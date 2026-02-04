  MENIU  
Crocs Classics – primăvara aceasta, pași care inspiră stil și emoție

Primăvara aduce o explozie de culoare, prospețime și energie, iar Crocs Classics transformă fiecare pas într-o declarație de stil și confort. Colecția adună cele mai iconice modele, reinterpretate pentru sezonul cald și pentru momentele speciale ale primăverii. De la Crocband™ Gum Clog, simbolul confortului relaxat și al lifestyle-ului modern, până la Classic Crafted Clog – disponibil în nuanțe sofisticate precum Milk Chocolate, Army Green sau cu imprimeuri florale – fiecare model devine o expresie a stilului personal, fără a sacrifica confortul emblematic Crocs.

Modelele Classic Clog în Black, White, Navy, Pink Milk sau Field Green sunt versatile și ușor de integrat în orice ținută casual sau statement, în timp ce Classic Confetti Clog aduce un plus de personalitate prin detalii jucăușe și mixuri cromatice surprinzătoare. Pentru cei care iubesc textura și rafinamentul, Classic Ballet Clog în Quartz, Black sau Sepia/Leopard combină eleganța cu confortul absolut, în timp ce platformele Classic Platform Clog în nuanțe precum Guava, Bone sau Black adaugă o înălțime subtilă și o prezență sofisticată fiecărei apariții.

Sezonul acesta, Crocs celebrează dragostea și momentele speciale cu ediția Valentine’s Day. Această sărbătoare este despre a crea amintiri, a surprinde și a te conecta cu cei dragi. Modelele Classic Valentine’s Day Clog în Pink Milk cu inimioare, Classic Glitter Clog în Digital Raspberry Glitter și Kids’ Classic Valentine’s Day Clog în Pink Milk cu inimioare sunt mai mult decât încălțăminte – ele devin cadouri care transmit emoție și atenție, potrivite pentru fiecare tip de relație. De la gesturi surpriză pentru partener, la mici răsfățuri pentru prieteni sau pentru tine însuți, aceste modele aduc un strop de magie în ținutele de zi cu zi, transformând fiecare pas într-un moment memorabil. Culorile vibrante, detaliile jucăușe și confortul Crocs creează combinația perfectă între romantism și stil practic, făcând din această colecție alegerea ideală pentru Valentine’s Day.

Colecția include și gama Baya, care explorează imprimeuri și accente glitter pentru cei care iubesc culorile și jocul de texturi. Baya Seasonal Printed Clog în Cobblestone/White, Baya Clog în Dreamscape și Orange Sorbet, Baya Glitter Platform Clog în Barely Pink și platformele elegante Baya Platform Clog în Pearl White și Winter White completează oferta, oferind opțiuni versatile pentru orice stil.

Fiecare model Crocs este conceput pentru a combina libertatea de exprimare cu confortul maxim, permițând purtătorului să își definească stilul prin culoare, forme și detalii. De la pași relaxați în oraș, la escapade în natură sau momente speciale de primăvară și Valentine’s Day, Crocs Classics devin accesoriul perfect pentru orice ținută și orice stare de spirit.Această primăvară, Crocs îți propune să redescoperi bucuria de a păși confortabil și cu stil. Îndrăznește să oferi sau să porți Crocs Classics și ediția Valentine’s Day, alegând combinația perfectă între culoare, personalitate și confort. Descoperă întreaga colecție în magazinele din țară și online pe www.crocs.ro, și lasă fiecare pas să spună o poveste despre tine și despre cei dragi.

Sursa foto: www.crocs.ro

