pot rămâne fără drept de liberă practică! Anunț de ultimă oră făcut de șeful CNAS
Se schimbă modul de acordare a concediilor medicale. Medicii pot rămâne fără drept de liberă practică! Anunț de ultimă oră făcut de șeful CNAS
TV Mania
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
„Vă iubește mami!” Mesajul Andreei Marin după ce Violeta Bănică a sărbătorit doi ani de relație. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Smiley și Gina Pistol au publicat fotografia care a cucerit internetul. Josephine, într-o ipostază adorabilă, iar prima lor poză de Crăciun din acest an a devenit instant virală
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Theo Rose, imagini emoționante cu Sasha și Anghel Damian. Detaliul care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte – motivul pentru care artista nu îi arată chipul copilului
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Ce să mănânci ca să nu te îngrași în Postul Crăciunului. Cele mai bune 5 alimente sațioase, dar cu puține calorii
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton