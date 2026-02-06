  MENIU  
Home > Advertorial > #ReservedForLove – Colecția Reserved de Valentine’s Day

#ReservedForLove – Colecția Reserved de Valentine’s Day

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 06.02.2026, 11:47

De Valentine’s Day, Reserved propune două linii distincte: smart și casual. Ambele îmbină eleganța de zi cu zi cu o notă romantică subtilă. Colecția este creată pentru cei care își doresc să-și exprime sentimentele prin detalii atent gândite, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul sau calitatea.

Linia smart pune accent pe siluete rafinate și materiale atent selecționate. Puloverele din tricot de calitate superioară și cămășile decorate cu detalii discrete inspirate de funde, cusături decorative sau nasturi în formă de inimă la manșete adaugă o notă feminină pieselor clasice. Pantalonii din catifea reiata roz și jeanșii brodați cu motive în formă de inimă aduc un aer jucăuș și romantic ținutelor.

Linia casual oferă o abordare mai relaxată, inspirată din viața de zi cu zi și atmosfera specifică Valentine’s Day. Tricourile și hanoracele decorate cu motive de inimi și buze, în nuanțe specifice sărbătorii iubirii, creează outfituri confortabile, moi și pline de farmec – perfecte pentru o întâlnire cu persoana iubită sau pentru momente cozy petrecute acasă.

#ReservedForLove – Colecția Reserved de Valentine’s Day

Colecția de Valentine’s Day este completată de o selecție amplă de lenjerie din dantelă, în culorile asociate iubirii – roșu și roz, dar și clasicul alb și negru –, alături de pijamale adorabile cu motive romantice și o gamă variată de accesorii.

Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
Recomandarea zilei

În ansamblu, colecția demonstrează că detaliile romantice pot fi integrate cu ușurință în garderoba de zi cu zi – de la accente subtile până la piese statement, care adaugă oricărei ținute un strop de magie de Valentine’s Day.

Colecția este disponibilă în magazinele Reserved selectate, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com

Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Recomandarea zilei

Sursa foto: www.reserved.com

Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Fanatik
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Click.ro
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lidia Buble și-a speriat fanii. Artista a apărut în public cu fața inflamată: „Zici că mă transform într-o reptilă”
Lidia Buble și-a speriat fanii. Artista a apărut în public cu fața inflamată: „Zici că mă transform într-o reptilă”
Adi Vasile, detalii rare despre viața personală și nuntă. "Amândoi o să fim la fel de emoționați!" Ce a dezvăluit despre logodnica sa
Adi Vasile, detalii rare despre viața personală și nuntă. "Amândoi o să fim la fel de emoționați!" Ce a dezvăluit despre logodnica sa
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Elle
Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie. Ce moment special au sărbătorit: „Un semnal de alarmă, până nu e prea târziu...
Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie. Ce moment special au sărbătorit: „Un semnal de alarmă, până nu e prea târziu...
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Vlăduța Lupău, imagini din vacanța cu familia. Artista, soțul ei și cei doi copii ai lor au ales o destinație exotică: „A fost cea mai bună decizie.” Foto
Vlăduța Lupău, imagini din vacanța cu familia. Artista, soțul ei și cei doi copii ai lor au ales o destinație exotică: „A fost cea mai bună decizie.” Foto
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Horoscop săptămânal 9 - 15 februarie 2026. Jocurile seducției nu sunt pentru ea. O zodie calcă strâmb și va suporta consecințele
Horoscop săptămânal 9 - 15 februarie 2026. Jocurile seducției nu sunt pentru ea. O zodie calcă strâmb și va suporta consecințele
Ce pedeapsă a primit femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea. Primele declarații ale actriței: „Nu trăiești cu adevărat, doar supraviețuiești”
Ce pedeapsă a primit femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea. Primele declarații ale actriței: „Nu trăiești cu adevărat, doar supraviețuiești”
Andrei Bănuță, prima reacție după ce s-a spus că ar forma un cuplu cu Mira: „Există o chimie între noi”
Andrei Bănuță, prima reacție după ce s-a spus că ar forma un cuplu cu Mira: „Există o chimie între noi”
Fostul partener al Ruxandrei Luca susține că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția. Ce acuzații îi aduce vedetei Antena 1: „În unele nopți nu era acasă”
Fostul partener al Ruxandrei Luca susține că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția. Ce acuzații îi aduce vedetei Antena 1: „În unele nopți nu era acasă”
Observator News
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Libertatea pentru Femei
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Știai că bolnavii la pat au dreptul la 90 de zile de asistență medicală gratuită pe an? Află cum să obții tratamente, pansamente, recuperare, analize și scutece pentru adulți, prin CAS
Știai că bolnavii la pat au dreptul la 90 de zile de asistență medicală gratuită pe an? Află cum să obții tratamente, pansamente, recuperare, analize și scutece pentru adulți, prin CAS
Opt simptome timpurii ale cancerului de prostată pe care majoritatea bărbaților le confundă cu îmbătrânirea
Opt simptome timpurii ale cancerului de prostată pe care majoritatea bărbaților le confundă cu îmbătrânirea
Medicii avertizează: semnul surprinzător care trădează cortizolul crescut, chiar dacă te simți ok. Detaliul neașteptat din oglindă
Medicii avertizează: semnul surprinzător care trădează cortizolul crescut, chiar dacă te simți ok. Detaliul neașteptat din oglindă
Arsurile la stomac pot ascunde un cancer mortal. Tot mai multe diagnostice tardive de cancer esofagian, iar medicii spun clar ce simptome nu trebuie ignorate
Arsurile la stomac pot ascunde un cancer mortal. Tot mai multe diagnostice tardive de cancer esofagian, iar medicii spun clar ce simptome nu trebuie ignorate
TV Mania
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
S-A ÎNTÂMPLAT! Emily Burghelea i-a dat masca jos soțului ei. Vezi primele imagini cu chipul lui Andrei!
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Imagine de colecție cu "Ana" de la Antena 1! Karina Jianu, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată. „Parcă ești tu acum!”. Coincidența uluitoare descoperită de fani
Imagine de colecție cu "Ana" de la Antena 1! Karina Jianu, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată. „Parcă ești tu acum!”. Coincidența uluitoare descoperită de fani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton