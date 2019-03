Alex Rodriguez, acuzat de infidelitate la scurt timp după ce s-a logodit cu Jennifer Lopez

De abia s-au logodit, însă J-Lo și A-Rod s-ar putea să își lase planurile de sărbătoare în așteptare, după ce au apărut acuzații de infidelitate la adresa lui Rodriguez.

Un fost coleg din Liga Mare de Baseball, Jose Canseco, susține că Alex o înșeală pe iubita sa cu fosta lui soție, Jessica Canseco.

Fostul jucător de baseball a scris pe Twitter că este pregătit să facă și un test poligraf pentru a arăta că spune adevărul.

Canseco, care a jucat alături de Alex Rodriguez la New York Yankees, a scris: „O privesc pe J.Lo cum îi dă mesaje lui Alex Rodriguez, nu știe că o înșeală cu fosta mea soție Jessica”

„Săraca fată, nu are nicio idee cine este el de fapt”, a continuat acesta.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is

— Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019