Toți pasionații de ciclism de peste 10 ani sunt așteptați la prima ediție a legendarei competiții pentru amatori, L’Étape România by Tour de France, ce va avea loc la București

Dacă deții o bicicletă MTB sau de șosea, dacă practici ciclismul ca un hobby sau chiar de performanță și dacă vrei să pedalezi prin Capitala fără trafic, te poți înscrie în competiția

L’Étape România by Tour de France , ce se va desfășura pe 28 august și care va pune România pe harta internațională a ciclismului

Organizatorii propun trei trasee dedicate tuturor abilităților. Viziunea din spatele conceptului L’Étape by Tour de France, prezent deja în peste 20 de țări, este de a descoperi destinații captivante pe două roți, simțindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franței. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze și dețin fie bicicletă de tip mountain bike, fie bicicletă de șosea. Ediția de la București va avea o cursă dedicată și celor care au peste 10 ani. Aceasta se numeste CITY ADVENTURE, este cel mai scurt, având 14 km, iar participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal. Pasionații vor putea descoperi, astfel, Bucureștiul fără trafic, deoarece principalele artere și bulevarde, dar și străzile pe care se va pedala vor fi închise.

21/07/2019 – Etape du Tour – Albertville – Val Thorens

Emoția se trăiește pe traseu

Dacă cel mai scurt traseu vizează toate categoriile de vârstă de peste 10 ani, al doilea traseu ca și amploare este THE RIDE, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului și la care pot participa toți cei care au peste 15 ani. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE și la care se pot înscrie toți cei care au peste 15 ani.

Hărțile traseelor sunt disponibile aici:

The Race 85 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

The Ride 42 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

City Adventure 14 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Alege cursa preferată și vino să trăiești emoția competiției care scrie istorie de aproape 30 de ani.