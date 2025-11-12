  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 13 noiembrie 2025. Dispute la locul de muncă. O zodie are parte de confruntări cu șefii

Horoscop 13 noiembrie 2025. Dispute la locul de muncă. O zodie are parte de confruntări cu șefii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 13 noiembrie 2025. O zi cu alegeri dificile pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Astăzi, nativii din Pești pot simți o tensiune accentuată în mediul profesional, pe fondul unor influențe astrale care aduc neînțelegeri și provocări în comunicare.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Berbec, astăzi ești plin de energie datorită lui Marte, planeta ta guvernatoare, care îți oferă un impuls puternic de acțiune. Folosește acest elan pentru a finaliza proiecte amânate, dar ai grijă la deciziile impulsive – mai ales în relații, unde o clipă de reflecție poate face diferența. Prietenii și familia pot avea nevoie de sprijinul tău, iar abilitățile tale de lider îi pot ajuta să depășească momentele dificile. Pe plan financiar, analizează-ți bugetul și pregătește-te pentru cheltuieli viitoare; o planificare atentă previne stresul ulterior. În carieră, ideile tale inovatoare vor fi bine primite dacă le prezinți cu încredere. În ceea ce privește sănătatea, canalizează energia în plus într-un nou program de fitness sau o activitate în aer liber. Meditația și exercițiile de respirație îți pot amplifica concentrarea.

Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Taur, răbdarea este aliatul tău astăzi, deoarece influențele lunare pot aduce mici întârzieri în planuri. În loc să forțezi lucrurile, profită de acest răgaz pentru a-ți reevalua strategia. Un sfat venit din partea unui coleg sau partener de încredere îți poate oferi o perspectivă valoroasă. Pe plan social, o invitație neașteptată poate aduce o surpriză plăcută – fii deschis către noi experiențe. Financiar, o investiție recentă începe să dea roade, dar nu grăbi rezultatele. În dragoste, o discuție sinceră poate întări relația; vulnerabilitatea aduce apropiere. La locul de muncă, concentrează-te pe finalizarea proiectelor deja începute, nu pe inițierea altora noi. Ai grijă de tine și găsește momente de relaxare – o plimbare în natură sau grădinăritul te pot ajuta să te reconectezi cu tine însuți.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Gemeni, ziua de azi este guvernată de comunicare – Mercur îți amplifică abilitatea de a te exprima clar și carismatic. Profită de acest val pozitiv pentru a purta conversația pe care o tot amâni; poți descoperi un aliat neașteptat într-un context profesional. Schimbul de idei îți poate deschide uși noi. Financiar, este un moment bun pentru planificări pe termen lung, dar verifică atent detaliile înainte de a semna orice document. Emoțional, alternează momentele de socializare cu clipe de introspecție pentru a menține echilibrul în relațiile importante. În plan creativ, gândește nonconformist – ideile tale pot pune bazele unui succes viitor. Pentru sănătate, fă pauze regulate și include mișcarea ușoară în rutina zilnică.

Ce s-a întâmplat cu Ionuț, fiul secret al lui Horia Moculescu. Tânărul a murit la doar 31 de ani, în circumstanțe misterioase. "În jurul orelor 3.00 noaptea s-a întâmplat nenorocirea", povestea, în urmă cu câțiva ani, Mariana Moculescu
Ce s-a întâmplat cu Ionuț, fiul secret al lui Horia Moculescu. Tânărul a murit la doar 31 de ani, în circumstanțe misterioase. "În jurul orelor 3.00 noaptea s-a întâmplat nenorocirea", povestea, în urmă cu câțiva ani, Mariana Moculescu
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Rac, Luna te influențează puternic astăzi, adâncindu-ți sensibilitatea și dorința de conexiune emoțională. Petrece timp cu familia și persoanele apropiate; conversațiile autentice pot vindeca neînțelegeri vechi. În plan financiar, o revelație sau o idee practică te poate ajuta să iei decizii mai înțelepte. La serviciu, folosește-ți empatia pentru a calma tensiuni sau a transforma competiția în cooperare. În dragoste, deschiderea și sinceritatea aduc apropiere, iar vulnerabilitatea devine o forță. Pe plan creativ, simți nevoia de a adăuga frumusețe și armonie în jurul tău – redecorarea spațiului personal îți poate ridica moralul. Pentru sănătate, relaxează-te prin yoga, meditație sau o baie caldă.

