(P) TOP 4 proceduri estetice la care apeleaza femeile pentru intinerirea pielii

Dorinta tot mai mare a femeilor de a avea o piele tonifiata si tanara a facut ca industria operatiilor estetice sa cunoasca o dezvoltare intensa in ultimii ani. Tehnicile de infrumusetare a tenului care nu presupun utilizarea bisturiului sunt preferatele pacientelor.

Lupta dusa impotriva primelor semne ale imbatranirii devine tot mai acerba in conditiile in care se promoveaza obtinerea unui ten cu aspect fresh, fara riduri pana la o varsta inaintata. Cremele, serumurile si alte produse beauty nu se ridica de cele mai multe ori la inaltimea asteptarilor, asa ca multe reprezentante ale sexului frumos trec pragul clinicilor de estetica medicala.

Injectiile cu toxina botulinica si Terapia Dracula ocupa locuri fruntase in topul celor mai cerute interventii din clinicile de operatii estetice. Cum se efectueaza aceste proceduri si ce efecte au, vei afla in continuare. Mai mult de atat, acestea nu sunt singurele interventii estetice trecute des pe lista medicilor de chirurgie plastica.

Injectiile cu toxina botulinica, cea mai populara interventie estetica

Injectiile cu toxina botulinica reprezinta una dintre cele mai populare proceduri de medicina estetica, inregistrand un succes enorm de-a lungul timpului. Aceasta substanta este o neurotoxina produsa de Clostridiun botulinum, o bacterie anaeroba, ce contribuie la relaxarea musculara.

Toxina botulinica are rolul de a diminua ridurile orizontale de la nivelul fruntii, ridurile din jurul ochilor, ridurile dintre sprancene si ridurile verticale de pe buza superioara. Pielea va avea aspect intins, vizibil intinerit, totul fara ca expresia fetei sa fie afectata.

Atenuarea ridurilor va putea fi observata incepand cu 24 ore postinjectare si va continua pana in zilele 4-6.

Procedura dureaza putin, disconfortul este minin si durata medie a efectului este de 6 luni cu o variatie intre 4 – 9 luni. Efectele adverse sunt foarte rar intalnite in urma acestei interventii estetice.

Terapia Dracula: propriul sange te ajuta sa fii mai tanar

Terapia Dracula, cunoscuta si sub denumirea de terapia Vampir, castiga tot mai mult teren in fata procedurilor de intinerire a pielii. Secretul consta in injectarea unui ser obtinut din propriul sange. Pe cat suna de ciudat aceasta metoda beauty, pe atat este de eficienta in restabilirea prospetimii tenului.

Pe scurt, procedura consta in recoltarea unei cantitati, aproximativ 8-9 mililitri, din sangele propriu din care se retine un ser bogat in plachete si factori de crestere. Serul obtinut este imbogatit apoi cu vitamine si aminoacizi, fiind pregatit pentru injectare la nivelul fetei, decolteului si mainilor. Este introdus la nivelul pielii prin microintepaturi si are rolul de a stimula procesele de regenerare celulara si de sinteza de colagen din organism. Potrivit specialistilor, solutia determina activarea unui mecanism natural de refacere a tesuturilor.

Dupa terapia Dracula nu vor ramane cicatrici, ci doar o usoara roseata locala care va disparea in termen de 1-2 zile. Specialistii recomanda sa se realizeze in jur de 2-3 sedinte de tratament pentru cele mai bune rezultate. Acestea trebuie efectuate la un interval de trei saptamani, apoi este recomandat sa se repete procedura dupa 6 – 12 luni, in functie de organismul fiecarei paciente.

Dupa terapia Dracula nu vor ramane cicatrici, ci doar o usoara roseata locala care va disparea in termen de 1-2 zile. Specialistii recomanda sa se realizeze in jur de 2-3 sedinte de tratament pentru cele mai bune rezultate. Acestea trebuie efectuate la un interval de trei saptamani, apoi este recomandat sa se repete procedura dupa 6 – 12 luni, in functie de organismul fiecarei paciente.

Injectiile cu acid hialuronic, considerate un elixir al tineretii

O alta interventie estetica populara care nu necesita utilizarea bisturiului este injectarea cu acid hialuronic. Aceasta substanta se gaseste in mod natural in corpul nostru, insa, odata cu trecerea timpului scade treptat, astfel ca primele semne ale imbatranirii incep sa se observe.

Acidul hialuronic este una dintre cele mai laudate substante din domeniul beauty si nu degeaba. Substanta contribuie semnificativ la intinderea pielii din jurul ochilor, a buzelor si a sprancenelor. Injectiile cu acid hialuronic au rolul de a rehidrata pielea ce si-a piedut prospetimea odata cu inaitarea in varsta, de a umple santurile nazolabiale si perioculare si de a atenua cearcanele.

Efectele injectiilor cu acid hialuronic au o durata de aproximativ 12 luni, dar exista si posibilitatea ca organismul sa degradeze substanta mai repede. Dupa ce efectul incepe sa dispara, este necesara o noua vizita la clinica de estetica medicala.

Inlaturarea tatuajelor cu laser, o procedura din ce in ce mai ceruta in clinici estetice

Desi inlaturarea tatuajelor nu este o procedura de intinerirea a pielii, medicii esteticieni declara ca este din ce in ce mai ceruta in clinicile lor.

Cu siguranta ai observat deja ca in ultimii ani a crescut numarul persoanelor care isi doresc sa aiba desene pe corp. Drept urmare a crescut si numarul celor care aleg inlaturarea tatuajelor cu laser. Motivul variaza de la o persoana la alta. Poate fi vorba despre un model prost executat, nepotrivit cu varsta ori cu noul loc de munca. De asemenea, poate fi vorba despre o noua etapa sentimentala in care vechiul tatuaj nu isi are sensul.

Daca pana acum oamenii se temeau sa isi scoata modelele vechi de tatuaje, acum o pot face fara nicio grija. Aceasta procedura nu mai este dureroasa si nici nu mai raman semne inestetice pe corp. Cum este posibil? Gratie celei mai noi metode de inlaturare a tatuajelor: laserul de ultima generatie ND: YAG Q- SWITCHED.

Acest aparat utilizeaza energie inalta prin emiterea instantanee a undei laser cu scopul de a indeparta pigmentul de pe piele. Pigmentul din tesuturile afectate se decoloreaza treptat pana la disparitie. Pentru indepartarea completa a tatuajului, pacientii trebuie sa ia in considerare ca va fi nevoie de mai multe sedinte. Numarul mediu de sedinte poate varia intre 5 si 7, avand o perioada de 7-12 luni.

Multi pacienti sunt multumiti de rezultatele obtinute prin indepartarea tatuajelor cu laser. Este important de mentionat ca pielea nu va mai arata chiar ca inainte de desen, dar rezultatele sunt superioare oricarei metode de inlaturare.

Care este prima interventie pe care ti-ai dori sa ti-o faci intr-o clinica de estetica medicala?