ReservedForLove – Colecția Reserved de Valentine’s Day

De Valentine’s Day, Reserved propune două linii distincte: smart și casual. Ambele îmbină eleganța de zi cu zi cu o notă romantică subtilă. Colecția este creată pentru cei care își doresc să-și exprime sentimentele prin detalii atent gândite, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul sau calitatea.

Linia smart pune accent pe siluete rafinate și materiale atent selecționate. Puloverele din tricot de calitate superioară și cămășile decorate cu detalii discrete inspirate de funde, cusături decorative sau nasturi în formă de inimă la manșete adaugă o notă feminină pieselor clasice. Pantalonii din catifea reiata roz și jeanșii brodați cu motive în formă de inimă aduc un aer jucăuș și romantic ținutelor.

Linia casual oferă o abordare mai relaxată, inspirată din viața de zi cu zi și atmosfera specifică Valentine’s Day. Tricourile și hanoracele decorate cu motive de inimi și buze, în nuanțe specifice sărbătorii iubirii, creează outfituri confortabile, moi și pline de farmec – perfecte pentru o întâlnire cu persoana iubită sau pentru momente cozy petrecute acasă.

Colecția de Valentine’s Day este completată de o selecție amplă de lenjerie din dantelă, în culorile asociate iubirii – roșu și roz, dar și clasicul alb și negru –, alături de pijamale adorabile cu motive romantice și o gamă variată de accesorii.

În ansamblu, colecția demonstrează că detaliile romantice pot fi integrate cu ușurință în garderoba de zi cu zi – de la accente subtile până la piese statement, care adaugă oricărei ținute un strop de magie de Valentine’s Day.

Colecția este disponibilă în magazinele Reserved selectate, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com

Sursa foto: www.reserved.com

Urmărește-ne pe Google News