Citește și Cum pot evita zodiile stresul. Ghidul complet al relaxării în această toamnă

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Leu, energia solară îți oferă astăzi un magnetism aparte – e momentul să te afirmi. Fie că e vorba de carieră sau de un proiect personal, lasă-ți creativitatea să vorbească. Colegii și partenerii îți apreciază inițiativa și entuziasmul. Din punct de vedere financiar, este o zi favorabilă negocierilor și noilor oportunități care se aliniază ambițiilor tale. În dragoste, căldura ta naturală atrage oamenii, dar amintește-ți că ascultarea este la fel de importantă ca exprimarea. Reînnoiește o legătură printr-o activitate inedită sau o escapadă comună. Pe plan fizic, este o zi excelentă pentru a începe un program de fitness sau un sport competitiv. Echilibrează energia intensă cu momente de reflecție.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

E momentul perfect pentru a te ocupa de sarcini care cer atenție la detalii, fie acasă, fie la serviciu. Curățenia, organizarea și planificarea te ajută să îți restabilești echilibrul interior. Din punct de vedere financiar, este o zi excelentă pentru ajustări și optimizări – ochiul tău critic observă detalii care pot spori stabilitatea. În dragoste, abordarea practică și sprijinul oferit partenerului consolidează relația. Comunicarea clară previne neînțelegerile. În privința sănătății, o rutină echilibrată, alimentația corectă și gestionarea stresului sunt prioritare. O sesiune de mindfulness sau o activitate relaxantă te va revigora complet.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Balanță, astăzi ești chemat să restabilești armonia în toate sferele vieții. Venus, planeta ta guvernatoare, îți amplifică dorința de frumusețe, echilibru și conexiune. Este un moment favorabil pentru colaborări și discuții diplomatice – abilitatea ta de a aduce pace este la apogeu. În plan profesional, spiritul tău cooperant inspiră încredere, iar ideile tale pot deveni un liant între perspective diferite. Financiar, o analiză atentă a situației actuale te ajută să iei decizii inspirate pe termen lung. În dragoste, ascultarea și empatia devin cheia reconectării. Chiar dacă ziua aduce provocări, grația și tactul tău te ajută să le transformi în lecții. Pentru sănătate, optează pentru mișcare ușoară sau meditație – corpul și sufletul tău au nevoie de echilibru.

Citește și: Zodii care dau lovitura pe plan profesional toamna aceasta: mai mulți bani, promovări și oportunități de afirmare

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Scorpion, ziua de azi este încărcată de intensitate emoțională, deoarece Luna îți traversează zodia, amplificând nevoia de profunzime și transformare. Ia-ți timp pentru introspecție și analizează-ți dorințele și motivațiile cu sinceritate. Această claritate interioară te ajută să gestionezi mai bine relațiile complexe și să comunici mai eficient. În carieră, afirmă-ți opiniile cu încredere – intuiția ta te va ghida în discuțiile importante. Financiar, e un moment bun pentru a revizui investițiile sau a te pregăti pentru schimbări viitoare. Cei din jur ar putea căuta sfatul tău – oferă-l cu empatie, căci înțelepciunea ta poate fi de neprețuit. În dragoste, vulnerabilitatea adâncește legătura și deschide ușa spre o conexiune autentică. Pe plan fizic, energia ta poate fluctua, deci caută echilibrul.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Cu Jupiter care îți amplifică dorința de explorare și cunoaștere, implică-te în activități care îți lărgesc orizontul – fie o călătorie, o lectură inspirată sau o conversație provocatoare. În carieră, entuziasmul tău este molipsitor, stimulând cooperarea și succesul echipei. Financiar, ziua favorizează evaluarea investițiilor și angajamentelor; optimismul combinat cu prudență aduce rezultate solide. În dragoste, spontaneitatea e cheia – o surpriză plăcută sau un gest neașteptat pot reaprinde pasiunea. Chiar dacă agenda e plină, rezervă timp pentru reflecție personală. Sănătatea beneficiază de mișcare și activități în aer liber, care îți hrănesc dorința de libertate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Capricorn, influențele astrale de azi te susțin în planificare și disciplină. Determinarea ta naturală te ajută să finalizezi sarcini importante și să transformi obiectivele ambițioase în pași concreți. În carieră, este momentul perfect pentru a-ți demonstra abilitățile de lider – perseverența ta inspiră încredere. Financiar, revizuirea bugetului sau ajustarea investițiilor aduce stabilitate pe termen lung. În relații, încearcă să echilibrezi munca și viața personală; partenerul tău va aprecia implicarea și timpul petrecut împreună. Emoțional, ziua te invită la reflecție – reamintește-ți ce valori contează cu adevărat. Pentru sănătate, menține o rutină echilibrată, bazată pe alimentație corectă și mișcare. Activitățile practice, cum ar fi organizarea sau proiectele de creație, îți oferă echilibru interior.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Vărsător, astrele te îndeamnă azi să îți exprimi latura inovatoare fără rezerve. Ai un val de creativitate și idei originale care pot transforma proiecte stagnante în inițiative de succes. Comunicarea este la cote maxime, deci profită pentru a-ți extinde rețeaua sau a-ți prezenta ideile. Financiar, experimentează abordări neconvenționale care pot genera creștere pe termen lung. În relații, fii deschis și autentic – ideile tale unice atrag atenția și inspirația celorlalți. În dragoste, originalitatea ta cucerește, mai ales dacă o exprimi cu sinceritate. Pentru sănătate, stimulează-ți mintea și corpul prin activități dinamice sau antrenamente asistate de tehnologie. Azi, flexibilitatea și curajul de a gândi altfel îți deschid drumuri noi.

Citește și: Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 13 noiembrie 2025

Aspectele formate între Mercur și Marte pot genera reacții impulsive, mai ales dacă Peștii simt că munca lor nu este apreciată sau că ideile le sunt contestate. Deși natura lor este calmă și conciliantă, acumularea frustrărilor recente poate duce la o confruntare directă cu superiorii.
Este recomandat ca acești nativi să gestioneze situațiile cu tact și diplomație. Chiar dacă au dreptate, tonul și momentul ales vor face diferența între o discuție constructivă și un conflict deschis. În spatele tensiunilor se ascunde, de fapt, o nevoie profundă de recunoaștere și validare – Peștii își doresc ca eforturile lor să fie văzute și respectate.
Astrele îi sfătuiesc să evite deciziile pripite, mai ales cele legate de schimbări profesionale. O abordare calmă și strategică le poate aduce, în cele din urmă, sprijinul pe care îl caută. După-amiaza poate aduce o deschidere neașteptată sau o explicație clarificatoare, dacă Peștii aleg să asculte cu răbdare și să nu reacționeze emoțional.
Ziua de azi este o lecție de maturitate profesională pentru acești nativi – un moment în care sunt provocați să-și afirme limitele fără a rupe punți. Cu discernământ și autocontrol, chiar și o dispută aparent dificilă se poate transforma într-un pas important spre respectul și stabilitatea pe care Peștii le merită.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Fanatik
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
GSP.ro
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Citește și...
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
Ce s-ar fi întâmplat cu Horia Moculescu la ultima apariţie în public? Comportamentul ciudat, dezvăluit abia acum
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANAF cere sechestru pe vila în care stau soții Iohannis. Fiscul îi dă în judecată pentru datoriile neachitate
Horoscop 12 noiembrie 2025. Problemele iau sfârșit pentru o zodie. Va fi lovită de un val de noroc și fericire
Zodiile care pot câștiga la Loto în noiembrie. Intră în luna cadourilor cu buzunarele pline
Horoscop 11 noiembrie 2025. Planeta Norocului, Jupiter, retrogradează în Rac. O zodie este lovită de ghinion. Tot ce a visat și plănuit se năruie
Vacanță de vis la Viena
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună
Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună
Cine este Eugenia Șerban. Actrița a trecut printr-un cancer, un malpraxis, un divorț și a obținut ordin de protecție împotriva fiului său dependent de droguri
Cine este Eugenia Șerban. Actrița a trecut printr-un cancer, un malpraxis, un divorț și a obținut ordin de protecție împotriva fiului său dependent de droguri
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Vedeta PRO TV și-a botezat copilul în secret, iar acum a dezvăluit primele imagini de la eveniment: „Una dintre cele mai fericite zile.” Foto
Vedeta PRO TV și-a botezat copilul în secret, iar acum a dezvăluit primele imagini de la eveniment: „Una dintre cele mai fericite zile.” Foto
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express în semifinală: „O să fim un exemplu pentru foarte multe femei ”
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express în semifinală: „O să fim un exemplu pentru foarte multe femei ”
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Silviu Prigoană s-a opus relației Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan. Dezvăluirile făcute de jurnalistă, la un an de la decesul fostului ei soț
Silviu Prigoană s-a opus relației Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan. Dezvăluirile făcute de jurnalistă, la un an de la decesul fostului ei soț
Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo
Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo
Observator News
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Libertatea pentru Femei
Omagiu sfâșietor al celei care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultima clipă. Alexandra Velniciuc, femeia care i-a fost înger păzitor lui Horia Moculescu, rupe tăcerea! Ce a putut dezvălui ne sfâșie inimile!! Nu s-a stins până nu i-a simțit prezența... O legătură pe viață, rară și curată.
Omagiu sfâșietor al celei care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultima clipă. Alexandra Velniciuc, femeia care i-a fost înger păzitor lui Horia Moculescu, rupe tăcerea! Ce a putut dezvălui ne sfâșie inimile!! Nu s-a stins până nu i-a simțit prezența... O legătură pe viață, rară și curată.
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicamentele care au efect pe termen lung asupra sistemului intestinal
Medicamentele care au efect pe termen lung asupra sistemului intestinal
CNAS modernizează platforma PIAS: sistem stabil până în 2026 și o nouă infrastructură digitală prin PNRR
CNAS modernizează platforma PIAS: sistem stabil până în 2026 și o nouă infrastructură digitală prin PNRR
Femeile din România care pot ieși mai devreme la pensie. Iată ce condiții trebuie să respecte
Femeile din România care pot ieși mai devreme la pensie. Iată ce condiții trebuie să respecte
Persoanele cu această grupă de sânge ar trebui să evite complet alcoolul
Persoanele cu această grupă de sânge ar trebui să evite complet alcoolul
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Ramona Olaru, apariție demnă de catwalk la Gala Premiilor TV Mania. Rochia vedetei a furat toate privirile
Ramona Olaru, apariție demnă de catwalk la Gala Premiilor TV Mania. Rochia vedetei a furat toate privirile
Schimbare radicală pentru Hande Erçel! Transformarea care i-a șocat fanii din „Dragostea plutește în aer”
Schimbare radicală pentru Hande Erçel! Transformarea care i-a șocat fanii din „Dragostea plutește în aer”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton